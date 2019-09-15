Государственной нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco могут потребоваться недели на восстановление поставок нефти после атак беспилотников на ее объекты, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Рейтер: у Эр-Рияда могут уйти недели на восстановление поставок нефти

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