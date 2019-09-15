Энергетика
РИА НовостиРейтер: у Эр-Рияда могут уйти недели на восстановление поставок нефти
Государственной нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco могут потребоваться недели на восстановление поставок нефти после атак беспилотников на ее объекты, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
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