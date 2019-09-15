Энергетика
ИзвестияReuters назвал сроки восстановления поставок нефти после атак дронов
Государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии потребуются недели для восстановления поставок нефти после атаки беспилотников. Об этом 15 сентября агентству Reuters рассказал осведомленный источник.
Читать в источнике
Оценить32
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 15:15, Вашингтон
Космос
Роскосмос создаст двигатель для космического ядерного буксира
В 2020 году Роскосмос планирует испытания макета двигателя для космического ядерного буксира.
Российская газета вчера в 08:01
Армия и оружие
Названы особенности нового российского корвета «Меркурий»
Новейший корвет проекта 20386 «Меркурий», разработанный российскими специалистами, станет судном, не имеющим аналогов по техническим особенностям.
Дни24 12:42
Армия и оружие
Черноморский флот взял на сопровождение десантный корабль ВМС США
Черноморский флот следит за всеми действиями и перемещением в Черном море высокоскоростного десантного корабля USNS Yuma военно-морских сил США, вошедшего в акваторию вечером 14 сентября, приводит ФАН сообщение Национального центра управления обороной РФ.
Газета.Ru 06:24
Наука
Лекарство от диабета помогает восстановить мозг после инсульта
Волга-Медиа вчера в 03:30
Шоу-бизнес
Заворотнюк перестала дышать самостоятельно
Актриса Анастасия Заворотнюк находится в коме, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), так как она не может дышать самостоятельно, сообщают СМИ.
Взгляд.ру 04:44
Здоровье
Нейрохирург назвал симптомы рака головного мозга
Хроническая головная боль, прогрессирующее падение зрения, онемение конечностей могут быть признаками рака головного мозга и поводом для обращения к специалистам.
БИЗНЕС Online вчера в 16:50
Шоу-бизнес
Нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление
РИА Новости 13 сентября в 18:44
Происшествия
Радикалы избили участников гей-парада в Харькове
Ранее сообщалось, что участников гей-парада атаковали во время шествия в Киеве.
Газета.Ru 12:26
Кино
Этот фильм навсегда изменил кино. Теперь «Матрица» возвращается
Lenta.ru 13 сентября в 17:05
Политика
РФ сможет поставлять газ в Европу без контракта с Киевом в 2020 году
России не потребуется контракт с Украиной для бесперебойного транзита газа в Евросоюз в 2020 году, если Киев исполнит свои обязательства по имплементации европейских энергетических норм в свое законодательство, передает ТАСС со ссылкой на источник 15 сентября.
Известия 14:44
Политика
В Германии считают, что Запад намерен вытеснить Россию с рынка газа
Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что решение суда ЕС по газопроводу OPAL носит политический характер.
News.ru 03:55
Энергетика
Саудовская Аравия на треть восстановит нефтедобычу к понедельнику
Саудовская Аравия планирует на треть восстановить нефтедобычу к понедельнику, сообщает РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal.
Российская газета 14:41
Политика
Авен не согласился с утверждениями об изжившей себя либеральной идее
Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен заявил, что сохраняет приверженность либеральным экономическим ценностям, несмотря на утверждения о том, что они изжили себя и в определенной мере дискредитированы в глазах российского населения, передает ТАСС 15 сентября.
Известия 14:19
Гаджеты
Новая уязвимость в SIM-картах позволяет следить за пользователями
Специалисты по кибербезопасности обнаружили критическую уязвимость, которая позволяет злоумышленникам взламывать смартфоны и шпионить за их хозяевами.
Волга-Медиа 13 сентября в 22:13
Происшествия
В Казахстане поезд столкнулся с автобусом
Недалеко от Адлма-Аты в Казахстане произошло ДТП с участием поезда и автобуса. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:43
Армия и оружие
В ДНР сбили два украинских беспилотника
Заместитель начальника Народной милиции Донецкой народной республике (ДНР) Эдуард Басурин сообщил, что ополченцы сбили два украинских БПЛА.
Московский Комсомолец 08:38
Общество
Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»
Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru 06:45
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала подарки со свадьбы
Российская телеведущая Ксения Собчак показала подарки со свадьбы с театральным режиссером Константином Богомоловым.
Вечерняя Москва 01:32
Энергетика
Литва впервые закупит крупную партию СПГ у России
Газета.Ru 13 сентября в 04:41
Единоборства
Тайсон Фьюри победил Отто Валлина
Несмотря на травму, Фьюри сумел захватить инициативу во второй половине боя, и хотя Валлину удалось потрясти британца в заключительном раунде и выиграть раунд, Фьюри победил единогласным решением судей со счетом 118-110, 117-111 и 116-112.
Allboxing.ru 01:26
Политика
Вандалы осквернили памятник евреям и оставили записку Зеленскому
Вандалы осквернили памятник евреям, установленный на месте массового убийства в селе Богдановка Николаевской области на Украине.
Lenta.ru 13:32
Единоборства
Бой Емельяненко и Кокляева состоится 29 ноября в Москве
Накануне стала известна дата и место проведения поединка между тяжеловесом ММА Александром Емельяненко против Михаила Кокляева.
Sports.ru 13:40
Армия и оружие
В Оренбургской области стартовали учения «Центр-2019»
ФедералПресс 04:52
Футбол
«Краснодар» в матче с тремя пенальти победил «Крылья Советов»
"Краснодар", лидировавший перед паузой на игры национальных сборных, к началу противостояния с самарцами, оказался уже четвертым в турнирной таблице - "Зенит", ЦСКА и "Локомотив" одержали синхронные виктории, а "Ростову" (он опережает кубанцев по дополнительным показателям) в понедельник еще предстоит встреча с "Ахматом".
Российская газета 14:00
Футбол
«Витесс» Слуцкого пропустил пять голов от Малена и лишился лидерства
В чемпионате голландской футбольной Эредивизи сменился лидер: клуб "Витесс", который тренирует россиянин Леонид Слуцкий, в очередном матче был разгромлен соперниками из ПСВ со счетом 0:5. При этом все пять голов в это игре забил нападающий из Эйндховена Дониэл Мален.
Вести.Ru 00:50
Футбол
«Динамо» проиграло «Десне» в чемпионате Украины
РИА Новости 12:34
Армия и оружие
В Сирии открыли гумкоридор для выхода из Идлибской зоны деэскалации
РИА Новости вчера в 15:11