Энергетика

ИзвестияИзвестияReuters назвал сроки восстановления поставок нефти после атак дронов

Государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии потребуются недели для восстановления поставок нефти после атаки беспилотников. Об этом 15 сентября агентству Reuters рассказал осведомленный источник.
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Al Jazeera: восстановление саудовской нефтяной инфраструктуры после терактов займет недели

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Назван срок восстановления саудовской нефтяной инфраструктуры

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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 15:15, Вашингтон
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