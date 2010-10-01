Почему сборной России крайне необходимы победы над Шотландией и Кипром Странный выбор ФИФА о проведении чемпионата мира-2022 в Катаре сопровождается не только скандалами и обвинениями в коррупции, но и сказывается на чисто спортивной стороне дела.

Рейтинг ФИФА: пертурбации «посева». ЧМ-2022 и Евро-2020 в одном флаконе

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