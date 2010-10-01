Футбол
Спорт уик-эндРейтинг ФИФА: пертурбации «посева». ЧМ-2022 и Евро-2020 в одном флаконе
Почему сборной России крайне необходимы победы над Шотландией и Кипром Странный выбор ФИФА о проведении чемпионата мира-2022 в Катаре сопровождается не только скандалами и обвинениями в коррупции, но и сказывается на чисто спортивной стороне дела.
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Политика
Памела Андерсон поблагодарила Путина за освобождение косаток и белух
Голливудская актриса и зоозащитница Памела Андерсон выразила президенту России Владимиру Путину благодарность за решение освободить косаток и белух из бухты Средней и выпустить их в естественную среду обитания.
ТАСС 04:38
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ
Известия 02:39
Хоккей
«Даллас» забил победный гол после ошибки Овечкина
Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов забил гол в своём дебютном матче сезона НХЛ. Овечкин отметился результативной передачей.
Чемпионат 01:10
Политика
NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы»
Западные спецслужбы связали несколько инцидентов, произошедших в разных странах за последние несколько лет, в одну "скоординированную и постоянную кампанию по дестабилизации Европы", за которой якобы стоит Россия, пишет американская газета The New York Times.
Газета.Ru 01:51
Армия и оружие
ВСУ открыли огонь в районе запланированного разведения сил в Донбассе
Украинские силовики открыли огонь в районе Петровского в Донбассе, где планируется отвод сил.
Известия 04:19
Экономика
Alibaba и Mail.Ru Group завершили создание совместного предприятия
Китайская Alibaba Group, Mail.Ru Group, «МегаФон» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) закрыли сделку по созданию предприятия в сфере электронной коммерции AliExpress Russia, следует из поступившего в РБК сообщения партнеров.
РБК 03:36
Политика
Госдума приостановит командировки депутатов в США
Визиты депутатов Госдумы в США будут приостановлены до момента получения от американских властей объяснений и извинений в связи с инцидентом с депутатом Госдумы Ингой Юмашевой.
Известия 03:42
Авто
АвтоВАЗ опроверг выход Lada Van, но выпустит другие новинки
Ранее сообщалось, что в 2020 году линейку LADA пополнит новый компактный минивэн Van, который станет российским аналогом «каблучка» Renault Doker с измененным под фирменный «Х-стиль» дизайном.
Автоновости дня 01:37
Экономика
В Сети сравнили цены на продукты в России и на Украине
Основные продукты питания в России преимущественно стоят дешевле, чем на Украине, следует из опубликованного в YouTube ролика, в котором сравниваются цены в двух странах.
РИА Новости вчера в 21:21
Теннис
Хачанов вышел в третий круг турнира в Шанхае
Российский теннисист Карен Хачанов в матче второго круга турнира АТР 1000 в Шанхае одержал победу в двух сетах над американцем Тейлором Фритцем.
Нева Спорт 03:32
Политика
Президент РФ Владимир Путин отмечает 67-й день рождения
Сегодня исполняется 67 лет со дня рождения президента России Владимира Путина.
Телеканал ОТВ 07 октября в 01:02
Здоровье
В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК вчера в 07:26
Политика
В ОБСЕ вспомнили, что Крым исторически принадлежал России
Высказывание Мартина Сайдика возмутило присутствующего на форуме посла Украины в Австрии, который так прокомментировал слова спецпредставителя ОБСЕ: «Удивлен, что спецпредставитель ОБСЕ не смог сказать об аннексии Крыма ничего, кроме предыстории вопроса».
Красная весна вчера в 03:11
Происшествия
СК предъявил обвинение трем саратовским полицейским по делу о пытках
Следователи предъявили троим полицейским в Саратове обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия в отношении задержанного, сообщило в среду областное СУСК.
РИА Новости 03:35
Шоу-бизнес
Воеводина продала обручальное кольцо от экс-короля Малайзии
Обо всем Оксана Воеводина, которая в 2015 году была признана «Мисс Москвой», рассказала изданию Daily Mail.
Gazeta.SPb вчера в 20:00
Шоу-бизнес
Онколог назвал причину выписки Заворотнюк из больницы
Национальная служба новостей вчера в 11:47
Гаджеты
Intel научит встроенную графику «тянуть» игры в два раза лучше
Компания представит соответствующий продукт из семейства Xe, который должен будет обеспечить поддержку трассировки лучей непосредственно на аппаратном уровне.
Ferra вчера в 07:50
Политика
Против Порошенко завели новое дело
Госбюро расследований Украины возбудило очередное дело против бывшего президента Петра Порошенко, передает агентство "Украинские новости".
РИА Новости 03:59
Экономика
В Минпромторге оценили опасения о перебоях в поставках импортной воды
Замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов заявил, что опасения о перебоях в поставках бутилированной воды и возможном росте цен являются преждевременными.
Газета.Ru вчера в 22:26
Общество
Медик рассказал, как бороться с осенней хандрой
Утренние упражнения, зеленый чай и ароматические масла помогут побороть осеннюю хандру и сонливость, рассказал Агентству городских новостей "Москва" главный специалист по первичной медицинской помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
РИА Новости 02:56
Гаджеты
Xiaomi представит в России недорогой мощный смартфон Redmi Note 8 Pro
Смартфон Redmi Note 8 Pro имеет мощный аккумулятор на 4500 мАч с функцией быстрой зарядки, а также 4 камеры, что позволит владельцам гаджета делать качественные фотографии в разрешении 64 Мп.
Экономика сегодня 07 октября в 20:33
Происшествия
Мэра мексиканского города привязали к машине и протащили по улицам
Как сообщает местное издание El Heraldo, разъяренные жители собрались перед зданием мэрии, потом силой выволокли оттуда градоначальника, привязали его к пикапу и тащили по асфальту до тех пор, пока машину не остановил полицейский патруль.
Российская газета 03:19
Общество
Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»
Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro 07 октября в 13:45
Происшествия
В Сбербанке выявили утечку данных о пяти тысячах кредитных карт
Сбербанк выявил новый факт утечки данных кредитных карт клиентов — 5 тыс. учётных записей было продано одной из преступных групп в теневом интернете.
RT на русском 07 октября в 15:20
Армия и оружие
Турецкие войска начали переходить границу с Сирией
Турецкие войска начали пересекать границу с Сирией, сообщает Bloomberg.
BFM.ru 05:05
Общество
Масляков ответил на слова популярного комика о поборах в КВН
Президент Международного союза КВН Александр Масляков прокомментировал информацию о поборах в клубе, о чем ранее в интервью Юрию Дудю сказал бывший участник КВН, стендап-комик Нурлан Сабуров.
Lenta.ru 04:53
Шоу-бизнес
Умерла участница команды КВН «Сборная Снежногорска» Евгения Жарикова
Участница команды КВН "Сборная Снежногорска" из Мурманской области Евгения Жарикова, у которой в сентябре диагностировали онкологическое заболевание, скончалась в московской клинике, сообщил капитан команды и супруг Евгении Сергей Жариков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
РИА Новости 07 октября в 08:31
Кино
Актриса фильма «Чужой» Сигурни Уивер отмечает 70-летний юбилей
Сигурни Уивер, прославившаяся исполнением роли главной героини в цикле фильмов «Чужой», 8 октября отмечает 70-летний юбилей.
Актуальные Новости вчера в 07:44
Шоу-бизнес
Сергей Семак женился на бывшей супруге в Италии
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак сыграл свадьбу со своей экс-супругой Анной.
МИР 24 вчера в 13:23