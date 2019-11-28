Футбол
Государственные ВестиСборная России опустилась на 38 место в рейтинге ФИФА
В прошлом табеле сборная России располагалась строчкой выше. На первом месте находится Бельгия, затем идут Франция, Бразилия, Англия и Уругвай. Хорватия заняла шестое место, седьмое – Португалия.
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Космос
Два астероида пересекут путь Земли в декабре
Общество
Собянин объяснил, почему 31 декабря не может быть выходным в Москве
Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин по просьбам женщин перенес рабочий день в администрации региона с 31 декабря на субботу, 28 декабря, и рекомендовал сделать то же самое местным властям.
Происшествия
Задержан новый фигурант дела о массовых беспорядках в Москве
В деле о массовых беспорядках в Москве появился новый фигурант — 30-летний Сергей Суровцев.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Политика
Украина изменила порядок пересечения линии соприкосновения в Донбассе
Новые правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе вступили в силу в четверг, 28 ноября.
Общество
У клиентов Райффайзенбанка произошли двойные списания с карт
Из-за сбоя в работе Райффайзенбанка со счетов некоторых клиентов могли списаться средства по уже оплаченным операциям, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Общество
Греф показал Медведеву аватар Елену и суперкомпьютер Сбербанка
Глава Сбербанка Герман Греф продемонстрировал премьер-министру Дмитрию Медведеву цифровую платформу и суперкомпьютер Christofari, разработанный компанией SberCloud (облачная платформа финансовой организации), передает ТАСС.
Общество
Суд оштрафовал ресторанную компанию Бузовой на 100 тыс. рублей
Арбитражный суд Москвы оштрафовал принадлежащую компанию «Бузова Рест Компани», развивающую сеть ресторанов BUZfood известной певицы Ольги Бузовой, на 100 тыс. рублей.
Общество
«Царьград» направил заявление в ФСБ по факту рассылки с угрозами
Основанный бизнесменом Константином Малофеевым телеканал «Царьград» направил заявление в ФСБ после получения сообщения с угрозой минирования различных зданий и объектов, само сообщение телеканал расценил как дискредитацию основателя, сообщили RNS в пресс-службе телеканала.
Политика
«Газпром» пообещал перекрыть газ Украине
Если транзитный контракт не будет пролонгирован, а российский газ продолжит поступать на Украину, тогда «Нафтогаз» будет закачивать его в свои подземные хранилища и хранить до того момента, когда у него появится собственник с документами.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Политика
Макаревич и Ахеджакова обратились к Путину
Ранее закон, как сообщал «Рамблер», был принят Госдумой и Советом федерации. Теперь ему предстоит быть одобренным Владимиром Путиным.
Армия и оружие
США перебросили боевую технику к нефтяным полям в Сирии, сообщили СМИ
По данным государственного телевидения Сирии, силы США сосредоточили десятки единиц боевой техники в районе Румейлан рядом с нефтяными месторождениями на северо-востоке сирийского государства.
Происшествия
Источник сообщил о задержании замглавы Минздрава Ростовской области
Заместитель министра здравоохранения Ростовской области Станислав Беседовский стал фигурантом дела, по которому в четверг была задержана глава ведомства Татьяна Быковская, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Политика
Зеленский и Меркель обсудили нормандский саммит по телефону
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Мерекль.
Политика
Экс-президент Франции Саркози заявил об упадке Европы
Бывший президент Франции Николя Саркози в ходе дискуссии с экс-премьером Испании Хосе Аснаром на конференции в Мадриде заявил, что общие проблемы либеральных партий неотъемлемо связаны с кризисом Европы.
Наука
В Якутии нашли щенка самой древней собаки в мире
На берегу сибирской речки Индигирки ученые нашли останки щенка, который оказался самой древней собакой в мире.
Происшествия
Члена движения «Голос» приговорили к обязательным работам за угрозы
Мировой судья в подмосковных Химках в четверг приговорил к 320 часам обязательных работ члена совета движения "Голос" Романа Удота за угрозы журналистам НТВ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Армия и оружие
Генсек НАТО рассказал о разногласиях по Сирии в альянсе
НАТО признает, что среди союзников есть разногласия по действиям Турции в Сирии, однако основой для согласия является позиция, что турецкая операция не должна приводить к ослаблению усилий по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"*, заявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг.
Общество
Мэр Кемерова объяснил покупку ёлки стоимостью 18 млн рублей
Новая искусственная ёлка стоимостью 18 млн рублей необходима для замены изношенной, которую устанавливали в Кемерово в течение 11 лет, заявил глава города Илья Середюк 28 ноября на пресс-конференции журналистам.
Игры
СМИ: The Elden Ring от FromSoftware выйдет в начале 2020 года
Общество
Стал известен гонорар новогодних выступлений Софии Ротару в России
Директор одного из промоутерских агентств назвал гонорар Софии Ротару на новогодних корпоративах в Москве.
Политика
Британский исследовательский институт назвал Севастополь российским
Международный институт стратегических исследований (IISS), штаб-квартира которого расположена в Лондоне, назвал Севастополь российским, сообщило в четверг посольство Украины в Великобритании.
Общество
Россиян ждут двухдневные рабочие недели
В новом году первым рабочим днем станет четверг, 9 января. Рабочая неделя продлится два дня — до пятницы, 10 января.
Политика
МИД КНР осудил подписание Трампом закона о правах человека в Гонконге
Китай выступил против подписания президентом США Дональдом Трампом закона о демократии и правах человека в Гонконге.