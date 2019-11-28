Футбол
Свободная ПрессаРейтинг ФИФА: сборная России опустилась на 38 место
Сборная России по футболу в обновлённом рейтинге национальных команд от ФИФА опустилась на одну позицию и теперь занимает 38 место. На 37 месте находится Румыния, ближайший преследователь нашей сборной — Исландия. Сборная Украины опустилась на две строчки и занимает 24 место.
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Политика
Силуанов предложил сократить число надзорных органов
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в ходе заседания правительства, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24», предложил обсудить сокращение количества надзорных органов.
Шоу-бизнес
Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована
Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".
Общество
Роскачество вновь обнаружило пестициды в детском яблочном пюре
Эксперты Роскачества провели проверку 24 марок детского яблочного пюре и выявили следы пестицидов в десяти образцах.
Происшествия
В Москве два суда эвакуировали из-за угрозы минирования
Находящиеся в одном здании Тверской и Мещанский суды Москвы эвакуируют из-за сообщений о "минировании", передает корреспондент РИА Новости.
Политика
«Нафтогаз» обвинил Германию в «удушении Украины»
Запуск «Северного потока-2» приведет к экономическому удушению Украины и поставит под угрозу стабильность поставок в Европу.
Политика
В Кремле рассказали об ответе Макрона на письмо Путина по ракетам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что лидер Франции Эммануэль Макрон ответил на послание главы российского государства Владимира Путина по вопросу неразмещения ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
Происшествия
Задержан еще один фигурант «московского дела»
Задержан еще один фигурант «московского дела» Сергей Суровцев, сообщил Telegram-канал Baza.
Общество
Назван гонорар новогодних выступлений Ротару в России
Гонорар Софии Ротару на новогодних корпоративах в декабре в Москве составляет 60 тысяч долларов (3,8 миллиона рублей).
Шоу-бизнес
Алла Сигалова рассказала о романе с женатым
Хореограф Алла Сигалова стала гостьей очередного эфира программы «Судьба человека».
Общество
Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней ели за 18 млн рублей
Приобретенная городом елка была не самой дорогой, уточнил мэр, на сайте производителя предлагались деревья и за 29 млн рублей, и за 35 млн, пишет «Газета.ру».
Биатлон
Спринтерскую гонку Кубка IBU в Шушене у россиян откроет Мухамедзянов
Стали известны стартовые номера участников у мужчин, которые сегодня, 28 ноября, выйдут на старт спринтерской гонки на первом этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в Шушене (Норвегия).
Происшествия
В Назрани задержали замглавы администрации города
Заместитель главы администрации города Назрани обвиняется в превышении должностных полномочий.
Общество
Более 70% россиян не увидели совпадений в интересах властей и общества
Согласно результатам социологического исследования, 72% участников опроса не видят совпадения интересов власти и общества: 30% респондентов считают, что интересы "определенно не совпадают", 42% полагают, что интересы "скорее не совпадают".
Происшествия
Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.
Общество
Мама девочки с «маской Бэтмена» показала первые результаты лечения
Мама шестимесячной американки Луны Феннер с огромной родинкой на лице продемонстрировала первые результаты лечения, которое ребенок проходит в Краснодарском крае.
Космос
В NASA показали, как может выглядеть будущий лунный модуль
Специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на своем официальном сайте опубликовали изображение того, как может выглядеть роботизированный лунный модель средних размеров.
Здоровье
Екатеринбурженка отсудила полмиллиона рублей за врачебную ошибку
Общество
Обязательную сертификацию лекарств отменили в России
Правительство России отменило обязательную сертификацию для лекарств. Соответствующий документ был опубликован на сайте кабмина.
Происшествия
В Норильске пьяные подростки убили мужчину
Мужчину лишили жизни в его квартире. По подозрению в преступлении задержаны два подростка в возрасте 15 и 16 лет.
Общество
Венгрия отказалась от участия в «Евровидении-2020»
Венгрия решила не принимать участие в музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2020 году, пишет The Guardian со ссылкой на источники.
Происшествия
В Екатеринбурге нашли тело мальчика
Общество
Суд в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»
Апелляция "Газпрома" на решения Стокгольмского арбитража, вынесенное в феврале прошлого года по обоюдному иску "Газпрома" и "Нафтогаза", отклонена судом округа Свеа в Швеции.
Общество
Россиян ждут две двухдневные рабочие недели на Новый год
Производственный календарь демонстрирует, что понедельник и вторник, 30 и 31 декабря 2019 года, для большинства жителей страны станут рабочими днями.
Армия и оружие
Военные США поддержали интервенцию в другие страны
Трое из четырех американских военных считают, что интервенция в другие страны — это правильная внешняя политика, сообщает Military Times со ссылкой на последние исследования.
Армия и оружие
Южная Корея и Япония сообщили о пуске КНДР «неопознанного снаряда»
Спорт
Ласицкене исключена из списка участниц турнира в Глазго
Организаторы турнира в Глазго, который пройдет 15 февраля 2020 года, исключили Ласицкене из числа участниц из-за санкций, наложенных на Всероссийскую федерацию легкой атлетики, (ВФЛА) сообщила сегодня менеджер спортсменки Ольга Назарова.
Политика
Ахеджакова и Макаревич обратились к Путину
Под письмом подписались музыкант Андрей Макаревич, актриса Лия Ахеджакова и писатели Виктор Шендерович, Людмила Улицкая, Дмитрий Быков.
Общество
Собянин объяснил, почему 31 декабря не будет выходным в Москве
Напомним, губернатор Томской области Сергей Жвачкин по просьбам женщин перенес в администрации рабочий день с 31 декабря на субботу, 28 декабря.
Общество
Махачкала признана одним из худших городов России по качеству жизни
Махачкала заняла предпоследнее, 77-е место по качеству жизни среди российских городов с населением более 250 тыс. человек.
Политика
Украина опубликовала новые правила пересечения границы в Донбассе
По новым правилам несовершеннолетние граждане Украины до 14 лет могут въезжать в Донбасс по общенациональному паспорту или свидетельству о рождении, а украинцы с 14 до 16 лет — по гражданскому или заграничному паспорту.