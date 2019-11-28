Сборная России по футболу в обновлённом рейтинге национальных команд от ФИФА опустилась на одну позицию и теперь занимает 38 место. На 37 месте находится Румыния, ближайший преследователь нашей сборной — Исландия. Сборная Украины опустилась на две строчки и занимает 24 место.

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