МОСКВА, 24 января 2020 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет рейтинги доверия политикам, оценки деятельности государственных институтов, отношения к партиям.

с чего всё началось

На прямой вопрос социологов о доверии Владимиру Путину положительно ответили 71,5% респондентов. По словам генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова, в итоге рейтинг оценки работы президента и доверия ему вышел на трехмесячный максимум.

Происшествия В Турции назвали число пострадавших при землетрясении Три человека погибли и 225 пострадали в городе Элязыг при сильном землетрясении на востоке Турции, еще трое погибли и 45 пострадали в провинции Малатья, заявили губернаторы этих провинций Четин Октай Калдырым и Айдын Баруш.

Политика Помпео обругал ведущую из-за вопроса об Украине Госсекретарь США Майк Помпео выругался на американскую радиоведущую Мэри Луиз Келли из-за ее вопросов об Украине, сообщила 24 января радиостанция NPR.

Экономика Банки превращают автокредиты в потребительские Похожий потребительский кредит – на 1,5 млн руб. сроком на 5 лет – зарплатные клиенты ВТБ могут взять по ставке от 10,9% годовых (конечная ставка зависит от риск-профиля заемщика), для остальных клиентов ставка начинается с 11,2%. А, к примеру, в «ОТП банке» кредит без залога на покупку машины без первоначального взноса на 2 млн руб. можно взять под 15,99% годовых.

Здоровье Число жертв коронавируса в Китае превысило 40 Жертвами коронавируса в Китае стал 41 человек, сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные медицинские власти.

Общество Самарская учительница уволилась из-за видео с танцем живота В Самарской области широкий резонанс вызвало видео, на котором танец живота, как выяснилось потом, исполняла учительница одной из школ Самарской области.

Авто Назвали цены на все комплектации Kia Seltos Несколько позже компания Kia Motors официально заявила: "Информация о ценах на новый кроссовер KIA Seltos, опубликованная 22 января 2020 года на сайте kia-seltos.ru, не является официальной и не соответствует действительности".

Политика Зеленский оценил результаты прямого диалога с Путиным Украинский президент Владимир Зеленский подчеркнул важность начатого прямого диалога с российским лидером Владимиром Путиным для состоявшегося обмена удерживаемыми лицами, и выразил надежду на решение конфликта в Донбассе.

Армия и оружие В США подтвердили захват российского генерала в Сирии Захарова назвала механизм решения "проблемы Идлиба" Как рассказал спецпредставитель, проблемы с деконфликтацией в Сирии у сторон возникли на земле в районе Манбиджа примерно 14 месяцев назад, когда российские войска выдвинулись на юго-восток этого периметра.

Общество В Гидрометцентре пообещали зимний февраль Ожидается, что температура воздуха может падать ниже минус десяти градусов, считает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Политика Историки оценили опубликованную ЦРУ статью о Бандере Раскрытие ЦРУ архивных документов о Степане Бандере говорит о том, что США было известно о преступлениях украинских националистов, отметил в разговоре с РБК научный сотрудник Германского исторического института в Москве Сергей Кудряшов.

Политика Соратник Меркель потребовал отмены санкций против России Санкции против России необходимо отменить, заявил соратник канцлера Германии Ангелы Меркель по партии ХДС, премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер в интервью немецкой газете Bild.