Политика
Вести.RuРейтинг Путина вышел на трехмесячный максимум
На прямой вопрос социологов о доверии Владимиру Путину положительно ответили 71,5% респондентов. По словам генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова, в итоге рейтинг оценки работы президента и доверия ему вышел на трехмесячный максимум.
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с чего всё началось
МОСКВА, 24 января 2020 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет рейтинги доверия политикам, оценки деятельности государственных институтов, отношения к партиям.ВЦИОМ09:59
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Фигурное катание
Косторная, Щербакова и Трусова лидируют на ЧЕ по фигурному катанию
Шоу-бизнес
Костенко снялась с голым животом на фоне икон
Пользователей Instagram заинтересовала фотография оголенного живота беременной жены футболиста Дмитрия Тарасова, сделанная на фоне икон.
Происшествия
В Турции назвали число пострадавших при землетрясении
Три человека погибли и 225 пострадали в городе Элязыг при сильном землетрясении на востоке Турции, еще трое погибли и 45 пострадали в провинции Малатья, заявили губернаторы этих провинций Четин Октай Калдырым и Айдын Баруш.
Политика
Помпео обругал ведущую из-за вопроса об Украине
Госсекретарь США Майк Помпео выругался на американскую радиоведущую Мэри Луиз Келли из-за ее вопросов об Украине, сообщила 24 января радиостанция NPR.
Общество
Диетолог назвал опасность потребления рыбы
Диетолог Даниэл Крел рассказал об опасности потребления рыбы, передает oane.ws.
Происшествия
СК начал проверку после обрушения кровли завода в Кузбассе
Причины частичного обрушения кровли одного из цехов Кузбасского вагоноремонтного предприятия "Новотранс" в Прокопьевске выясняют следователи.
Политика
Путин надел фуражку на палестинского гвардейца
Политика
Турки обвинили Россию в обмане с С-400
Экономика
Банки превращают автокредиты в потребительские
Похожий потребительский кредит – на 1,5 млн руб. сроком на 5 лет – зарплатные клиенты ВТБ могут взять по ставке от 10,9% годовых (конечная ставка зависит от риск-профиля заемщика), для остальных клиентов ставка начинается с 11,2%. А, к примеру, в «ОТП банке» кредит без залога на покупку машины без первоначального взноса на 2 млн руб. можно взять под 15,99% годовых.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае превысило 40
Жертвами коронавируса в Китае стал 41 человек, сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные медицинские власти.
Культура
Шоу «Слабое звено» возвращается на телеэкраны
Популярная в начале "нулевых" телевикторина "Слабое звено" возвращается в эфир. Ввести программу будет бессменная Мария Киселева.
Космос
Потенциально опасный астероид диаметром до 1 км летит к Земле
Предполагается, что небесное тело приблизится к Земле на дистанцию, которая в 15 раз дальше расстояния планеты до Луны, уже 15 февраля 2020 года.
Общество
Самарская учительница уволилась из-за видео с танцем живота
В Самарской области широкий резонанс вызвало видео, на котором танец живота, как выяснилось потом, исполняла учительница одной из школ Самарской области.
Авто
Назвали цены на все комплектации Kia Seltos
Несколько позже компания Kia Motors официально заявила: "Информация о ценах на новый кроссовер KIA Seltos, опубликованная 22 января 2020 года на сайте kia-seltos.ru, не является официальной и не соответствует действительности".
Политика
Зеленский оценил результаты прямого диалога с Путиным
Украинский президент Владимир Зеленский подчеркнул важность начатого прямого диалога с российским лидером Владимиром Путиным для состоявшегося обмена удерживаемыми лицами, и выразил надежду на решение конфликта в Донбассе.
Кино
Netflix выпустит анимационный фильм по «Ведьмаку»
Netflix подтвердила слухи о производстве анимационного фильма по вселенной «Ведьмака».
Кино
THR: продолжение фильма «Капитан Марвел» выйдет в 2022 году
Выход второй части запланирован на 2022 год. Оригинальный фильм вышел в 2019 году.
Армия и оружие
В США подтвердили захват российского генерала в Сирии
Захарова назвала механизм решения "проблемы Идлиба" Как рассказал спецпредставитель, проблемы с деконфликтацией в Сирии у сторон возникли на земле в районе Манбиджа примерно 14 месяцев назад, когда российские войска выдвинулись на юго-восток этого периметра.
Космос
Китайский зонд передал на Землю новые снимки обратной стороны Луны
Созданные в Китае посадочный модуль "Чанъэ-4" и луноход "Юйту-2" работают на обратной стороне Луны уже год с небольшим.
Общество
В Гидрометцентре пообещали зимний февраль
Ожидается, что температура воздуха может падать ниже минус десяти градусов, считает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Политика
Историки оценили опубликованную ЦРУ статью о Бандере
Раскрытие ЦРУ архивных документов о Степане Бандере говорит о том, что США было известно о преступлениях украинских националистов, отметил в разговоре с РБК научный сотрудник Германского исторического института в Москве Сергей Кудряшов.
Политика
Соратник Меркель потребовал отмены санкций против России
Санкции против России необходимо отменить, заявил соратник канцлера Германии Ангелы Меркель по партии ХДС, премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер в интервью немецкой газете Bild.
Гаджеты
Основную часть этого года клиенты Intel будут жить в условиях дефицита процессоров
Другими словами, основную часть рисков затоваривания в результате перепроизводства Intel попытается взять на себя.
Авто
Новый Cadillac Escalade показали на официальном фото
Американский автопроизводитель Cadillac распространил фотографию, на которой изображена передняя часть внедорожника Escalade нового поколения.
Армия и оружие
«Панцирь-С1» начнут поставлять в Сербию
Зенитные ракетно-пушечные комплексы предназначены для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от нападения с воздуха.
Политика
Сорос выделил $1 млрд на обучение молодежи борьбе с авторитаризмом
Миллиардер Джордж Сорос, который занимает 56-е место в рейтинге богатейших людей США по версии Forbes (состояние $8,3 млрд), пообещал выделить $1 млрд на создание глобальной сети университетов, которая будет заниматься преподаванием и исследованиями в области борьбы с авторитаризмом и изменением климата.
Политика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о поправке в Конституцию
Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект о поправке в Конституцию России. Заседание состоялось в четверг, 23 января.