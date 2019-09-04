Экономика

REGNUMREGNUMРейтинг России в мировом рейтинге конкурентоспособности туризма вырос

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Позиция России в мировом рейтинге 140 стран по конкурентоспособности туризма и путешествий поднялась на четыре пункта и заняла 39 место (в 2015 году — 45 место).
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Названы самые безопасные для туристов страны мира

Интерфакс11:00

Рейтинг России в мировом рейтинге конкурентоспособности туризма вырос

REGNUM08:00
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