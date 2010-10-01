Экономика
REGNUMРейтинг России в мировом рейтинге конкурентоспособности туризма вырос
Позиция России в мировом рейтинге 140 стран по конкурентоспособности туризма и путешествий поднялась на четыре пункта и заняла 39 место (в 2015 году — 45 место).
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Шоу-бизнес
Заворотнюк впервые вышла на связь после новостей о раке
Экспресс газета 08:28
Политика
Путин назвал придурками считающих Дальний Восток балластом
Президент Владимир Путин назвал придурками тех, кто считает, что Дальний Восток является для России балластом, который требует только льгот и бюджетных вливаний.
РБК 07:28
Общество
В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой
Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.
REGNUM вчера в 17:43
Хоккей
«Салават Юлаев» в первом матче сезона проиграл «Куньлунь Ред Стар»
News102.ru вчера в 10:07
Происшествия
Суд приговорил Владислава Синицу к 5 годам за твит о детях силовиков
Пресненский районный суд Москвы приговорил менеджера из Подмосковья Владислава Синицу к пяти годам колонии общего режима за твит о детях силовиков, передает агентство «Москва».
Медиазона вчера в 03:43
Политика
Правительство Украины уволило Супрун с должности и.о. главы Минздрава
Правительство на заседании в среду, 4 сентября, приняло решение об увольнении Супрун с должности исполняющей обязанности министра здравоохранения.
ИА Новороссия 08:25
Экономика
Топилин прокомментировал переход на четырехдневную рабочую неделю
Вопрос перехода на четырехдневную рабочую неделю - дело не ближайших лет, считает глава Минтруда Максим Топилин.
Российская газета 08:58
Футбол
В колонии рассказали о характеристике Мамаева и Кокорина для УДО
Представители Федеральной службы исполнения наказаний дадут положительную характеристику осужденным футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, которые подали ходатайство об условно-досрочном освобождении.
РИА Новости 02 сентября в 11:42
Политика
Бывший глава Пентагона назвал самую опасную страну в мире
Бывший глава Пентагона Джеймс Мэттис поделился мнением о самой опасной стране в мире. По его словам, ей является Пакистан.
Накануне.Ru 01:26
Общество
Минпромторг признал ошибку с фотографией моста на буклете ВЭФ-2019
Минпромторг признал ошибку в оформлении буклетов и сувениров к Восточному экономическому форуму 2019 года: на них вместо моста на остров Русский разместили фотографию вантового моста Рамы VIII в Бангкоке.
Интерфакс 09:02
Армия и оружие
Индия заказала у России оружие на $14,5 млрд
Общая сумма военных заказов от Индии, полученных Москвой за последний год, составила $14,5 млрд.
РБК 08:22
Политика
Путин и Моди прибыли на «Звезду» на «Урагане»
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приехали на судостроительный комплекс "Звезда", который располагается в приморском городе Большой Камень.
Вести.Ru 01:23
Авто
АвтоВАЗ создал макет новой Lada Vesta FL
Компания "АвтоВАЗ" приступила к работам над проектом "посвежевшей" Lada Vesta - уже создан макет "Весты" с иным "передком", другой задней частью кузова, а также новой приборной панелью.
Новые автомобили 04:30
Общество
В Москве трансгендер женился в СИЗО
Замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева проинформировала о свадьбе находящегося в женском СИЗО трансгендера и его избранницы.
Газета.Ru вчера в 10:47
Происшествия
На шахте в Донецке прогремел взрыв
Известия 05:32
Гаджеты
Apple представит бюджетный iPhone впервые с 2016 года
Apple весной 2020 г. может представить новый бюджетный смартфон, сообщает Nikkei. Название и цену устройства издание не уточняет.
Ведомости 08:31
Политика
Евросоюз приостановил импорт яблок, груш и некоторых овощей с Украины
Евросоюз с 1 сентября приостановил импорт яблок, груш и некоторых овощей с Украины.
ТАСС 08:25
Политика
В ЕС согласовали продление антироссийских санкций еще на полгода
Постоянные представители стран Евросоюза планово согласовали проект решения о продлении на шесть месяцев индивидуальных санкций против физических лиц и организаций РФ.
Вести.Ru 09:58
Политика
В Госдуме пригрозили лишить Deutsche Welle аккредитации в России
Председатель комиссии Госдумы по расследованию вмешательства в дела России Василий Пискарев будет настаивать на участии представителей Deutsche Welle, передает «Интерфакс».
Ведомости 07:48
Политика
Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне
МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.
Газета.Ru 01:46
Теннис
Медведев победил Вавринку и вышел в полуфинал US Open
РИА Новости вчера в 17:09
Футбол
Сборная России вылетает в Шотландию
Напомним, что после четырех игр отборочного раунда сборная России набрала 9 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице группы I, уступая идущей на первом месте команде Бельгии три очка.
Советский спорт 09:48
Происшествия
На Урале задержаны двое подростков за подготовку нападения на школу
В городе Кушве в Свердловской области правоохранительные органы задержали двух несовершеннолетних, планировавших атаку на одну из местных школ 1 сентября.
Газета.Ru 08:05
Экономика
ЦБ разработал требования к объединению рисков ОСАГО и каско
Центральный банк РФ разработал минимальные требования к договорам страхования, которые позволяют для удобства автовладельцев включать риски, застрахованные по каско, в полис обязательной "автогражданки".
Российская газета 04:08
Общество
Мединский назвал «убожеством» любовь взрослых к комиксам
Глава Минкульта РФ Владимир Мединский назвал «убожеством» любовь взрослых людей к чтению комиксов.
BFM.ru 10:18
Шоу-бизнес
40-летняя Светлана Хоркина станет мамой во второй раз
Олимпийская чемпионка Светлана Хоркина скоро снова станет мамой. Интересное положение 40-летняя гимнастка старается не афишировать.
Woman.ru 02:18
Происшествия
ФСИН обязали выплатить 700 тысяч рублей за пытки заключенного в бурятском СИЗО
Советский районный суд Улан-Удэ обязал ФСИН выплатить 700 рублей Виктору Роганову, которого пытали в следственного изоляторе.
Медиазона 10:04
Происшествия
В Москве женщина попала в реанимацию из-за храпа мужа
Бразильскую туристку госпитализировали в отделение реанимации одной из московских больниц из-за храпа супруга.
РИА Новости 07:27