Политика
REGNUMРейтинг России в мировом рейтинге конкурентоспособности туризма вырос
Позиция России в мировом рейтинге 140 стран по конкурентоспособности туризма и путешествий поднялась на четыре пункта и заняла 39 место (в 2015 году — 45 место).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 00:23, Вашингтон
Общество
Власти Сочи нашли квартиру для лишенного жилья онкобольного
Газета.Ru вчера в 19:19
Политика
Япония сделала представление РФ из-за открытия рыбзавода на Шикотане
Японское правительство надлежащим образом ответит на открытие нового рыбоперерабатывающго завода на острове Шикотан.
ТАСС вчера в 22:50
Политика
Главу Избиркома Крыма объявили в розыск на Украине
Председателя Избирательной комиссии Республики Крым Михаила Малышева объявили в розыск на Украине.
РИА Новости Крым вчера в 06:47
Хоккей
«Яндекс» бесплатно покажет все матчи НХЛ
«Яндекс» приобрел у Национальной хоккейной лиги (НХЛ) эксклюзивные права на показ в России трех ближайших сезонов лиги — 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022, сообщили «Ведомостям» в компании.
Ведомости вчера в 22:00
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru 03 сентября в 23:30
Политика
Премьер Малайзии усомнился в нейтральности расследования по MH17
Международное расследование катастрофы MH17 основано на позиции тех, кто пострадал от этой трагедии, заявил в интервью РИА Новости премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад.
РИА Новости 00:03
Экономика
Греф заявил, что Сбербанк не сможет подключиться к СБП в срок
Сбербанк России не сможет подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) к 1 октября, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах ВЭФ.
Интерфакс вчера в 22:39
Политика
Рухани заявил о третьем сокращении обязательств Ирана в ядерной сфере
Иран с 6 сентября начнёт третий этап сокращения своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе, более известному как иранская ядерная сделка.
REGNUM вчера в 15:17
Политика
Путин заявил о стабильности двусторонних отношений России и Японии
Россия приветствует диалог с Японией, это способствует развитию двусторонних отношений, завил президент РФ Владимир Путин на встрече с японским премьером Синдзо Абэ.
РИА Новости вчера в 23:59
Хоккей
«Спартак» переиграл «Локомотив» в Ярославле впервые с 2013 года
Красно-белые в последний раз побеждали железнодорожников в Ярославле 18 сентября 2013 года, когда выиграли по буллитам (2:1 Б). В своем следующем матче «Локомотив» 6 сентября сыграет с «Торпедо».
Sportbox.RU вчера в 14:27
Футбол
ФИФА намерена открыть футбольную школу во Владивостоке
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в ходе Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке, сообщил о цели открытия футбольной школы в городе.
Газета.Ru вчера в 22:43
Армия и оружие
Спутник зафиксировал развернутые С-400 в Турции
Ракеты базируются на авиабазе Мюртед недалеко от Анкары. В компании заявили, что якобы радары С-400 развернуты и находятся в рабочем режиме.
РЕН ТВ вчера в 21:04
Политика
Кабмин Украины рекомендовал Зеленскому уволить Кличко
Депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что кабмин Украины рекомендовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому уволить Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Газета.Ru вчера в 07:51
Происшествия
С Эльбруса эвакуировали альпиниста из Москвы с травмой ноги
Спасатели эвакуировали с Эльбруса альпиниста из Москвы, который травмировал ногу, сообщает ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.
РИА Новости вчера в 13:33
Гаджеты
Google выпустила релизную версию Android 10
P. S. Xiaomi оперативно представила сборку MIUI на базе Android 10 для версий Redmi K20 Pro и Redmi K20 в Китае и Индии.
MobiDevices 03 сентября в 14:24
Гаджеты
Компания Honor представила смартфон Honor 20s
ITZine.ru 00:00
Кино
Главные премьеры недели в России по версии «Газеты.Ru»
"Работа без авторства" (" Werk ohne Autor"); Флориан Хенкель фон Доннерсмарк Спустя год после мировой премьеры в России стартует показ немецкой картины "Работа без авторства".
Газета.Ru вчера в 09:35
Футбол
Президент «Спортинга» раскрыл предложение «Тоттенхэма» по Фернандешу
Президент лиссабонского «Спортинга» Фредерику Варандаш объяснил, почему полузащитник Бруну Фернандеш не покинул команду летом.
Спорт-Экспресс вчера в 20:37
Происшествия
Пилоты разбившегося в Ставрополье самолета Су-25УБ погибли
Тела двух пилотов, которые разбились в Ставрополье на штурмовике Су-25УБ, найдены на месте крушения самолета, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
Ведомости вчера в 05:52
Общество
Суд в Иране расторг брак 11-летней девочки и взрослого мужчины
В Иране расторгли брак между взрослым мужчиной и девочкой: суд провинции Кохгилуйе и Бойерахмед принял решение, что союз между 11-летним ребенком и 22-летним молодым человеком нежелателен из-за юного возраста молодой жены, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 04:01
Политика
В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы
«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
REGNUM вчера в 04:58
Общество
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM вчера в 06:00
Единоборства
Стало известно, какой гонорар ждет Хабиба Нурмагомедова за бой с Порье
Отмечается. что гонорар составит шесть миллионов долларов, превысивший в три раза сумму, которую Хабиб получил за бой с ирландцем Конором Макгрегором.
Народные новости вчера в 23:58
Происшествия
На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам
Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".
Газета.Ru 03 сентября в 18:53
Происшествия
Украинку убили во время секса в Турции
Гражданку Украины убили в Турции, когда она согласилась на секс за деньги с местным жителем.
Lenta.ru вчера в 12:16
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек
Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, сообщает в четверг газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны.
Интерфакс вчера в 18:51
Происшествия
В Японии поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком
В Японии в четверг пассажирский поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком.
Российская газета вчера в 23:46
Авто
Уникальные экспериментальные «Уралы» ржавеют под открытым небом
Десятки экземпляров уникальной техники гниют под открытым небом на задворках экспериментального цеха автозавода «Урал» в Миассе Челябинской области.
Автоновости дня вчера в 15:24
Происшествия
Оползень сошел на деревню в китайской провинции Юньнань
Оползень сошел на деревню Маань в районе города Чжаотун. Под толщей камней и грязи оказались два жилых строения.
ТАСС 00:07