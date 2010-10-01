Политика
REGNUMРейтинг России в мировом рейтинге конкурентоспособности туризма вырос
Позиция России в мировом рейтинге 140 стран по конкурентоспособности туризма и путешествий поднялась на четыре пункта и заняла 39 место (в 2015 году — 45 место).
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Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 19:46, Вашингтон
Экономика
Сумма иска к экс-главе Марий Эл превысила 2,2 миллиарда рублей
Генеральная прокуратура РФ увеличила сумму исковых требований к бывшему главе республики Марий Эл Леониду Маркелову до 2,2 миллиарда рублей, обнаружив у него имущество еще на 577 миллионов, сообщается на сайте ГП РФ.
РИА Новости 10:45
Путешествия
Названа самая безопасная страна для туристов
Среди самых небезопасных стран для путешественников были названы Венесуэла (44 единицы), Афганистан (45 единиц) и Южный Судан (54 единицы).
Lenta.ru 17:18
Шоу-бизнес
Ургант опубликовал фото 90-летней бабушки
Ведущий поздравил родственницу с юбилеем 4 сентября звезда Первого канала Иван Ургант поздравил свою бабушку, актрису Нину Ургант, с днем рождения.
WomanHit.ru 11:50
Кино
Безруков предложил брать деньги за прокат в России западных фильмов
Народный артист России Сергей Безруков высказал мнение, что по российскому телевидению надо показывать больше отечественных фильмов, особенно детских, а за показ западного кино брать сбор.
Петербургский дневник 11:24
Армия и оружие
Турция может начать эксплуатацию С-400 в июне 2020 года
Вестник Кавказа 06:16
Политика
Украинское правительство одобрило увольнение Кличко
Юристы и ранее скептически относились к совмещению двух должностей, а эксперты отмечали конфликт между Кличко, которого считали ставленником прежнего главы государства Петра Порошенко, и новой президентской командой.
Российская газета 09:04
Политика
Путин назвал «придурками» считающих Дальний Восток балластом
На заседании президиума Госсовета в рамках Восточного экономического форума на острове Русский президент РФ Владимир Путин выступил в защиту российского Дальнего Востока.
Российская газета 06:43
Экономика
Орешкин: МЭР хочет в разы снизить стоимость банкротства физлиц
Минэкономразвития РФ предлагает в несколько раз снизить стоимость процедуры банкротства физлиц, сообщил глава ведомства Максим Орешкин.
Российская газета 03:52
Музыка
Группа «Любэ» записала песню ко дню начала блокады Ленинграда
Группа "Любэ" презентовала новую композицию "Санкт-Петербург, родной" и видеоклип к ней, которые приурочены к памятной дате — Дню начала блокады Ленинграда — 8 сентября 1941 года.
Life.ru 07:50
Общество
Pepsi отзовет партию напитков из-за металлических деталей в бутылках
Компания PepsiCo отзывает партию напитков, поступивших в продажу в Северо-Западном федеральном округе.
Известия 14:49
Футбол
Мхитарян раскрыл детали своего трансфера в «Рому»
ProstoProSport 13:41
Происшествия
Следствие рассматривает две версии крушения Су-25
Следствие рассматривает отказ техники и ошибку пилотирования в качестве основных причин крушения учебно-боевого самолета Су-25УБ в Ставропольском крае.
BFM.ru 07:40
Армия и оружие
Захарова раскритиковала реакцию Берлина на авиаудар США по Идлибу
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова критически прокомментировала реакцию Берлина на авиаудар США по Идлибу.
ФАН 07:15
Политика
МИД: Россия предлагает Японии полную отмену визового режима
Замглавы МИД РФ напомнил, что летом японская сторона объявила о мерах по облегчению визового режима для некоторых категорий россиян.
ТАСС 18:42
Гаджеты
Apple выпустит бюджетный iPhone
Apple планирует весной 2020 года представить новый iPhone бюджетной категории, который продолжит линейку SE.
BFM.ru 11:26
Происшествия
Прокурор запросил 4,5 года колонии для Котова за нарушения на митингах
Прокуратура в среду запросила 4 года и 6 месяцев колонии общего режима для программиста Константина Котова, обвиняемого в неоднократном нарушении порядка проведения митингов, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда.
РИА Новости 12:36
Технологии
В России легализуют виртуальные сим-карты
ФАС и ФСБ должны предложить варианты использования eSIM к 2020 году В России собираются легализовать виртуальные сим-карты, сообщает «Коммерсантъ».
Мой Брянск 07:15
Футбол
Неймар уверен, что «ПСЖ» не пускает его в «Барселону», чтобы наказать
Неймар уверен, что таким образом «ПСЖ» решил наказать его.
Нева Спорт 07:10
Общество
В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой
Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.
REGNUM вчера в 17:43
Гаджеты
USB-IF анонсировала окончательные спецификации USB4
Форум разработчиков USB (USB-IF), организация поддержки для продвижения и внедрения технологии USB, объявила о публикации спецификации USB4, крупного обновления для архитектуры USB следующего поколения, которая дополняет и основывается на существующем USB 3.2. и архитектуры USB 2.0.
Megaobzor.com 15:37
Политика
Лавров заявил, что Китай нельзя называть «большим братом» России
Глава МИД РФ подчеркнул, что РФ строит отношения с другими странами без диктата с какой-либо стороны и на основе взаимной выгоды Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что нельзя называть Китай "большим братом" России, пишет газета "Известия".
Аргументы и Факты 19:06
Политика
Путин и премьер-министр Индии прибыли на судоверфь «Звезда»
В среду, 4 сентября, президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыли в город Большой Камень в Приморье, чтобы посетить судостроительный комплекс «Звезда».
Страна Советов on-line 02:02
Происшествия
Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области
Автомобиль BMW-320 совершил наезд на двоих детей в поселке Мелехово Владимирской области.
Известия 15:21
Экономика
Минюст разработал документ, защищающий социальные выплаты россиян
Минюст России разработал проект приказа, который исключит возможность списания со счетов должников социальных выплат, сообщает пресс-служба министерства в среду.
РИА Новости 12:10
Общество
В России выросла средняя зарплата
С наступлением осени средняя зарплата в России выросла на 16% по сравнению с летом.
Pravda.Ru 08:02
Политика
Аксенов объяснил детям езду с Путиным на мотоцикле без шлема в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что его поездка с президентом РФ Владимиром Путиным на мотоцикле без шлема во время байк-шоу в Севастополе не была нарушением правил дорожного движения.
Известия 17:31
Общество
Google и YouTube оштрафовали на $170 млн за сбор информации о детях
Google и YouTube оштрафовали на $170 млн за сбор персональной информации о детях без согласия их родителей.
Известия 12:28
Политика
Рухани заявил о третьем сокращении обязательств Ирана в ядерной сфере
Иран с 6 сентября начнёт третий этап сокращения своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе, более известному как иранская ядерная сделка.
REGNUM 15:17
Общество
Составлен рейтинг самых комфортных для жизни городов мира
Аналитики журнала The Economist ежегодно составляют рейтинг из 140 самых комфортных для жизни городов мира.
Суть событий 04:29