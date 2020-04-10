Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРейтинг Трампа обновил рекорд на фоне пандемии

Рейтинг президента США Дональда Трампа на фоне пандемии коронавируса обновил новый рекорд. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг результаты опроса общественного мнения, проведенного в период с 4 по 7 апреля по заказу телеканала Fox News.
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Fox News сообщил о росте рейтинга Трампа на фоне пандемии коронавируса

РБК03:03

Как американцы оценивают Трампа на фоне пандемии

Газета.Ruвчера в 15:38

Рейтинг одобрения работы Трампа вырос на фоне пандемии коронавируса

Российская газетавчера в 22:12

Рейтинг Трампа приближается к историческим максимумам

ИА Красная Веснавчера в 23:02

Fox: рейтинг Трампа поднялся до рекордной отметки в свете распространения коронавируса

ТАССвчера в 20:32

Рейтинг Трампа обновил рекорд на фоне пандемии

Lenta.ru00:30

Рейтинг ободрения: почему Дональд Трамп набирает очки на пандемии

Известиявчера в 10:02
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Здоровье

Потерялся коронавирус: десант из Киева ищет болезнь в «чистом» регионе

Киев, 9 апреля 2020, 15:27 — REGNUM Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сегодня, 9 апреля, лично прибыл в Николаев, чтобы разобраться, почему в Николаевской области до сих пор не зафиксировано ни одного случая коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 08:27
Здоровье

Роспотребнадзор поддержал рекомендации ВОЗ о ношении масок

Москва, 10 апреля 2020, 09:34 — REGNUM Использование медицинской маски оправдано в качестве одной из мер для ограничения распространения нового коронавируса.
REGNUM 02:34
Армия и оружие

Появилось видео испытаний украинской ракеты «Нептун»

На Украине прошли очередные испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета 04:19
Экономика

Правительство купило Сбербанк у ЦБ

О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Ведомости 05:00
Общество

Учебную программу для старшеклассников не перенесут на следующий год

Минпросвещения РФ не рассматривает досрочное завершение учебного года во всех школах России, заявил в пятницу заместитель министра просвещения РФ Виктор Басюк на пресс-конференции в ТАСС.
ТАСС 04:06
Происшествия

В Ульяновской области 34 человека заразила медсестра, побывавшая в ОАЭ

В Ульяновской области медсестра, которая вернулась из ОАЭ и не сообщила о своей поездке, заразила 34 человека коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 05:21
Общество

На уроке православия в калужской школе пятиклассникам показали порно

Жительница Калуги пожаловалась в группе «Калуга и калужане» в социальной сети «ВКонтакте», что в городском лицее №36 во время дистанционного урока «Основы православной культуры» учащиеся внезапно увидели фрагмент порновидео.
Инфо24 04:34
Общество

Минобрнауки сообщило о готовности вузов к сдаче летней сессии онлайн

Министр отметил, что для сдачи летней сессии можно использовать технологии, которые уже освоены в области дистанционного обучения.
Известия 05:46
Кино

Глава Marvel намекнул на продолжение «Мстителей»

Президент Marvel Studios Кевин Файги опубликовал новый пост в своем Tvitter-аккаунте, в котором пользователи увидели намек на продолжение фантастической саги о Мстителях.
Народные новости вчера в 10:52
Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru вчера в 17:26
Экономика

АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%

Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru 06:21
Общество

Власти сообщили о работающих на пределе московских больницах

Число случаев госпитализации в Москве за последние дни резко увеличилось, больницы и скорая работают на пределе.
Lenta.ru 06:04
Культура

Динозавр и Зеркальный человек появятся в шоу «Маска»

Первый выпуск нового музыкального шоу "Маска" вышел на телеканале НТВ 1 марта.
Piter.tv 01:37
Кино

Netflix и Apple претендуют на новый фильм Скорсезе

Представители кинорежиссера Мартина Скорсезе ведут переговоры с компанией Apple и стриминговым сервисом Netflix о показе его нового фильма "Убийцы цветочной луны"с Леонардо Ди Каприо и Робертом Де Ниро, передает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
Газета.Ru 05:44
Происшествия

В Уфе заподозрили коронавирус у 170 врачей и пациентов больницы

Уфа, 10 апреля 2020, 13:10 — REGNUM 170 результатов тестов, взятых у врачей и пациентов закрытой на карантин республиканской клинической больницы (РКБ) в Уфе, подлежат повторной проверке и уже направлены в Роспотребнадзор для объективной оценки и подтверждения результатов.
REGNUM 06:10
Энергетика

Россия и Саудовская Аравия договорились о сокращении добычи нефти

Странам удалось найти компромисс по многим вопросам и договориться о сокращении добычи на 20 миллионов баррелей в сутки, об этом сообщает агентство Reuters.
Вести Подмосковья вчера в 13:46
Политика

Путин поручил создать Инфоцентр по ситуации с коронавирусом

Российский лидер Владимир Путин поручил использовать единый ресурс Информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19.
Мой Брянск 04:35
Армия и оружие

Эстония, Латвия и Финляндия совместно разработают бронеплатформу

Shraibikus News 07 апреля в 11:52
Общество

В Ростовской области уточнили информацию о заразившихся коронавирусом

Два пациента находятся в состоянии средней тяжести, один подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
REGNUM 05:31
Происшествия

В Москве больного коронавирусом поймали за рулем

Как сообщает пресс-служба департамента транспорта, нарушитель карантина попался на пересечении Щелковского шоссе и МКАД.
Российская газета 04:51
Общество

В Пензенской области ребенок заразился коронавирусом

По данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса на пятницу, за сутки в Пензенской области зарегистрированы 15 новых случаев COVID-19.
РИА Новости 04:30
Происшествия

Экс-депутату Рады предъявили обвинение в умышленном убийстве

Экс-депутату Верховной Рады Украины Татьяне Черновол предъявили обвинение в умышленном убийстве.
Lenta.ru 06:18
Происшествия

На Сахалине несколько человек сбежали из-под карантина

Несколько человек сбежали из-под карантина по коронавирусу на Сахалине, сообщил в пятницу губернатор Валерий Лимаренко во время прямого эфира на YouTube-канале правительства региона.
РИА Новости 03:00
Общество

Глава Минздрава Коми Березин отправлен в отставку

Руководителя Минздрава Республики Коми Дмитрия Березина отправили в отставку.
ФАН 06:11
Армия и оружие

Убийца подлодок: NI оценил проект российской АПЛ «Лайка»

Саттон полагает, что русские намеренно могут дразнить западных аналитиков, не предоставляя много информации о подлодках, которые придут на смену "Акуле" и "Сьерре" - так в НАТО называют советские АПЛ проектов "Щука-Б" и "Барракуда".
Российская газета вчера в 06:33
Общество

Более 30 стран попросили у России поставить аппараты ИВЛ

Ранее первый заместитель министра промышленности и торговли Сергей Цыб рассказал журналистам, что в апреле Россия планирует произвести 500 аппаратов ИВЛ, в мае — две с половиной тысячи, а в июне — три тысячи.
РИА Новости 04:33
Авто

Внедорожник Jeep Grand Cherokee и Alfa Romeo породнились

В основу нового поколения Jeep Grand Cherokee ляжет «тележка» от Alfa Romeo Giorgio, которая также является основой для седана Giulia и внедорожника Stelvio.
32CARS.ru вчера в 03:56
Политика

Кадыров извинился за мат в адрес противников соглашения с Ингушетией

Коммерсантъ 05:51
Общество

Хоккеист Малкин рассказал о катастрофе на фоне коронавируса в США

Известия вчера в 21:36
Политика

Патрушев сообщил о новых попытках переброски террористов в Россию

Не прекращаются попытки переброски в Россию участников международных террористических организаций, получивших боевой опыт в составе бандформирований в Сирии и Ираке.
Российская газета 05:30
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