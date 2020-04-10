Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРейтинг Трампа обновил рекорд на фоне пандемии

Рейтинг президента США Дональда Трампа на фоне пандемии коронавируса обновил новый рекорд. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг результаты опроса общественного мнения, проведенного в период с 4 по 7 апреля по заказу телеканала Fox News.
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Рейтинг ободрения: почему Дональд Трамп набирает очки на пандемии

Известиявчера в 10:02

Рейтинг Трампа приближается к историческим максимумам

ИА Красная Веснавчера в 23:02

Fox: рейтинг Трампа поднялся до рекордной отметки в свете распространения коронавируса

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Как американцы оценивают Трампа на фоне пандемии

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Рейтинг одобрения работы Трампа вырос на фоне пандемии коронавируса

Российская газетавчера в 22:12

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Опрос показал рост рейтинга одобрения работы Трампа до 46%

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Экономика

Юристы спрогнозировали всплеск маскировок под малый бизнес ради льгот

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РБК вчера в 23:00
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Мишустин рассказал, кого из россиян вернут из-за границы первыми

Более 35 тысяч заявлений на возвращение подали граждане России, оказавшиеся за рубежом в тот момент, когда государства всего мира из-за распространения коронавируса начали закрывать свои границы и прекращать авиасообщение.
Российская газета вчера в 13:10
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Cyberpunk 2077 не войдёт в стартовую линейку PS5 и Xbox Series X

CyberSport.ru 00:43
Энергетика

Россия и Саудовская Аравия договорились о сокращении добычи нефти

Странам удалось найти компромисс по многим вопросам и договориться о сокращении добычи на 20 миллионов баррелей в сутки, об этом сообщает агентство Reuters.
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Дмитрий Овсянников лишился партбилета

Поводом для исключения стало грубое поведение Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска — он нагрубил сотрудникам полиции, был задержан и обвинен в мелком хулиганстве.
Коммерсантъ 08 апреля в 11:33
Общество

Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса

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Российская газета 08 апреля в 10:52
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Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru вчера в 17:26
Происшествия

В Серпухове пресечена деятельность наркодельцов с Украины

Полиция Подмосковья задержала троих подозреваемых в производстве наркотиков, все эти люди — граждане Украины, их взяли с поличным.
Вести.Ru 00:48
Единоборства

Турнир UFC 249 отменен из-за коронавируса

Коммерсантъ вчера в 18:58
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Александр Гудков довел Ксению Собчак до слез во время интервью

Новым героем «Осторожно, Собчак!» стал Александр Гудков.
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Происшествия

В Екатеринбурге прорвало трубу с горячей водой

Сегодня около семи часов утра в Екатеринбурге на перекрестке улиц Челюскинцев и Мамина-Сибиряка прорвало трубу.
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Общество

Эпидемия коронавируса может стать сезонной

Глава «Вектора» предостерегает, что COVID-19 может стать сезонным заболеванием.
Neva.Today вчера в 17:30
Общество

Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей

С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
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Общество

Путин освободил от должности главного следователя МВД Романова

Владимир Путин освободил генерал-полковника Александра Романова от должности заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД.
РИА Новости вчера в 14:05
Общество

Развеян миф о передаче коронавируса

Сотрудник Университета штата Огайо (США) Санджа Илич (Sanja Ilic) объяснил, как безопасно покупать и готовить пищу при пандемии коронавируса, а также развеял миф о возможности передачи инфекции через еду.
Lenta.ru вчера в 07:04
Общество

Мэр Москвы предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил россиян о необходимости готовиться к серьезным испытаниям из-за коронавируса.
Газета.Ru 01:49
Здоровье

Минздрав расширил список препаратов для лечения коронавируса

В предыдущей в списке возможных к назначению у взрослых пациентов с COVID-19 препаратов значилось 6 лекарственных средств: комбинированный препарат лопинавир+ритонавир, хлорохин, гидроксихлорохин, тоцилизумаб, рекомбинантный интерферон бета-1b и рекомбинантный интерферон альфа.
Доктор Питер вчера в 08:39
Политика

В Швеции призвали возобновить санкции против России

Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Lenta.ru вчера в 04:50
Общество

Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году

Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что предметов по выбору на Основном государственном экзамене в этом году не будет.
Газета.Ru вчера в 09:24
Общество

Вирусолог раскрыл дату появления первого пациента с коронавирусом

Российский вирусолог Павел Волчков рассказал о том, когда на Земле появился «нулевой пациент» с коронавирусом.
Мой Брянск 00:25
Шоу-бизнес

Егор Крид и Нюша воссоединились ради совместной песни

На этой неделе стало известно, что Крид и Нюша решили воссоединиться ради творческого дуэта.
Bimru.ru вчера в 03:06
Общество

80% россиян стали реже выходить на улицу из-за коронавируса

69% россиян стали реже видеть пожилых родственников. 80% - вовсе стали реже выходить на улицу.
Газета.Ru 01:22
Происшествия

Из больницы в Коммунарке за сутки выписан 41 пациент

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что за сутки в медучреждение поступили 29 человек, 41 пациент был выписан.
RT на русском 07 апреля в 01:57
Шоу-бизнес

Лещенко отреагировал на обвинения в заражении Бабкиной коронавирусом

Lenta.ru вчера в 12:16
Общество

В Самаре решат, каким организациям можно будет работать с 13 апреля

Сегодня, 9 апреля, в Самаре на заседании регионального штаба по противодействию распространению коронавируса обсуждалась возможность расширения списка предприятий и организаций, которые смогут работать с 13 апреля.
SamRU.ru вчера в 07:25
Политика

США изучают возможность продления СНВ-3

Представитель Госдепа заявил «РИА Новости», что США рассматривают вопрос продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), принимая во внимание имеющиеся в наши дни угрозы.
Коммерсантъ вчера в 23:35
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СК рассказал о расследовании крушения польского «Ту-154М» в Смоленске

Известия 01:26
Футбол

Эмери может стать наставником «Милана»

Милан, Италия, 9 апреля 2020, 18:56 — REGNUM Бывший тренер лондонского «Арсенала» и московского «Спартака» Унаи Эмери может возглавить «Милан», об этом сообщает Sky Sport Italia.
REGNUM вчера в 11:56
Здоровье

Потерялся коронавирус: десант из Киева ищет болезнь в «чистом» регионе

Киев, 9 апреля 2020, 15:27 — REGNUM Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сегодня, 9 апреля, лично прибыл в Николаев, чтобы разобраться, почему в Николаевской области до сих пор не зафиксировано ни одного случая коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 08:27
Происшествия

Суд продлил арест расстрелявшему срочников Шамсутдинову

Газета.Ru 00:59
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