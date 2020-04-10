Коронавирус
Lenta.ruРейтинг Трампа обновил рекорд на фоне пандемии
Рейтинг президента США Дональда Трампа на фоне пандемии коронавируса обновил новый рекорд. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг результаты опроса общественного мнения, проведенного в период с 4 по 7 апреля по заказу телеканала Fox News.
Читать в источнике
Оценить97
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 04:59, Ашберн
Общество
Более 30 стран попросили у России поставить аппараты ИВЛ
Более 30 стран обратились к России с просьбой о поставках аппаратов искусственной вентиляции легких, сообщил журналистам заместитель главы Минпромторга Олег Бочаров.
Происшествия
В Москве поймали первого нарушившего домашний карантин водителя
Московские полицейские поймали первого нарушившего обязательный домашний карантин водителя.
Происшествия
В Ростовской области пациента с коронавирусом перевели на ИВЛ
Врачи перевели одного из пациентов, заболевших коронавирусом в Ростовской области, на искусственную вентиляцию легких, сообщает правительство региона.
Общество
В Крым из Таиланда привезли еще два новых случая коронавируса
В стационаре инфекционной больницы Севастополя находятся два человека с подтверждённым диагнозом COVID-19, они получают необходимую медицинскую помощь.
Происшествия
Продавцы поддельных тестов на коронавирус задержаны в Москве
Трое жителей Подмосковья задержаны в столице при попытке продать поддельные тесты на коронавирус, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
Общество
Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году
Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что предметов по выбору на Основном государственном экзамене в этом году не будет.
Энергетика
Раскрыты параметры сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти
Участники ОПЕК+ в мае-июне договорились снизить добычу нефти в общей сложности на десять млн б/c в сутки, однако для вступления сделки в силу необходимо согласие со стороны Мексики.
Происшествия
В Кирове пациентка с коронавирусом подключена к ИВЛ
Общество
СМИ сообщили об ограничении продажи пива в ряде регионов России
Москва, 10 апреля 2020, 11:19 — REGNUM В ряде российских регионов в рамках борьбы с коронавирусом ограничили продажу разливного пива, сообщает 10 апреля «Коммерсантъ».
Экономика
Правительство купило Сбербанк у ЦБ за 2,1 трлн рублей
Сумма сделки составила 2,14 трлн рублей, что на 300 млрд меньше, чем планировалось изначально.
Армия и оружие
NI оценил проект российской АПЛ «Лайка»
The National Interest оценил проект российской АПЛ "Лайка".
Общество
Новые случаи коронавируса выявлены в 57 регионах России за сутки
Москва, 10 апреля 2020, 10:50 — REGNUM Подтвердившиеся случаи заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зафиксированы в 57 регионах РФ в течение суток 9 апреля.
Общество
ВЦИОМ: большинство россиян перестали гулять из-за коронавируса
Подавляющее большинство россиян из-за коронавируса COVID-19 стали реже выходить из дома, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Общество
WSJ: в Boeing рассматривают план увольнения 10% сотрудников
Руководство американской корпорации Boeing в условиях пандемии нового коронавируса рассматривает план, предполагающий сокращение числа сотрудников на 10%.
Происшествия
СК рассказал о расследовании крушения польского Ту-154М в Смоленске
Российские следователи выразили готовность продолжать содействовать Варшаве в расследовании крушения в 2010 году правительственного борта Польши, на котором летел президент республики Лех Качиньский.
Происшествия
Официально подтвержден случай коронавируса у жителя Сызрани
По данным Роспотребнадзора, диагноз COVID-19 подтвердился у одного жителя Волжского района, который сейчас проходит лечение в 6 городской больнице Самары, а также у гражданина Сызрани - он находится в ТГБ № 5.
Общество
Собянин: часть россиян посчитали призыв не летать в Куршевель издевкой
Некоторые россияне посчитали издевкой рекомендации не летать за границу из-за коронавируса, а потом они удивлялись, что заражены, заявил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.
Армия и оружие
Испытания «угрожающей» мосту в Крым украинской ракеты сняли на видео
Попадание новой украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун" в морскую цель опубликовано в YouTube.
Общество
В Крыму введут штрафы за нарушение автомобилистами режима самоизоляции
Владельцев автомобилей, нарушивших режим самоизоляции, начнут штрафовать в Крыму, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Общество
В Тульской области еще 5 человек заболели коронавирусом
Сегодня, 10 апреля, стало известно о 5 новых случаях заболевания коронавирусом в Тульской области.
Общество
СКР вскрыла хищения при создании военной робототехники
Общество
Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей
С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Финансы
Аналитики спрогнозировали рост ставок по вкладам
8 апреля ЦБ сообщил, что ставки по депозитам в России уже вернулись к росту: в третьей декаде марта средневзвешенная максимальная ставка по вкладам в 10 крупнейших банках страны выросла до 5,38% с 5,15% в начале и середине месяца.
Общество
В Башкирии число заразившихся коронавирусом выросло до 40 человек
Число зараженных коронавирусной инфекцией в Башкирии увеличилось почти вдвое - до 40, среди заболевших есть врачи Республиканской клинической больницы имени Куватова, закрытой на жёсткий карантин вместе с пациентами и медиками, сообщает правительство региона.
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин не исключает развода с Валерией
Иосиф Пригожин дал интервью для YouTube-шоу «Алёна, блин». Знаменитый продюсер высказался о ссорах с женой, певицей Валерией.
Общество
На Урале вступил в силу закон о штрафах за несоблюдение «самоизоляции»
Екатеринбург, 10 апреля 2020, 09:30 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал закон о наказаниях за несоблюдение режима самоизоляции.
Происшествия
Умерший иркутянин был носителем сразу двух штаммов коронавируса
Первый умерший от короновируса иркутянин был носителем двух разных штаммов коронавируса, заявила и.о. министра здравоохранения региона Наталия Ледяева на сессии заксобрания 10 апреля.
Политика
Путин распорядился создать Инфоцентр по ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин поручил использовать единый ресурс Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).
Общество
В Югре разрешили открыть парикмахерские и салоны красоты
Постановление уже подписала глава автономного округа.