Рейтинг президента США Дональда Трампа на фоне пандемии коронавируса обновил новый рекорд. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг результаты опроса общественного мнения, проведенного в период с 4 по 7 апреля по заказу телеканала Fox News.

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