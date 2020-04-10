Коронавирус
REGNUMРейтинг Трампа рекордно вырос на фоне пандемии коронавируса
Вашингтон, 10 апреля 2020, 04:02 — REGNUM Рейтинг президента США Дональда Трампа достиг рекордной отметки на фоне пандемии коронавируса, передает телеканал Fox News со ссылкой на данные соцопроса. Согласно его данным, работу Трампа на посту президента одобряют 49% опрошенных.
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с чего всё началось
«Период пандемии коронавируса показал, что Байден не получил возможности сплотить толпы и сохранить энтузиазм после своих больших побед в начале марта», — прокомментировал результаты опроса демократ Крис Андерсон, чья фирма Beacon Research провела опрос Fox News вместе с республиканцем Дэроном Шоу.РБК03:03
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Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Авто
В Сети появились фото французской версии «Москвич-2141»
С 1990 по 1993 год в Западной Европе французским дилером Poch продавался «Москвич-2141» под названием Aleko 141 и Aleko 141 SL.
Общество
Собянин предрек серьезные испытания из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал столицу готовиться к серьезным испытаниям из-за коронавируса.
Политика
Путин пообещал победу над «коронавирусной заразой»
Россия не раз проходила через серьёзные испытания, победит и «коронавирусную заразу».
Общество
Вирусолог раскрыл дату появления первого пациента с коронавирусом
Российский вирусолог Павел Волчков рассказал о том, когда на Земле появился «нулевой пациент» с коронавирусом.
Авто
Стал известен победитель премии «Всемирный автомобиль года 2020»
Общество
В Челябинской области подтверждено два новых случая коронавируса
В Челябинской области подтверждено два новых случая коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Штрафной батальон: за дорожные камеры в кустах хотят наказывать рублем
Как ранее писали «Известия», неправильная установка камер приводит к искажению показаний приборов.
Происшествия
Более 60 пациентов за сутки выписали из больницы в Коммунарке
За минувшие сутки из больницы в Коммунарке был выписан 61 человек, сообщает главный врач учреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.
Энергетика
Мексика согласилась сократить добычу нефти
Неофициальные источники до окончания переговоров заявили, что Россия и Саудовская Аравия договорились с рядом других стран о заключении новой сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 10 миллионов баррелей в сутки в течение мая и июня.
Происшествия
Скрывшая поездку в Испанию инфекционист не считает себя виноватой
Бывший главный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова, скрывшая от руководства поездку в Испанию и заболевшая COVID-19, "абсолютно" не считает себя виноватой.
Общество
На Урале вступил в силу закон о штрафах за несоблюдение «самоизоляции»
Екатеринбург, 10 апреля 2020, 09:30 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал закон о наказаниях за несоблюдение режима самоизоляции.
Шоу-бизнес
Игорь Николаев сообщил, что его выписали из больницы в Коммунарке
Ранее из больницы в Коммунарке после перенесенного вирусного заболевания были выписаны народный артист РСФСР Лев Лещенко и его супруга Ирина.
Происшествия
Заболевший коронавирусом тюменец не был за границей
Всего в Тюменской области за период распространения новой коронавирусной инфекции было выявлено 19 заболевших.
Экономика
Платежи за ЖКХ подешевеют до недоступности
По словам директора системы сбора платежей за ЖКХ «Федеральная Система Город» Петра Мазанова, отмена комиссии означает резкое уменьшение количества доступных и привычных для населения пунктов оплаты.
Армия и оружие
Коронавирус поразил четвертый американский авианосец
Вслед за вспышкой коронавируса на борту авианосца «Теодор Рузвельт», эпидемия продолжает распространяться по другим кораблям ВМС США.
Здоровье
На Ставрополье выявили еще десять случаев заражения коронавирусом
В Ставропольском крае выявлены десять новых случаев заражения коронавирусом, трое в тяжелом состоянии, один — в средней степени тяжести, все изолированы в медицинские учреждения и получают помощь в полном объеме, сообщают власти края.
Политика
Регионы начинают возвращаться к жизни до карантина
В двух десятках областей постепенно снимают антивирусные ограничения Несмотря на продолжающиеся в большинстве российских регионов карантинные мероприятия с самоизоляцией граждан, как минимум в 24 областях уже начали допускать послабления.
Политика
Путин поручил МВД и Росгвардии усилить контроль за соблюдением россиянами карантина
Президент Владимир Путин поручил МВД РФ и Росгвардии принять дополнительные меры по соблюдению карантина россиянами, которые вернулись из стран с неблагополучной ситуацией с коронавирусной инфекцией, сообщает сайт Кремля.
Общество
В России ограничили продажу пива
В российских регионах в рамках борьбы с пандемией коронавируса ограничили продажу разливного пива.
Происшествия
На Сахалине несколько человек сбежали из-под карантина
Несколько человек сбежали из-под карантина по коронавирусу на Сахалине, сообщил в пятницу губернатор Валерий Лимаренко во время прямого эфира на YouTube-канале правительства региона.
Общество
Генпрокуратура требует заблокировать фейки о пропусках в Москве
Сайты с фейковыми сообщениями будут заблокированы. Фейк-ньюс были обнаружены во время мониторинга интернета, сообщает "Интерфакс".
Здоровье
Минздрав назвал средство для профилактики коронавируса
В Минздраве отметили, что при промывание носа солевым раствором на основе обычной поваренной соли гарантируется снижение количества патогенных бактерий, в результате чего снижается риск развития воспалений.
Общество
В Китае коронавирус нашли ещё у 28 граждан, вернувшихся из России
Сразу у 28 граждан Китая, вернувшихся на родину из России, обнаружили коронавирус.
Авто
Опубликовали первые изображения салона новой Lada Largus
Известно, что рестайлинговый универсал обзаведется новыми элементами дизайна экстерьера в фирменном X-образном стиле компании, а также измененным салоном.
Здоровье
Число инфицированных коронавирусом на Украине за сутки выросло на 311
Число инфицированных коронавирусом в Украине за сутки выросло на 311, с 1,892 тысячи до 2,203 тысячи, за все время умерли 69 человек, сообщила в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения Украины.
Политика
На Украине предупредили об угрозе «очередного Чернобыля»
Ассоциация ветеранов атомной энергетики и промышленности Украины предупредила об угрозе ядерной энергетике страны и опасности «очередного Чернобыля».
Наука
Подавляющее коронавирус за 48 часов лекарство оказалось ветеринарным
Австралийские ученые обнаружили, что антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение коронавируса в клеточных культурах до 48 часов.
Политика
В Кремле рассказали о разговоре Путина с Трампом и саудовским королём
Президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд в ходе телефонного разговора обсудили текущую ситуацию на рынках нефти и подтвердили настрой на минимизацию негативного влияния волатильности цен на мировую экономику.