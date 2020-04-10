с чего всё началось

Вашингтон, 10 апреля 2020, 04:02 — REGNUM Рейтинг президента США Дональда Трампа достиг рекордной отметки на фоне пандемии коронавируса, передает телеканал Fox News со ссылкой на данные соцопроса. Согласно его данным, работу Трампа на посту президента одобряют 49% опрошенных.

Политика Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.

Авто В Сети появились фото французской версии «Москвич-2141» С 1990 по 1993 год в Западной Европе французским дилером Poch продавался «Москвич-2141» под названием Aleko 141 и Aleko 141 SL.

Происшествия Более 60 пациентов за сутки выписали из больницы в Коммунарке За минувшие сутки из больницы в Коммунарке был выписан 61 человек, сообщает главный врач учреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.

Энергетика Мексика согласилась сократить добычу нефти Неофициальные источники до окончания переговоров заявили, что Россия и Саудовская Аравия договорились с рядом других стран о заключении новой сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 10 миллионов баррелей в сутки в течение мая и июня.

Экономика Платежи за ЖКХ подешевеют до недоступности По словам директора системы сбора платежей за ЖКХ «Федеральная Система Город» Петра Мазанова, отмена комиссии означает резкое уменьшение количества доступных и привычных для населения пунктов оплаты.

Армия и оружие Коронавирус поразил четвертый американский авианосец Вслед за вспышкой коронавируса на борту авианосца «Теодор Рузвельт», эпидемия продолжает распространяться по другим кораблям ВМС США.

Здоровье На Ставрополье выявили еще десять случаев заражения коронавирусом В Ставропольском крае выявлены десять новых случаев заражения коронавирусом, трое в тяжелом состоянии, один — в средней степени тяжести, все изолированы в медицинские учреждения и получают помощь в полном объеме, сообщают власти края.

Политика Регионы начинают возвращаться к жизни до карантина В двух десятках областей постепенно снимают антивирусные ограничения Несмотря на продолжающиеся в большинстве российских регионов карантинные мероприятия с самоизоляцией граждан, как минимум в 24 областях уже начали допускать послабления.

Политика Путин поручил МВД и Росгвардии усилить контроль за соблюдением россиянами карантина Президент Владимир Путин поручил МВД РФ и Росгвардии принять дополнительные меры по соблюдению карантина россиянами, которые вернулись из стран с неблагополучной ситуацией с коронавирусной инфекцией, сообщает сайт Кремля.

Общество В России ограничили продажу пива В российских регионах в рамках борьбы с пандемией коронавируса ограничили продажу разливного пива.

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Здоровье Минздрав назвал средство для профилактики коронавируса В Минздраве отметили, что при промывание носа солевым раствором на основе обычной поваренной соли гарантируется снижение количества патогенных бактерий, в результате чего снижается риск развития воспалений.

Авто Опубликовали первые изображения салона новой Lada Largus Известно, что рестайлинговый универсал обзаведется новыми элементами дизайна экстерьера в фирменном X-образном стиле компании, а также измененным салоном.

Здоровье Число инфицированных коронавирусом на Украине за сутки выросло на 311 Число инфицированных коронавирусом в Украине за сутки выросло на 311, с 1,892 тысячи до 2,203 тысячи, за все время умерли 69 человек, сообщила в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

Наука Подавляющее коронавирус за 48 часов лекарство оказалось ветеринарным Австралийские ученые обнаружили, что антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение коронавируса в клеточных культурах до 48 часов.