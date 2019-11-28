с чего всё началось

По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), на Украине упал рейтинг главы государства Владимира Зеленского, сейчас его поддерживает 52% населения.

Рейтинг Зеленского на Украине упал до 52%

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