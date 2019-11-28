Политика
Газета.RuРейтинг Зеленского на Украине упал до 52%
По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), на Украине упал рейтинг главы государства Владимира Зеленского, сейчас его поддерживает 52% населения.
Читать в источнике
Оценить53
с чего всё началось
По данным на конец ноября 2019 года к президенту Украины Владимиру Зеленскому положительно относятся 52% опрошенных жителей, отрицательно — 19%, об этом свидетельствуют данные Киевского международного института социологии (КМИС).РБК05:09
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 05:56, Вашингтон
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой комплекс «Авангард»
Происшествия
Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник
Гаджеты
Инсайдеры раскрыли цену смартфона Redmi K30
Инсайдеры в социальных сетях раскрыли цену смартфона Redmi K30, который официально представят 10 декабря этого года.
Музыка
Организаторы показали логотип Евровидения-2020
Авто
Эксперты заявили об исчезновении с налогового учета четверти элитных авто
На налоговом учете в России резко сократилось число автомобилей стоимостью дороже 10 млн руб.
Армия и оружие
Северная Корея запустила «неопознанный снаряд»
Комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил о пуске Северной Кореей «неопознанного снаряда». Об этом сообщает YonhapNews Agency.
Происшествия
Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета в самолете
Пианист Лука Сафронов-Затравкин сообщил РИА Новости, что намерен судиться с человеком, который снял инцидент, случившийся с ним в туалете самолета, а также планирует "в правовом поле" разобраться с авиакомпанией "Победа".
Кино
Путин и Медведев поздравили Галину Польских с юбилеем
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев поздравили актрису театра и кино Галину Польских с 80-летием.
Технологии
Twitter откладывает удаление неактивных аккаунтов
Напомним, ранее представители Twitter объявили о том, что с 11 декабря 2019 года начнётся удаление учётных записей, которыми не пользуются более шести месяцев.
Кино
Минкульт частично отказал в прокате фильма «Дау»
Проект «Дау» состоит из 10 эпизодов. 4 из них не получили прокатное удостоверение.
Общество
Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
Общество
Вступает в силу разрешение Дании на строительство «Северного потока-2»
Разрешение Дании на строительство "Северного потока-2" в территориальных водах страны вступает в действие в четверг, оператор газопровода Nord Stream 2 AG может начинать прокладку датского участка, сообщили РИА Новости в Датском энергетическом агентстве (DEA).
Футбол
Лихачев: «Не заслуживал удаления в матче с ОАЭ»
Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев прокомментировал свое удаление в матче группового этапа чемпионата мира с ОАЭ (1:4).
Наука
В США испытали новое лекарство от старения кожи
Научными сотрудниками из Дрексельского университета в Филадельфии (США) был случайно открыт лекарственный препарат против старения, который способен избавить от морщин за восемь месяцев, а также предотвратить возрастные изменение цвета кожи.
Здоровье
Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака
Как сообщили в Минздраве в среду, "трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее".
Общество
На дорогах Москвы появится «ледяной панцирь»
Культура
Андрей Данилко в слезах покинул съёмки телешоу
Политика
Маас заявил о необходимости для Европы партнёрства с Россией и Китаем
Ранее Маас призвал не вытеснять Турцию из НАТО в «объятия России или Китая» из-за ситуации в Сирии.
Футбол
Россия опустилась на 38-е место в рейтинге ФИФА
Сборная Дании, которая, как и Бельгия, сыграет в одной группе с Россией на Евро-2020 (еще один соперник определится позже), опустилась с 14-го на 16-е место.
Общество
Королева Елизавета II может отречься от престола ради сына Чарльза
Британская королева Елизавета II может покинуть престол и передать его своему сыну Чарльзу в ближайшие полтора года.
Происшествия
Министр здравоохранения Ростовской области задержана ФСБ
Сотрудники ФСБ проводят следственные мероприятия в отношении министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, она задержана в рамках уголовного дела.
Политика
Экс-президент Франции Саркози заявил об упадке Европы
Бывший президент Франции Николя Саркози в ходе дискуссии с экс-премьером Испании Хосе Аснаром на конференции в Мадриде заявил, что общие проблемы либеральных партий неотъемлемо связаны с кризисом Европы.
Политика
Силуанов предложил сократить число надзорных органов
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в ходе заседания правительства предложил обсудить сокращение количества надзорных органов.
Политика
«Нафтогаз» пообещал не перекрывать газовый вентиль
Украина не намерена перекрывать газовый вентиль, даже если с Россией не удастся подписать новый контракт о транзите газа, заявил в интервью Deutsche Welle исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Политика
В «Единой России» раскритиковали законопроект о выходном 31 декабря
Ранее в думской базе появился законопроект о том, что 31 декабря обязательно будет выходным днем.