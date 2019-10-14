Политика

КоммерсантъКоммерсантъРейтинг Зеленского начал падать

Число украинцев, которые положительно относятся к президенту Владимиру Зеленскому, в октябре снизилось до 66% по сравнению с 73% в сентябре, сообщается на сайте Киевского международного института социологии.
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Новая "Северная доктрина" США нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.
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Православные христиане празднуют Покров

Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
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В Красноярске задержаны подозреваемые в избиении до смерти человека

Подозреваемые в избиении мужчины в Красноярске, который впоследствии скончался, задержаны, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
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В Кремле оценили возможность военного конфликта России и Турции в САР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не хотела бы даже представлять возможность вовлечения в конфликт с Турцией в Сирии.
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Политика

Трамп ввел санкции против Турции из-за операции в Сирии

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкционных мер в отношении Турции из-за проведения военной операции в Сирии.
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В Сети появилось видео с места гибели мэра Абакана

Телеканал "360" опубликовал видео с места ДТП, в котором погиб мэр Абакана Николай Булакин. На кадрах виден искореженный автомобиль.
Газета.Ru 09:41
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В СК уточнили причину частичного обрушения жилого дома в Приморье

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«Траст» продает акции «Русснефти» на 62 млрд рублей

Банк непрофильных активов «Траст» намерен продать тремя лотами весь пакет кумулятивных привилегированных акций «Русснефти», или 25% капитала нефтяной компании, следует из данных сайта Единой электронной торговой площадки.
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Азиза призналась в романе с Абдуловым

Российская певица Азиза призналась в романе с актером Александром Абдуловым. Об этом пишет "Комсомольская правда".
РЕН ТВ вчера в 15:50
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Путин и король Саудовской Аравии обменялись подарками

Во время переговоров с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдель Азизом аль Саудом российский президент отметил, что торговый оборот между двумя странами постоянно увеличивается.
Газета.Ru 14:55
Политика

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от глав регионов прекратить манипулировать статистикой смертности.
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«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова

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Политика

Экзитпол: на выборах в Польше лидирует партия Качиньского

Правящая партия Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского лидирует с большим отрывом на очередных парламентских выборах, свидетельствуют данные экзитпола, проведенного социологической лабораторией Ipsos.
РИА Новости вчера в 15:12
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"Минэнерго России до 1 ноября 2019 года совместно с ФАС и заинтересованными организациями представить в правительство Российской Федерации согласованные предложения о создании банка качества нефти как финансового инструмента в целях компенсации ухудшения показателей качества нефти в системе магистральных нефтепроводов по сравнению с показателями при сдаче в систему", - говорится в сообщении.
РИА Новости 12:00
Армия и оружие

Сирийская армия вошла в Манбидж

Сирийские правительственные войска вошли в город Манбидж на севере Сирии, который ранее находился под контролем курдов, сообщает ГосТВ.
Взгляд.ру 13:17
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СМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ

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Группа «Кино» выступит в Петербурге после 30-летнего перерыва

В конце шоу, посвященному 30-летию с момента выхода альбома «Звезда по имени солнце», на экране начали транслировать трейлер, в котором было объявление о двух концертах «Кино» в следующем году.
78.ru 12 октября в 00:13
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Кремль исключил обсуждение вопроса Крыма в «любом формате»

«Что касается вынесения вопроса о Крыме на любой формат, будь то нормандский или еще какой-то, то здесь об этом, безусловно, не может быть и речи», — заявил Песков журналистам.
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Украинские националисты вышли на марш в Киеве

В центре украинской столицы проходит акция националистов в честь 77-й годовщины создания Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России).
РБК 10:11
Общество

Роструд напомнил о двойной оплате работы в праздники

Привлекать к работе в выходные и праздники можно только в исключительных случаях и с письменного согласия сотрудника, отметили в ведомстве.
РИА Новости вчера в 20:34
Общество

Храм Святой Екатерины в Екатеринбурге построят на месте бывшего завода

Жители Екатеринбурга проголосовали за новое место под храм Святой Екатерины.
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Пристайко назвал красные линии в урегулировании конфликта в Донбассе

Глава МИД Украины Вадим Пристайко в ходе выступления в комитете Европарламента по иностранным делам в Брюсселе обозначил красные линии для Киева в вопросе урегулирования вооружённого конфликта в Донбассе.
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Журналисту Соловьеву попросили не давать итальянское гражданство

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Первый гол за «Ростов» забил Мамаев в двусторонней игре

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Как отмечается, в ходе оперативно-следственной проверки в машине девушки обнаружили кровь, которую пытались замыть.
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С ранцем за спиной: Lada Largus получил второй багажник

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В начале октября официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила об отказе в выдаче американских виз российским дипломатам, планировавших принять участие в двустороннем форуме «Диалог Форт-Росс» в США.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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