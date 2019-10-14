Политика
КоммерсантъРейтинг Зеленского начал падать
Число украинцев, которые положительно относятся к президенту Владимиру Зеленскому, в октябре снизилось до 66% по сравнению с 73% в сентябре, сообщается на сайте Киевского международного института социологии.
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Общество
Мосгорсуд оставил в силе приговор активисту Котову
RT на русском 10:28
Общество
Нобелевскую премию по экономике дали за исследование бедности
Нобелевскую премию по экономике получили экономисты Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за «экспериментальный подход в облегчении бедности».
Ведомости 05:57
Экономика
В доходную и расходную часть бюджета ЕАО внесли изменения
Поправки увеличивают доходную и, соответственно, расходную части бюджета более чем на 1,5 млрд рублей.
Город на Бире 03:00
Шоу-бизнес
Звезда K-pop Солли умерла в 25 лет
Чхве Чжин Ри, известная как Солли, являлась членом известной корейской группы f(x), однако в 2015 году ушла из неё, чтобы сосредоточиться на актёрской карьере.
Газета Metro 12:26
Происшествия
Читинец зарезал жену на глазах у детей
Вести.Ru 08:32
Политика
Евросоюз на год продлил санкции против россиян по делу Скрипалей
Евросоюз на год продлил санкции против четырёх россиян, якобы причастных к инциденту в Солсбери.
RT на русском 08:04
Общество
В Ирландии покойник развеселил родственников на похоронах
РИА Новости 13:40
Космос
Роскосмос планирует отправить на Луну «внука» робота «Федора»
Источник в «Роскосмосе» сообщил, что госкорпорация планирует через 3-4 года отправить на Луну антропоморфного робота-лунохода, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 20:52
Авто
Серийный кроссовер Geely Icon полностью рассекретили
Концепт-кар Geely Icon, представленный в прошлом году, превратился в серийную автомашину с минимальным отходом от стиля шоу-кара.
32CARS.ru 02:07
Политика
Пелоси сочла введенные Трампом санкции против Турции недостаточными
Ограничительные меры, которые президент США Дональд Трамп ввел против Турции из-за ее операции "Источник мира", недостаточны для выхода из ситуации на северо-востоке Сирии, считает спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси.
Интерфакс 21:19
Футбол
Матч Болгария – Англия прерывался из-за расизма
Матч отборочного цикла на чемпионат Европы 2020 года между сборными Болгарии и Англии прерывался из-за расистских выкриков с трибун стадиона.
Евро-футбол.ру 15:58
Энергетика
Стала известна формула расчета цен на газ для жителей Украины
Формула расчета цены газа для населения Украины изменится к 2020 году.
Красная весна 11 октября в 17:04
Политика
США не выдали визы 18 дипломатам из России для участия в сессии ГА ООН
В начале октября официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила об отказе в выдаче американских виз российским дипломатам, планировавших принять участие в двустороннем форуме «Диалог Форт-Росс» в США.
РБК 18:48
Энергетика
Экс-партнер Ротенберга построит с Китаем завод у Финского залива
Дочерняя компания Китайской национальной химико-инженерной строительной корпорации (CNCEC) China National Chemical Engineering №7 Construction Company Limited построит недалеко от берега Финского залива газоперерабатывающий завод, сообщает «Синьхуа».
РБК 10:36
Космос
Инженер NASA придумал двигатель для межзвездных перелетов
Инженер считает, что если придать спиральному двигателю достаточную мощность и дать ему время, то с помощью ускорителя частиц он мог бы достичь почти световых скоростей.
Популярная механика 00:00
Космос
Источник: запуск следующего навигационного спутника «Глонасс» отложили
Планировавшийся в ноябре запуск навигационного спутника "Глонасс-М" с космодрома Плесецк отложен на 2 декабря, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
РИА Новости 20:08
Политика
Украина откажется от минских соглашений из-за обстрелов в Донбассе
Иначе Киев выйдет из минских соглашений и введет план "Б". Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в понедельник, 14 октября, перед заседанием комитета Европарламента по международным делам в Люксембурге.
Утро.ru 13:53
Политика
Всей Аравией: как Владимира Путина встречали в Эр-Рияде
Москва и Эр-Рияд заключили 21 соглашение в ходе визита российского лидера в Саудовскую Аравию (КСА).
Известия 17:01
Происшествия
В СК уточнили причину частичного обрушения жилого дома в Приморье
Частичное обрушение пятиэтажного дома в Новонежине Приморского края, в результате которого погибла женщина, могло произойти из-за взрыва водонагревателя.
RT на русском 19:44
Шоу-бизнес
Наташа Королева выложила обращение к Зеленскому
Российская певица Наташа Королева выложила в своем инстаграме обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Газета.Ru 18:55
Экономика
«Яндексу» предложили размыть акционеров
На текущий момент иностранные акционеры имеют 42% голосов в «Яндексе», беспокойство же со стороны властей теоретически могут вызывать акции класса B, крупным пакетом которых владеет основатель «Яндекса» Аркадий Волож, отмечает BofAML.
Коммерсантъ 17:54
Здоровье
За последние 10 лет заболеваемость раком в мире выросла на 33 процента
Результаты проведенного систематического исследования показали, что в 2017 году раком заболели 24,5 миллиона человек (16,8 миллионов без учета немеланомного рака кожи) и 9,6 миллионов — скончались от онкологических заболеваний.
Naked Science 05:55
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево из-за отказа двигателя
После взлета у самолета Airbus A-321 авиакомпании "Аэрофлот" рейса Москва-Лондон отказал правый двигатель, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Molnet.ru 08:52
Общество
Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением
Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.
Российская газета 11:42
Армия и оружие
Newsweek сообщил о передаче контроля над Манбиджем от США к России
США и Россия договорились о смене контроля над сирийским городом Манбидж.
РБК 20:32