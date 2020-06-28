Политика
Газета.RuРейтинг Зеленского обвалился в два раза
Рейтинг действующего президента Украины Владимира Зеленского упал более чем в два раза, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на опубликованные украинскими СМИ результаты опроса Центра Разумкова.
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Общество
Минтруд разъяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
С 1 июня граждане смогли получить выплаты по 10 тыс. рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет.
Известия 13:52
Политика
Дуда проходит во второй тур выборов президента Польши
Второй тур состоится 12 июля текущего года.
Газета.Ru 16:43
Игры
The Last of Us: Part II стала рекордсменом по продажам
Напомним, что ранее лидерство популярности принадлежало игре Final Fantasy VII (2020), количество продаж которой за то же время составило 3,5 млн копий.
Goroday.ru 26 июня в 21:22
Интернет
Google начала автоматически удалять историю поиска пользователей
Сундар Пичаи подчеркнул, что во время первого включения истории местоположений и поиска «будет установлено автоматическое удаление данных через 18 месяцев».
ToDay News Ufa 25 июня в 14:51
Шоу-бизнес
Асмус подтвердила, что является инициатором развода
Накануне Асмус сообщила в соцсети, что они не принимают участия в шоу Comment Out.
Evo-rus.com 26 июня в 09:09
Общество
На Аляске требуют перенести памятник главе русских поселений Баранову
Газета.Ru вчера в 05:37
Происшествия
В Тульской области нашли тело пропавшей три дня назад девочки
В Тульской области правоохранительные органы обнаружили тело 13-летней девочки, которая пропала 25 июня.
РБК 17:36
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике
Пользователей восхитил результат пройденного продюсером курса похудения. Сам Фадеев уточнил, что похудел на сто килограмм.
Московский Комсомолец 06:22
Политика
В Совфеде осудили слова старосты Праги-6 о сносе памятника Коневу
Ранее Коларж перенес ответственность за снос памятника маршалу Коневу на Россию, якобы из-за того, что посольство нашей страны в Чехии отказалось разместить монумент на своей территории.
РИА Новости 07:47
Политика
Трамп назвал «вбросом» публикацию NYT о России и Афганистане
Президент США Дональд Трамп заявил, что его и вице-президента Майкла Пенса никто не информировал о якобы имевших место нападениях со стороны РФ на американские войска в Афганистане.
ТАСС 08:25
Хоккей
Стала известна зарплата Михаила Воробьева в «Салавате»
Горобзор.ру 26 июня в 08:06
Происшествия
На юго-востоке Москвы произошел пожар в многоэтажке
Загорелась одна из квартир на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома. Площадь пожара составила 10 кв. м.
ТАСС 17:28
Хоккей
Шведские клубы получат поддержку от спортивных властей
Шведский спортивный союз окажет финансовую поддержку хоккею, выделив около 9 миллионов евро клубам.
Матч ТВ 10:14
Общество
Голикова рассказала о страшном периоде эпидемии коронавируса в России
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что самыми страшными были первые полтора месяца эпидемии коронавируса в стране.
Газета.Ru 10:13
Общество
Еще 23 пациента с коронавирусом скончались в Москве
"В Москве скончались 23 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба.
Интерфакс 16:21
Футбол
«Зенит» обыграл «Крылья Советов» в матче чемпионата России по футболу
Фанаты «Зенита» устроили перфоманс на матче с «Крыльями», они разместили на трибуне баннер.
Говорит Москва 26 июня в 16:26
Происшествия
Проценко прокомментировал сообщения о мешках для трупов в Коммунарке
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко опроверг информацию о том, что недалеко от больницы прохожие нашли пакеты для перевозки трупов с медицинскими картами умерших.
РИА Новости 16:54
Общество
В МИД назвали число оставшихся после ЧМ-2018 в России иностранцев
«Россию до сих пор не покинули более 2 тыс. иностранцев, которые въехали в страну в 2018 году без виз по паспортам болельщиков чемпионата мира по футболу», — сказал Иванов.
РБК 16:40
Экономика
В России спрогнозировали снижение ипотечной ставки до 7%
«Средняя ставка по ипотеке действительно может снизиться до 7% к концу года, поскольку в новых выдачах будут смешаны низкая льготная и чуть более высокая коммерческая ставки», — заявила старший кредитный эксперт агентства Moody’s Ольга Ульянова в разговоре с РБК.
Известия 06:14
Наука
Ученые из США обнаружили у вируса SARS-CoV-2 «зловещие щупальца»
Ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско выяснили, что вирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, для заражения организма использует похожие на щупальца отростки, что позволяет инфекции быстро распространяться.
Вести.Ru вчера в 20:05
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Ньюкасл» и вышел в полуфинал Кубка Англии
В матче 1/4 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» одержал гостевую победу над «Ньюкаслом» со счетом 2:0. На 37-й минуте Жезус упал в штрафной «сорок», получив толчок в спину от Шёра и заработав пенальти.
LiveSport.ru 15:29
Политика
Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России
Белорусский лидер Александр Лукашенко считает, Белоруссия осталась единственным союзником России в сложившейся геополитической обстановке.
Известия 16:18
Гаджеты
Топовый процессор AMD Ryzen 9 вплотную приблизился к Intel Core i9
Новый 12-ядерный процессор AMD Ryzen 9 3900XT показал результаты заметно выше Ryzen 9 3900X и еще больше приблизился к Intel Core i9-10900K.
ИА Красная Весна 14:54
Космос
В «Роскосмосе» перечислили недостатки корабля Crew Dragon Илона Маска
В качестве главного недостатка было названо расположение двигателей системы аварийного спасения сразу за стеной кабины.
Деловое.ТВ вчера в 08:20
Происшествия
«Норникель» мог допустить новое загрязнение на своем предприятии
Разливы оборотной воды на хвостохранилище – типичная для горнодобывающих предприятий авария, многие фабрики допускают подобные нарушения в ежедневном режиме, говорит аналитик АКРА Максим Худалов.
Ведомости 16:08
Политика
Путин: нет оснований говорить, что коронавирус был кем-то вброшен
Президент России Владимир Путин не видит оснований для утверждений об искусственном происхождении коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 07:29
Происшествия
В Индии за сутки от ударов молний погибли более 100 человек
Разряды молний стали причиной гибели 107 человек на востоке и севере Индии 25 июня. Об этом сообщает газета The Times of India.
РБК 26 июня в 00:56