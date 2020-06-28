Рейтинг действующего президента Украины Владимира Зеленского упал более чем в два раза, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на опубликованные украинскими СМИ результаты опроса Центра Разумкова.

Рейтинг Зеленского обвалился в два раза

Интернет Google начала автоматически удалять историю поиска пользователей Сундар Пичаи подчеркнул, что во время первого включения истории местоположений и поиска «будет установлено автоматическое удаление данных через 18 месяцев». 8

Политика В Совфеде осудили слова старосты Праги-6 о сносе памятника Коневу Ранее Коларж перенес ответственность за снос памятника маршалу Коневу на Россию, якобы из-за того, что посольство нашей страны в Чехии отказалось разместить монумент на своей территории. 1,5K

Политика Трамп назвал «вбросом» публикацию NYT о России и Афганистане Президент США Дональд Трамп заявил, что его и вице-президента Майкла Пенса никто не информировал о якобы имевших место нападениях со стороны РФ на американские войска в Афганистане. 264

Хоккей Шведские клубы получат поддержку от спортивных властей Шведский спортивный союз окажет финансовую поддержку хоккею, выделив около 9 миллионов евро клубам.

Общество Еще 23 пациента с коронавирусом скончались в Москве "В Москве скончались 23 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба. 981

Происшествия Проценко прокомментировал сообщения о мешках для трупов в Коммунарке Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко опроверг информацию о том, что недалеко от больницы прохожие нашли пакеты для перевозки трупов с медицинскими картами умерших. 11

Общество В МИД назвали число оставшихся после ЧМ-2018 в России иностранцев «Россию до сих пор не покинули более 2 тыс. иностранцев, которые въехали в страну в 2018 году без виз по паспортам болельщиков чемпионата мира по футболу», — сказал Иванов. 44

Экономика В России спрогнозировали снижение ипотечной ставки до 7% «Средняя ставка по ипотеке действительно может снизиться до 7% к концу года, поскольку в новых выдачах будут смешаны низкая льготная и чуть более высокая коммерческая ставки», — заявила старший кредитный эксперт агентства Moody’s Ольга Ульянова в разговоре с РБК. 380

Наука Ученые из США обнаружили у вируса SARS-CoV-2 «зловещие щупальца» Ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско выяснили, что вирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, для заражения организма использует похожие на щупальца отростки, что позволяет инфекции быстро распространяться. 667

Футбол «Манчестер Сити» обыграл «Ньюкасл» и вышел в полуфинал Кубка Англии В матче 1/4 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» одержал гостевую победу над «Ньюкаслом» со счетом 2:0. На 37-й минуте Жезус упал в штрафной «сорок», получив толчок в спину от Шёра и заработав пенальти.

Политика Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России Белорусский лидер Александр Лукашенко считает, Белоруссия осталась единственным союзником России в сложившейся геополитической обстановке. 93

Гаджеты Топовый процессор AMD Ryzen 9 вплотную приблизился к Intel Core i9 Новый 12-ядерный процессор AMD Ryzen 9 3900XT показал результаты заметно выше Ryzen 9 3900X и еще больше приблизился к Intel Core i9-10900K.