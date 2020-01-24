Политика

РБКРБКРейтинг доверия Путину после послания достиг максимума за три месяца

Рейтинг доверия россиян российскому президенту Владимиру Путину вырос после его выступления с посланием к Федеральному собранию на 2,6%, достигнув максимума за последние три месяца. Это следует из исследования политических индикаторов ВЦИОМа.
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Рейтинги доверия политикам, оценки работы президента, поддержка политических партий

МОСКВА, 24 января 2020 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет рейтинги доверия политикам, оценки деятельности государственных институтов, отношения к партиям.
ВЦИОМ09:59

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Рейтинг доверия Путину после послания достиг максимума за три месяца

РБК10:44

Рейтинг Путина побил трехмесячный рекорд

URA.Ru10:36

ВЦИОМ: уровень одобрения Путина вырос после послания Федеральному собранию

Коммерсантъ11:01

Рейтинги Путина снова выросли

Lenta.ru10:30

Рейтинг Путина поднялся после Послания до трехмесячного максимума

Газета.Ru10:11

ВЦИОМ: рейтинги Путина выросли после его послания Федеральному собранию

ТАСС10:33

Рейтинги доверия политикам, оценки работы президента, поддержка политических партий

ВЦИОМ09:59
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Происшествия

При стрельбе в Германии погибли шесть человек

По сообщениям в Twitter местной полиции, стрельба произошла в кафе, погибли несколько человек, есть пострадавшие.
BFM.ru 08:35
Происшествия

В Чите задержали отца найденных в заброшенном доме четырех детей

В Чите задержали мужчину, который вместе с четырьмя детьми жил в заброшенном доме.
Известия 07:43
Общество

Конституция РФ фиксирует индексацию пенсий работающим пенсионерам

Поправки в Конституцию фиксируют индексацию пенсий работающим пенсионерам.
REGNUM вчера в 02:48
Политика

Болгария высылает двух российских дипломатов

Власти Болгарии объявили персонами нон грата двух российских дипломатов, в отношении которых прокуратура страны ранее завела дело о шпионаже.
BFM.ru 10:17
Происшествия

В лесу нашли обгоревшее тело российской блогерши

В Ленинградской области в лесу обнаружено сильно обгоревшее тело 24-летней женщины.
Lenta.ru 08:44
Происшествия

В Пермском крае мать убила двух своих детей

В Пермском крае местная жительница убила двух своих несовершеннолетних детей.
Газета.Ru вчера в 03:44
Шоу-бизнес

Сын Никаса Сафронова показал Волочковой, как нужно садиться на шпагат

Тучный молодой человек разместил пост в своем Инстаграме, где показал, как нужно садиться на шпагат.
Вести Подмосковья вчера в 11:27
Политика

Лукашенко заявил о переговорах с США по поставкам нефти

Переговоры по поставкам нефти Белоруссия ведёт со всеми участниками мирового рынка, в том числе и с Вашингтоном.
Профиль 08:04
Политика

Польское СМИ рассказало о поражении Варшавы на форуме в Израиле

Польское издание Rzeczpospolita оценило итоги Пятого Всемирного форума памяти жертв холокоста как поражение Варшавы.
РИА Новости 08:00
Футбол

«Зенит» объявил об уходе Краневиттера

Чемпионат 06:11
Происшествия

МВД опубликовало видео ареста организаторов порностудии в Красноярске

Краевой главк МВД опубликовал оперативное видео, на котором бойцы СОБРа пришли в квартиру в Красноярске, где снимали порнографию с участием несовершеннолетних.
РИА Новости 09:32
Политика

Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии

РБК 08:07
Экономика

Сигареты в России могут подорожать на четверть

Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25 процентов из-за введения маркировки и повышения акцизов.
Российская газета вчера в 00:28
Общество

Вместо армии предлагают идти в трактористы и оленеводы

Министерство труда России предложило список из 122 профессий, которые могут стать заменой службе в армии.
Вести.Ru 08:20
Политика

ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выложило в открытый доступ свыше 13 миллионов страниц архивных документов, более 300 из которых касаются украинского националиста Степана Бандеры.
Российская газета вчера в 14:16
Общество

Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным

«Единая Россия» (ЕР) поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из партии и его соответствии занимаемой должности, приводит пресс-служба слова секретаря генерального совета партии Андрея Турчака.
Коммерсантъ 09:50
Общество

Globus разрабатывает новый формат магазинов в России

Немецкий ритейлер Globus прорабатывает концепцию новых магазинов, формат которых близок к супермаркетам, площадью около 1 тыс. кв. м. Работа над проектом началась в конце прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 02:03
Происшествия

СК завел дело по факту отравления младенца наркотиками в Подмосковье

"Следственным отделом по Клину ГСУ СК России по Московской области по результатам проведенной проверки по информации СМИ возбуждено уголовное дело по факту отравления ребенка наркотическими веществами (ч. 1 ст. 228.1 УК РФ)", - сообщила Врадий.
ТАСС 08:39
Футбол

«Челси» и «Вест Хэм» отказались покупать Чалова

Как сообщает Daily Star, московский клуб не заинтересован в том, чтобы отдавать Чалова в аренду, а платить 25 миллионов фунтов (почти 30 миллионов евро) лондонские «Челси» и «Вест Хэм» не намерены.
Евро-футбол.ру 10:19
Фигурное катание

Российская фигуристка выиграла короткую программу на чемпионате Европы

Российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы в женском одиночном катании на чемпионате Европы.
Lenta.ru 11:06
Происшествия

Жительница ХМАО осталась жива после падения из окна девятого этажа

ТАСС 03:08
Общество

Скончалась старейший хирург РФ Алла Левушкина

На 93-м году жизни скончалась Алла Левушкина - старейший практикующий хирург России.
Газета.Ru 09:58
Политика

Украина начала покупать российский газ без ограничений

В связи с организацией «виртуального реверса» Украина начала покупать российский газ в Евросоюзе без технических ограничений.
Lenta.ru 08:05
Космос

Ученые из России прокомментировали проект ракеты BFR разработки Маска

РИА Новости 21 января в 20:33
Авто

Kia показал новый бюджетный кроссовер Kia Sonet

Южнокорейский автопроизводитель KIA опубликовал первые изображения нового компактного кроссовера Sonet, который может стать самым дешевым SUV в линейке бренда.
Автоновости дня 02:10
Футбол

Денис Глушаков: «Я такой, какой есть. Открытый, честный и справедливый»

В "Спартаке" больше действовал на позиции восьмерки.
Спорт-Экспресс 02:00
Теннис

15-летняя Гауфф обыграла действующую чемпионку Australian Open Осаку

Японка Наоми Осака в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) уступила 15-летней американке Кори Гауфф.
News.ru 06:00
Общество

Орешкин рассказал о реакции инвесторов на изменения в правительстве РФ

Помощник президента России Владимира Путина Максим Орешкин оценил реакцию международных компаний на отставки и назначения в российском правительстве.
Известия 03:17
Общество

«Северный поток-2» получил помощь от Запада вопреки санкциям США

Газопровод «Северный поток — 2» получил помощь от Запада, несмотря на санкции США. Об этом сообщает РБК со ссылкой на MarineTraffic.
Мой Брянск вчера в 03:28
Происшествия

Суд смягчил меру пресечения замглавы Минздрава Ростовской области

Как сообщалось, министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская и ее заместитель Станислав Беседовский стали фигурантами уголовного дела о превышении должностных полномочий, они подозреваются в нарушении антимонопольного законодательства при проведении закупки на право оказания услуг по утилизации медицинских отходов в Ростовской области.
Интерфакс - Россия 08:06
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