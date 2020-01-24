Политика

РБКРБКРейтинг доверия Путину после послания достиг максимума за три месяца

Рейтинг доверия россиян российскому президенту Владимиру Путину вырос после его выступления с посланием к Федеральному собранию на 2,6%, достигнув максимума за последние три месяца. Это следует из исследования политических индикаторов ВЦИОМа.
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Рейтинги доверия политикам, оценки работы президента, поддержка политических партий

МОСКВА, 24 января 2020 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет рейтинги доверия политикам, оценки деятельности государственных институтов, отношения к партиям.
ВЦИОМ09:59

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Рейтинг Путина вырос после Послания Федеральному собранию

Московский Комсомолец11:47

Рейтинги доверия политикам, оценки работы президента, поддержка политических партий

ВЦИОМ09:59

Рейтинг доверия Путину после послания достиг максимума за три месяца

РБК10:44

ВЦИОМ: рейтинги Путина выросли после его послания Федеральному собранию

ТАСС10:33

Рейтинги Путина снова выросли

Lenta.ru10:30

ВЦИОМ: уровень одобрения Путина вырос после послания Федеральному собранию

Коммерсантъ11:01

Социологи рассказали о росте рейтинга доверия Путину

Известия11:33
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 16:09, Ашберн
Политика

Reuters: Кипр заблокировал антироссийские санкции

Кипр блокирует введение Евросоюзом санкций против крымских чиновников. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на три дипломатических источника.
Газета.Ru 15:50
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Гран-при премии «Золотой орел» получил фильм «Текст»

В номинации "Лучший фильм" в этом году представлены фильм Кантемира Балагова "Дылда", выдвинутый от России на "Оскар", но не попавший в номинанты, картины "Бык" Бориса Акопова, "Одесса" Валерия Тодоровского, "Т-34" Алексея Сидорова, "Текст" Клима Шипенко.
РИА Новости 14:34
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Два случая заболевания коронавирусом зафиксировано во Франции

Министр здравоохранения Франции Аньес Бузен заявила, что в Париже и Бордо зафиксированы два случая заболевания новым типом коронавируса.
Газета.Ru 14:42
Авто

Skoda Octavia RS получит гибрид

Что касается Skoda Octavia RS, то она выйдет с приставкой iV — это означает электрификацию модели. Дату и место дебюта компания не сообщает.
ГЛАС.RU 09:40
Политика

В России оценили рассекреченные документы ЦРУ о Бандере

Преступления Бандеры и украинских националистов Степан Бандера был лидером Организации украинских националистов * и Украинской повстанческой армии *, на счету которых множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения в 1943 году.
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Любимые россиянами супы диетологи назвали вредными

Диетологи составили список самых вредны супов русской кухни. В него вошли и самые любимые первые блюда россиян - борщ и щи, пишет «Росбалт».
Shraibikus News 06:08
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Число заболевших новым коронавирусом возросло до 830 человек

Не менее 830 человек заболели пневмонией, вызванной распространением нового коронавируса в Китае.
Известия вчера в 20:12
Происшествия

На севере Москвы столкнулись шесть машин, погиб один человек

Шесть автомобилей столкнулись на Бутырской улице на севере Москвы, один человек погиб, сообщает столичная Госавтоинспекция в Twitter.
РИА Новости 15:44
Политика

Топилин возглавил правление Пенсионного фонда

Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России.
Российская газета 22 января в 17:47
Армия и оружие

В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Газета.Ru вчера в 13:07
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Ученые восстановили голос древнеегипетской мумии

Ученым удалось восстановить голос древнеегипетской мумии. Останки принадлежат жрецу Несьямуну.
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Авто

Mitsubishi в России оставил дизельный Mitsubishi Pajero Sport

В компании Mitsubishi рассказали о новинках для России. Mitsubishi рассказала о новом Mitsubishi Outlander.
Tvoe-avto.com 22 января в 07:07
Шоу-бизнес

В Москве простились с сыном Раисы Рязановой

Актер Данила Перов ушел из жизни в возрасте 51 года из-за оторвавшегося тромба. Сегодня сына Раисы Рязановой проводили в последний путь.
StarHit.ru 06:00
Происшествия

В Турции возросло число погибших при землетрясении

Губернатор провинции Малатья на востоке Турции Айдын Баруш заявил, что число жертв сильного землетрясения в провинции увеличилось до пяти, еще 90 человек пострадали.
РИА Новости 15:56
Гаджеты

Основную часть этого года клиенты Intel будут жить в условиях дефицита процессоров

Другими словами, основную часть рисков затоваривания в результате перепроизводства Intel попытается взять на себя.
3DNews 10:37
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Воронежская больница закупила 78 кг красной икры

Воронежская областная клиническая больница №1 приобрела 78,12 кг красной икры.
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Лидер крымскотатарского Меджлиса назвал дату марша на Крым

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Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным

«Единая Россия» (ЕР) поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из партии и его соответствии занимаемой должности, приводит пресс-служба слова секретаря генерального совета партии Андрея Турчака.
Коммерсантъ 09:50
Общество

Столичный мэр, по некоторым данным, дарит чиновникам, силовикам и деятелям культуры квартиры из собственности города

По данным расследования первым квартиру получил глава департамента торговли Алексей Немерюк.
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Лукашенко пожаловался на Россию из-за нефтяного вопроса

Налоговый маневр в нефтяной отрасли стал одним спорных вопросов между двумя государствами.
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У «Челси» появится новый титульный спонсор

Новым титульным спонсором клуба станет телекоммуникационная компания Three UK.Chelsea, we’ve got your back. and your front.Three is the official shirt partner of @ ChelseaFC, @ ChelseaFCW and Academy sides from the 2020/21 season.
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«Северный поток-2» получил помощь от Запада вопреки санкциям

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На продажу выставили редкую дизельную «Волгу» ГАЗ-21 за 5,5 млн рублей

В Екатеринбурге выставили на продажу редкий седан ГАЗ-21 «Волга» 1965 года выпуска, с завода оснащенный 2,3-литровым дизельным двигателем.
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Шереметьево начало расследование после гибели кошек в багаже

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«ПСЖ» и «Ювентус» хотят обменяться игроками

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ФСБ задержала работавшего на украинские спецслужбы крымчанина

В Крыму задержали местного жителя, выполнявшего задание украинских спецслужб, — мужчина оборудовал схроны с взрывчаткой и боеприпасами.
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Борис Джонсон подписал соглашение о выходе Великобритании из ЕС

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон торжественно подписал соглашение о выходе Великобритании из ЕС.
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Польское СМИ рассказало о поражении Варшавы на форуме в Израиле

Польское издание Rzeczpospolita оценило итоги Пятого Всемирного форума памяти жертв холокоста как поражение Варшавы.
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Вместо службы в армии призывники смогут поработать оленеводами

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Ученые назвали главную опасность белковой диеты

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