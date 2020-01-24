МОСКВА, 24 января 2020 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет рейтинги доверия политикам, оценки деятельности государственных институтов, отношения к партиям.

с чего всё началось

Рейтинг доверия россиян российскому президенту Владимиру Путину вырос после его выступления с посланием к Федеральному собранию на 2,6%, достигнув максимума за последние три месяца. Это следует из исследования политических индикаторов ВЦИОМа.

Рейтинг доверия Путину после послания достиг максимума за три месяца

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