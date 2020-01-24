Политика

РБКРБКРейтинг доверия Путину после послания достиг максимума за три месяца

Рейтинг доверия россиян российскому президенту Владимиру Путину вырос после его выступления с посланием к Федеральному собранию на 2,6%, достигнув максимума за последние три месяца. Это следует из исследования политических индикаторов ВЦИОМа.
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Рейтинги доверия политикам, оценки работы президента, поддержка политических партий

МОСКВА, 24 января 2020 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет рейтинги доверия политикам, оценки деятельности государственных институтов, отношения к партиям.
ВЦИОМ09:59

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Рейтинги Путина снова выросли

Lenta.ru10:30

Социологи рассказали о росте рейтинга доверия Путину

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Рейтинг доверия Путину после послания достиг максимума за три месяца

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ВЦИОМ: рейтинги Путина выросли после его послания Федеральному собранию

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Рейтинг Путина вырос после Послания Федеральному собранию

Московский Комсомолец11:47

ВЦИОМ: уровень одобрения Путина вырос после послания Федеральному собранию

Коммерсантъ11:01

Рейтинги доверия политикам, оценки работы президента, поддержка политических партий

ВЦИОМ09:59
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«Осасуна» одолела «Леванте», забив два гола за 3 минуты

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Четыре человека погибли в результате землетрясения на востоке Турции

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В Челябинском метеорите нашли новый минерал

В составе Челябинского метеорита, который упал на Землю в 2013 году, нашли следы нового минерала.
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Сирийская армия выбила боевиков из поселения в Идлибе

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Зеленский заявил о вечном «шраме» в отношениях РФ и Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конфликт в Донбассе не останется бесследным для российско-украинских отношений, сообщает РИА Новости.
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Россия и Беларусь завершат эскизное проектирование спутника к июню

Срок эксплуатации действующего белорусского спутника двукратно превышен К июню 2020 года Россия и Беларусь завершат эскизное проектирование совместного спутника.
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Политика

Слова Зеленского заставили оправдываться украинского посла

Украинский посол в Бухаресте Александр Банков был вызван на ковёр в МИД Румынии, чтобы получить пояснения по поводу слов Владимира Зеленского, сказанных им в так называемый "день злуки".
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Ростуризм рекомендовал операторам приостановить продажу туров в Китай

Ростуризм порекомендовал туроператорам приостановить продажу путевок в Китай на фоне вспышки нового коронавируса.
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Гран-при премии «Золотой орел» получил «Текст»

Кинопремию «Золотой орел» в номинации «Лучший фильм» получила картина режиссера Клима Шипенко «Текст».
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Бочкарева продает замешанную в скандале машину

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Обнаружен неудаляемый Android-вирус

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Происшествия

Перекрывший в Москве движение водитель фуры получил часть зарплаты

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Один человек погиб в ДТП с шестью машинами на севере Москвы

На севере Москвы столкнулись шесть автомобилей, в результате аварии погиб один человек, сообщает в пятницу, 24 января, столичная Госавтоинспекция в своем Twitter.
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Гретцки надеется, что Овечкин побьет его рекорд

Лучший бомбардир, снайпер и распасовщик в истории НХЛ Уэйн Гретцки выразил надежду, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин побьет его рекорд по голам.
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Симулятор эпидемии Plague Inc. снова обрёл популярность

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Дортмундская "Боруссия" на своем поле разгромила "Кельн" в матче 19-го тура чемпионата Германии по футболу.
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Экс-глава РКК «Энергия» станет исполнительным директором компании

Ранее сообщалось, что руководившему РКК "Энергия" в 2018-2019 годах Романову, пониженному в прошлом году до первого замгендиректора корпорации, в связи с сокращением текущей должности предложено занять еще более низкую должность - первого заместителя генерального конструктора по испытаниям космических аппаратов и разгонных блоков.
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Администрация московского аэропорта Шереметьево организовала служебное расследование в связи с инцидентом с гибелью котов, перевозившихся в багаже на рейсе Нью-Йорк — Москва.
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Во Франции зафиксировали два случая заболевания коронавирусом

Два случая заболевания новым типом коронавируса зафиксированы во французских городах Париж и Бордо, заявила министр здравоохранения Франции Аньес Бузен.
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Путин объяснил механизм выплат семьям на детей от трех до семи лет

Начисления пойдут с 1 января текущего года, к июлю нужно выработать связанную с этим нормативную базу.
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РФС признал недействительными выборы главы РПЛ

Например, почетный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью "Газете.Ru" утверждал, что если бы какие-то претензии в отношении РПЛ и Прядкина в частности и были бы, то руководство федерации выразило бы их сразу же после проведения выборов.
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СМИ узнали о блокировке Кипром новых антироссийских санкций

Кипр заблокировал новые санкции, которые ЕС намеревался ввести против крымских чиновников, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
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Слуцкий рассказал о прогрессе Головина

Специалист не понимает, почему болельщики считают «Монако» слабым клубом. Слова Леонида Слуцкого передает издание «Championat.com».
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Политика

Китай поддержал инициативу Путина провести саммит лидеров пяти стран

Китай поддерживает инициативу президента России Владимира Путина, предложившего провести саммит пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН.
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