Политика

ФАНФАНРейтинг доверия Путину вырос после послания Федеральному собранию

Рейтинги одобрения и доверия президенту РФ Владимиру Путину выросли после его традиционного послания Федеральному собранию. Об этом свидетельствуют результаты нового опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.
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Рейтинги доверия политикам, оценки работы президента, поддержка политических партий

МОСКВА, 24 января 2020 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет рейтинги доверия политикам, оценки деятельности государственных институтов, отношения к партиям.
ВЦИОМ09:59

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URA.Ru10:36

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Lenta.ru10:30

Рейтинг Путина поднялся после Послания до трехмесячного максимума

Газета.Ru10:11

ВЦИОМ: рейтинги Путина выросли после его послания Федеральному собранию

ТАСС10:33

Рейтинги доверия политикам, оценки работы президента, поддержка политических партий

ВЦИОМ09:59
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