Политика
ФАНРейтинг доверия Путину вырос после послания Федеральному собранию
Рейтинги одобрения и доверия президенту РФ Владимиру Путину выросли после его традиционного послания Федеральному собранию. Об этом свидетельствуют результаты нового опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.
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с чего всё началось
МОСКВА, 24 января 2020 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет рейтинги доверия политикам, оценки деятельности государственных институтов, отношения к партиям.ВЦИОМвчера в 09:59
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Общество
В Австралии выявили первый случай заражения новым коронавирусом
Первый случай заражения новым коронавирусом 2019-nCoV, массовые случаи которого зафиксированы в Китае, выявлен в австралийском штате Виктория.
Наука
Стресс действительно делает седыми волосы
Повреждение клеток отвечающих за цвет волос, происходит из-за гормонов стресса.
Происшествия
В результате землетрясения в Турции погибли не менее четырех человек
На востоке Турции в 20:55 (совпадает с мск) произошло землетрясение магнитудой 6,8, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Политика
Украина начала виртуальный реверс газа из Польши
Глава оператора рассказал, что в январе были подписаны соглашения с операторами ГТС смежных европейских стран, что дает возможности «виртуального реверса» газа из Польши, Словакии и Венгрии, снижая затраты на обратную прокачку газа.
Наука
Змеи могут являться первоисточником китайского коронавируса
Футбол
Тренер «Марселя» опасается русских из-за трансферного окна
Даже после закрытия трансферного окна все еще будет опасность потерять игроков, так как есть русские, турки и, возможно, китайцы.
Футбол
Кокорин согласился перейти в «Сочи»
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин дал согласие на переход в «Сочи» на правах аренды в зимнее трансферное окно.
Общество
Ростуризм рекомендовал операторам приостановить продажу туров в Китай
Ростуризм порекомендовал туроператорам приостановить продажу путевок в Китай на фоне вспышки нового коронавируса.
Общество
Globus разрабатывает новый формат магазинов в России
Теннис
Павлюченкова обыграла Плишкову на тай-брейке и вышла в 4-й круг AO
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова сразилась с представительницей Чехии Каролиной Плишковой в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии - Australian Open.
Происшествия
Перекрывшему дорогу в Москве водителю фуры выплатили долг по зарплате
"По имеющейся информации, в результате принимаемых мер водителю, который сегодня перекрыл движение в Москве с требованием выплатить ему зарплату, выплатили 41 тыс. рублей", - рассказали в Роструде.
Общество
Экс-глава РКК «Энергия» станет исполнительным директором компании
Ранее сообщалось, что руководившему РКК "Энергия" в 2018-2019 годах Романову, пониженному в прошлом году до первого замгендиректора корпорации, в связи с сокращением текущей должности предложено занять еще более низкую должность - первого заместителя генерального конструктора по испытаниям космических аппаратов и разгонных блоков.
Политика
Путин надел фуражку на палестинского гвардейца
Армия и оружие
В Пентагоне отрицают «перестрелку» с российскими военными в Сирии
В четверг спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал журналистам на брифинге об инциденте, произошедшем более года назад, с "перехватом" некоего российского генерал-майора у сирийского Манбиджа.
Футбол
Мбаппе признался, что испытывает серьёзные трудности при покупке сыра
Нападающий «Пари Сен-Жермен» и национальной команды Франции Килиан Мбаппе рассказал, с какими трудностями сталкивается в повседневной жизни.
Политика
Пушков прокомментировал рассекреченный доклад ЦРУ о Бандере
23 января стало известно, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США опубликовало рассекреченные архивные документы о Второй мировой войне.
Происшествия
«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов
В ПАО "Аэрофлот" заявили "Газете.Ru", что аэропорт Шереметьево понесет ответственность за грузчиков, из-за которых два кота не пережили рейс SU101 из Нью-Йорка в Москву.
Общество
Лукашенко одобрил изменение соглашения с Россией по газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко уполномочил правительство вносить поправки, не имеющие принципиального характера, в соглашение с Россией о формировании цен на газ.
Кино
«Золотой орел»: лучшим фильмом стал «Текст»
В номинации "Лучшая мужская роль в кино" получил награду Александр Петров за фильм "Текст", кроме того, он был номинирован в этой категории за фильм "Т-34".
Общество
Конституция РФ фиксирует индексацию пенсий работающим пенсионерам
Происшествия
СК начал проверку после обрушения кровли завода в Кузбассе
Причины частичного обрушения кровли одного из цехов Кузбасского вагоноремонтного предприятия "Новотранс" в Прокопьевске выясняют следователи.
Футбол
Братья Березуцкие вернутся в ЦСКА
Спорт
Российские ватерполистки вышли в финал чемпионата Европы
Россиянки вышли в финал чемпионата Европы впервые с 2010 года, нидерландки завоевали золото на прошлом турнире.
Политика
Опубликована новая «прослушка» совещания премьера Украины
Опубликована очередная "прослушка" совещания премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Аудиозапись появилась на YouTube.
Политика
Джонсон еще не решил, ехать ли ему на парад Победы в Москву
В Лондоне активно рассматривается возможность визита в Москву на мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, сообщает в пятницу газета Financial Times со ссылкой на источники.
Фигурное катание
Фигуристы Бойкова и Козловский стали чемпионами Европы
Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали золото чемпионата Европы, который проходит в австрийском Граце.
Здоровье
Татарстан выделит 17 млрд рублей на ремонт больниц
В 2020 году министерство здравоохранения Татарстана начнёт реализацию региональной программы по ремонту стационаров.
Политика
Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным
«Единая Россия» (ЕР) поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из партии и его соответствии занимаемой должности, приводит пресс-служба слова секретаря генерального совета партии Андрея Турчака.
Биатлон
Дениз Херрман победила в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира
Первой к финишу на 6-ом этапе мирового кубка пришла биатлонистка из Германии Дениз Херрман. Она прошла дистанцию за: 41 минуту 33,4 секунды.
Армия и оружие
National Interest заявил о смертоносности старых российских ракет
Российские ракеты «Оникс» представляют угрозу для кораблей противника, несмотря на то что они медленнее, чем новейшие гиперзвуковые модели.