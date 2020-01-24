МОСКВА, 24 января 2020 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет рейтинги доверия политикам, оценки деятельности государственных институтов, отношения к партиям.

с чего всё началось

Рейтинги одобрения и доверия президенту РФ Владимиру Путину выросли после его традиционного послания Федеральному собранию. Об этом свидетельствуют результаты нового опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Политика Украина начала виртуальный реверс газа из Польши Глава оператора рассказал, что в январе были подписаны соглашения с операторами ГТС смежных европейских стран, что дает возможности «виртуального реверса» газа из Польши, Словакии и Венгрии, снижая затраты на обратную прокачку газа.

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Общество Экс-глава РКК «Энергия» станет исполнительным директором компании Ранее сообщалось, что руководившему РКК "Энергия" в 2018-2019 годах Романову, пониженному в прошлом году до первого замгендиректора корпорации, в связи с сокращением текущей должности предложено занять еще более низкую должность - первого заместителя генерального конструктора по испытаниям космических аппаратов и разгонных блоков.

Политика Пушков прокомментировал рассекреченный доклад ЦРУ о Бандере 23 января стало известно, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США опубликовало рассекреченные архивные документы о Второй мировой войне.

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Кино «Золотой орел»: лучшим фильмом стал «Текст» В номинации "Лучшая мужская роль в кино" получил награду Александр Петров за фильм "Текст", кроме того, он был номинирован в этой категории за фильм "Т-34".

Спорт Российские ватерполистки вышли в финал чемпионата Европы Россиянки вышли в финал чемпионата Европы впервые с 2010 года, нидерландки завоевали золото на прошлом турнире.