Политика

ФАНФАНРейтинг доверия Путину вырос после послания Федеральному собранию

Рейтинги одобрения и доверия президенту РФ Владимиру Путину выросли после его традиционного послания Федеральному собранию. Об этом свидетельствуют результаты нового опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.
Читать в источнике
Комментировать286
с чего всё началось

Рейтинги доверия политикам, оценки работы президента, поддержка политических партий

МОСКВА, 24 января 2020 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет рейтинги доверия политикам, оценки деятельности государственных институтов, отношения к партиям.
ВЦИОМвчера в 09:59

Подробнее о событии

ВЦИОМ: рейтинги Путина выросли после его послания Федеральному собранию

ТАССвчера в 10:33

Социологи рассказали о росте рейтинга доверия Путину

Известиявчера в 11:33

Рейтинг доверия Путину после послания достиг максимума за три месяца

РБКвчера в 10:44

Рейтинг Путина вырос после Послания Федеральному собранию

Московский Комсомолецвчера в 11:47

Рейтинги Путина снова выросли

Lenta.ruвчера в 10:30

ВЦИОМ: уровень одобрения Путина вырос после послания Федеральному собранию

Коммерсантъвчера в 11:01

Рейтинги доверия политикам, оценки работы президента, поддержка политических партий

ВЦИОМвчера в 09:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено вчера в 23:47, Ашберн
Общество

В Австралии выявили первый случай заражения новым коронавирусом

Первый случай заражения новым коронавирусом 2019-nCoV, массовые случаи которого зафиксированы в Китае, выявлен в австралийском штате Виктория.
ТАСС вчера в 21:56
Наука

Стресс действительно делает седыми волосы

Повреждение клеток отвечающих за цвет волос, происходит из-за гормонов стресса.
ToDay News Ufa 23 января в 07:55
Происшествия

В результате землетрясения в Турции погибли не менее четырех человек

На востоке Турции в 20:55 (совпадает с мск) произошло землетрясение магнитудой 6,8, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Коммерсантъ вчера в 14:29
Политика

Украина начала виртуальный реверс газа из Польши

Глава оператора рассказал, что в январе были подписаны соглашения с операторами ГТС смежных европейских стран, что дает возможности «виртуального реверса» газа из Польши, Словакии и Венгрии, снижая затраты на обратную прокачку газа.
Shraibikus News вчера в 06:22
Наука

Змеи могут являться первоисточником китайского коронавируса

Что происходит 23 января в 05:40
Футбол

Тренер «Марселя» опасается русских из-за трансферного окна

Даже после закрытия трансферного окна все еще будет опасность потерять игроков, так как есть русские, турки и, возможно, китайцы.
Спорт день за днем вчера в 17:39
Футбол

Кокорин согласился перейти в «Сочи»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин дал согласие на переход в «Сочи» на правах аренды в зимнее трансферное окно.
Евро-футбол.ру вчера в 08:15
Общество

Ростуризм рекомендовал операторам приостановить продажу туров в Китай

Ростуризм порекомендовал туроператорам приостановить продажу путевок в Китай на фоне вспышки нового коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 14:41
Общество

Globus разрабатывает новый формат магазинов в России

Коммерсантъ вчера в 02:03
Теннис

Павлюченкова обыграла Плишкову на тай-брейке и вышла в 4-й круг AO

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова сразилась с представительницей Чехии Каролиной Плишковой в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии - Australian Open.
Газета.Ru вчера в 23:15
Происшествия

Перекрывшему дорогу в Москве водителю фуры выплатили долг по зарплате

"По имеющейся информации, в результате принимаемых мер водителю, который сегодня перекрыл движение в Москве с требованием выплатить ему зарплату, выплатили 41 тыс. рублей", - рассказали в Роструде.
Газета.Ru вчера в 12:48
Общество

Экс-глава РКК «Энергия» станет исполнительным директором компании

Ранее сообщалось, что руководившему РКК "Энергия" в 2018-2019 годах Романову, пониженному в прошлом году до первого замгендиректора корпорации, в связи с сокращением текущей должности предложено занять еще более низкую должность - первого заместителя генерального конструктора по испытаниям космических аппаратов и разгонных блоков.
РИА Новости вчера в 13:28
Политика

Путин надел фуражку на палестинского гвардейца

Российская газета вчера в 09:50
Армия и оружие

В Пентагоне отрицают «перестрелку» с российскими военными в Сирии

В четверг спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал журналистам на брифинге об инциденте, произошедшем более года назад, с "перехватом" некоего российского генерал-майора у сирийского Манбиджа.
РИА Новости вчера в 13:13
Футбол

Мбаппе признался, что испытывает серьёзные трудности при покупке сыра

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и национальной команды Франции Килиан Мбаппе рассказал, с какими трудностями сталкивается в повседневной жизни.
Чемпионат вчера в 13:28
Политика

Пушков прокомментировал рассекреченный доклад ЦРУ о Бандере

23 января стало известно, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США опубликовало рассекреченные архивные документы о Второй мировой войне.
Известия вчера в 19:45
Происшествия

«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов

В ПАО "Аэрофлот" заявили "Газете.Ru", что аэропорт Шереметьево понесет ответственность за грузчиков, из-за которых два кота не пережили рейс SU101 из Нью-Йорка в Москву.
Газета.Ru вчера в 09:39
Общество

Лукашенко одобрил изменение соглашения с Россией по газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уполномочил правительство вносить поправки, не имеющие принципиального характера, в соглашение с Россией о формировании цен на газ.
Коммерсантъ вчера в 22:48
Кино

«Золотой орел»: лучшим фильмом стал «Текст»

В номинации "Лучшая мужская роль в кино" получил награду Александр Петров за фильм "Текст", кроме того, он был номинирован в этой категории за фильм "Т-34".
Вести.Ru вчера в 14:17
Общество

Конституция РФ фиксирует индексацию пенсий работающим пенсионерам

REGNUM 23 января в 02:48
Происшествия

СК начал проверку после обрушения кровли завода в Кузбассе

Причины частичного обрушения кровли одного из цехов Кузбасского вагоноремонтного предприятия "Новотранс" в Прокопьевске выясняют следователи.
Российская газета вчера в 09:13
Футбол

Братья Березуцкие вернутся в ЦСКА

ProstoProSport вчера в 11:22
Спорт

Российские ватерполистки вышли в финал чемпионата Европы

Россиянки вышли в финал чемпионата Европы впервые с 2010 года, нидерландки завоевали золото на прошлом турнире.
ТАСС Спорт 23 января в 12:38
Политика

Опубликована новая «прослушка» совещания премьера Украины

Опубликована очередная "прослушка" совещания премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Аудиозапись появилась на YouTube.
Life.ru вчера в 13:44
Политика

Джонсон еще не решил, ехать ли ему на парад Победы в Москву

В Лондоне активно рассматривается возможность визита в Москву на мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, сообщает в пятницу газета Financial Times со ссылкой на источники.
Интерфакс вчера в 03:36
Фигурное катание

Фигуристы Бойкова и Козловский стали чемпионами Европы

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали золото чемпионата Европы, который проходит в австрийском Граце.
Газета.Ru вчера в 15:55
Здоровье

Татарстан выделит 17 млрд рублей на ремонт больниц

В 2020 году министерство здравоохранения Татарстана начнёт реализацию региональной программы по ремонту стационаров.
Kazanfirst.ru вчера в 07:40
Политика

Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным

«Единая Россия» (ЕР) поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из партии и его соответствии занимаемой должности, приводит пресс-служба слова секретаря генерального совета партии Андрея Турчака.
Коммерсантъ вчера в 09:50
Биатлон

Дениз Херрман победила в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира

Первой к финишу на 6-ом этапе мирового кубка пришла биатлонистка из Германии Дениз Херрман. Она прошла дистанцию за: 41 минуту 33,4 секунды.
ГЛАС.RU вчера в 09:55
Армия и оружие

National Interest заявил о смертоносности старых российских ракет

Российские ракеты «Оникс» представляют угрозу для кораблей противника, несмотря на то что они медленнее, чем новейшие гиперзвуковые модели.
Известия 22 января в 23:59
Как работают Яндекс.Новости?
Главное