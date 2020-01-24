Политика

ФАНФАНРейтинг доверия Путину вырос после послания Федеральному собранию

Рейтинги одобрения и доверия президенту РФ Владимиру Путину выросли после его традиционного послания Федеральному собранию. Об этом свидетельствуют результаты нового опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.
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Рейтинги доверия политикам, оценки работы президента, поддержка политических партий

МОСКВА, 24 января 2020 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет рейтинги доверия политикам, оценки деятельности государственных институтов, отношения к партиям.
ВЦИОМ09:59

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ВЦИОМ: рейтинги Путина выросли после его послания Федеральному собранию

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Социологи рассказали о росте рейтинга доверия Путину

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РБК10:44

Рейтинг Путина вырос после Послания Федеральному собранию

Московский Комсомолец11:47

Рейтинги Путина снова выросли

Lenta.ru10:30

ВЦИОМ: уровень одобрения Путина вырос после послания Федеральному собранию

Коммерсантъ11:01

Рейтинги доверия политикам, оценки работы президента, поддержка политических партий

ВЦИОМ09:59
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