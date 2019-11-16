Общество
Пятый каналРейтинг миллиардеров Bloomberg снова возглавил Билл Гейтс
Сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс возглавил рейтинг миллиардеров, составленный Bloomberg. В течение двух последних лет в перечне лидировал глава Amazon Джефф Безос. Состояние Гейтса оценивается в 110 миллиардов долларов, а состояние Безоса — почти в 109 миллиардов долларов.
Читать в источнике
Оценить22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 21:47, Ашберн
Авто
Volkswagen представит в России бюджетный кроссовер Tarek
Общество
Умер лидер «Новой России» Никита Исаев
Глава движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер в поезде Тамбов-Москва.
Армия и оружие
В Минобороны заявили об отсутствии мужеложства в российской армии
Референт Главного военно-политического управления Минобороны России Рустем Клупов рассказал о работе спецкомиссии ведомства, созванной для расследования убийства восьми военных рядовым Рамилем Шамсутдиновым в Забайкалье.
Общество
Гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября: фортуна улыбнется почти всем
Рожденные под вашим знаком зодиака будут надеяться, что встретят свою вторую половинку за углом, что наступит примирение с любимым человеком.
Общество
В России могут изменить правила раздела имущества при разводе
Происшествия
СК проверит инцидент на лекции историка Соколова
Главное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу проверит жалобу одного из слушателей лекции бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
Происшествия
На Кубани прощаются с Анастасией Ещенко
В Троицкой церкви станицы Старовеличковской в 11:00 начнется отпевание Анастасии Ещенко, растерзанной 8 ноября историком Олегом Соколовым.
Шоу-бизнес
Пропавшая актриса Татьяна Доронина нашлась в больнице
Помощник актрисы Игорь Орба заявил, что Татьяна Доронина находится в больнице на плановом лечении. Ее должны выписать к 21 ноября.
Происшествия
В общежитии в Киеве прогремел взрыв
В общежитии в Киеве произошел взрыв, два человека погибли. Об этом сообщается в Facebook киевской полиции.
Экономика
Американский миллиардер: катастрофа неизбежна. Заденет ли она Россию
Родившись в простой семье, Рэй Далио сумел понять, как устроены рынки, и стать очень богатым человеком.
Футбол
Черчесов объяснил домашний разгром от Бельгии
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал разгромное поражение от команды Бельгии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Здоровье
Ученые предупредили о глобальной эпидемии суперинфекции
Ученые предупредили общественность о том, что в мире уже развернулась глобальная эпидемия суперинфекции.
Политика
Матвиенко анонсировала проект по реконструкции железных дорог Кубы
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в Гаване обсудила с вице-премьером Кубы Рикардо Кабрисасом Руисом проект реконструкции кубинских железных дорог.
Политика
Помощник Зеленского заявил о завершении получения кораблей от России
Процесс передачи украинских кораблей, задержанных Россией в ноябре прошлого года в Керченском проливе, находится на завершающем этапе.
Армия и оружие
The National Interest сообщает о полетах B-52 у российских военных баз
Зарубежное издание The National Interest сообщило о полётах B-52 поблизости от военных баз РФ.
Общество
Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой
Ещенко писала подруге, что Соколов не хотел, чтобы она общалась с его детьми.
Культура
К юбилею «Ну, погоди» студия «Союзмультфильм» выпустит новые серии
К 50-летнему юбилею устроят выставку Чебурашка и все-все-все, а также грандиозный концерт 50 лет любимым героям Союзмультфильма.
Политика
Трамп потребовал от Токио и Сеула увеличить расходы на контингент США
Президент США Дональд Трамп намерен добиваться у Японии и Республики Корея увеличения расходов в 4–5 раз на содержание американского военного контингента, защищающего их территории.
Общество
В ООН назвали главные причины смертности на российских дорогах
Одной из основных причин высокой смертности на российских дорогах спецпосланник считает недостаточное образование.
Происшествия
В Дагестане произошёл пожар в школе
Кино
Вышел трейлер нового «Спанч Боба» с Киану Ривзом
Экономика
В России предложили установить минимальную планку зарплат бюджетников
В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает установление минимального размера месячной оплаты труда не ниже двукратной величины прожиточного минимума для работников бюджетной сферы в регионах.
Политика
Белый дом рассказал о состоянии здоровья Трампа после медобследования
Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент США Дональд Трамп остается энергичным и не жалуется на здоровье после ежегодного медицинского обследования в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.
Общество
Онлайн-шопоголизм хотят признать психическим расстройством
Немецкие ученые выступили с предложением признать шопоголизм психическим расстройством.
Космос
Завораживающее видео: как бы выглядели планеты Солнечной системы на месте Луны
Николас представил, что было бы, если бы на орбите Луны находились планеты Солнечной системы.
Политика
Сотни тысяч жителей Праги вышли на акцию против премьера Чехии
Политика
Появилось фото Путина в окружении спецназа
Президент России Владимир Путин сфотографировался с солдатами спецназа Бразилии, которые охраняли его во время визита в страну.