Общество

Пятый каналПятый каналРейтинг миллиардеров Bloomberg снова возглавил Билл Гейтс

Сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс возглавил рейтинг миллиардеров, составленный Bloomberg. В течение двух последних лет в перечне лидировал глава Amazon Джефф Безос. Состояние Гейтса оценивается в 110 миллиардов долларов, а состояние Безоса — почти в 109 миллиардов долларов.
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Гейтс стал лидером рейтинга миллиардеров Bloomberg

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