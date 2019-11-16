Общество

Пятый каналПятый каналРейтинг миллиардеров Bloomberg снова возглавил Билл Гейтс

Сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс возглавил рейтинг миллиардеров, составленный Bloomberg. В течение двух последних лет в перечне лидировал глава Amazon Джефф Безос. Состояние Гейтса оценивается в 110 миллиардов долларов, а состояние Безоса — почти в 109 миллиардов долларов.
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Гейтс стал лидером рейтинга миллиардеров Bloomberg

Известия07:07

Билл Гейтс вернул себе титул самого богатого человека Земли по версии Bloomberg

ТАССвчера в 21:10

Бил Гейтс, по версии Bloomberg, снова стал самым богатым человеком Земли

Комсомольская правда00:10

Билл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров

Lenta.ruвчера в 23:11

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Коммерсантъвчера в 21:21

Bloomberg: Билл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров

РИА Новости01:19

В рейтинге миллиардеров Bloomberg сменился лидер

РБКвчера в 20:19
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Кардиолог прокомментировал смерть политика Исаева

О смерти Никиты Исаева сообщила его помощница Алина Жестовская.
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За 10 часов новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров

Новый клип российкой группы Little Big на песню Go Bananas за десять часов набрал более двух миллионов просмотров на сервисе YouTube.
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Военные США испытали российский танк Т-80

Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
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Ирина Пегова завоевала бронзу на чемпионате по бальным танцам

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РФС сделал Черчесову предложение о новом контракте

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что главному тренеру сборной РФ Станиславу Черчесову сделано предложение по новому контракту.
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Экономика

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Ведомости 14 ноября в 21:56
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Правительство Украины сняло ограничения на рост тарифов на отопление

Правительство Украины сняло ограничение на рост тарифов на отопление и горячую воду.
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Киберспорт

Golden Joystick Awards 2019 наградила Fortnite

Игра Fortnite завоевала титул лучшей киберспортивной дисциплины 2019 года.
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Роджер Федерер: Циципас достоин похвалы

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Выставка работ Марка Шагала открылась в музее «Новый Иерусалим»

Выставка "Шагал: между небом и землей" открылась в музее "Новый Иерусалим", в экспозицию вошли 239 работ Марка Шагала из шести музеев и частных собраний.
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Помощник Зеленского заявил о завершении получения кораблей от России

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Опубликован состав сборной России по биатлону на стартовые этапы КМ

Пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) назвала список спортсменов, которые вошли в состав сборной России на стартовые этапы Кубка мира.
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В общежитии в Киеве прогремел взрыв

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Экс-форвард «Спартака» Луис Адриано женился на русской модели

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Билл Гейтс
Американский предприниматель
Американский предприниматель и общественный деятель, филантроп, один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft. До июня 2008 года являлся руководителем компании, после ухода с поста остался в должности её неисполнительного председателя совета директоров. Также является сопредседателем благотворительного Фонда Билла и Мелинды Гейтс, членом совета директоров Berkshire Hathaway, ген. директор Cascade investment.
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