Политика

REGNUMREGNUMРейтинг одобрения работы Путина вырос до 64% после пресс-конференции

Напомним, 19 декабря Владимир Путин провёл традиционную большую ежегодную пресс-конференцию, ответив на наиболее актуальные вопросы внутрироссийской и международной повестки. Общение президента России с журналистами продлилось более четырёх часов и стало одним из самых продолжительных.
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ВЦИОМ сообщил о росте одобрения работы Путина в ходе пресс-конференции

РИА Новости11:14

ВЦИОМ: рейтинг одобрения работы президента РФ вырос до 64%

ТАСС09:45

Показатель одобрения деятельности Путина россиянами вырос

Lenta.ru10:08

Рейтинг одобрения работы Путина вырос до 64% после пресс-конференции

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ВЦИОМ зафиксировал рост доверия к Путину в день пресс-конференции

Российская газета09:58

Рейтинг Путина вырос после пресс-конференции по сравнению с предыдущей неделей

Газета.Ru09:52

ВЦИОМ оценил рейтинги Путина после ежегодной пресс-конференции

РБК10:34
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