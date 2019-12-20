Напомним, 19 декабря Владимир Путин провёл традиционную большую ежегодную пресс-конференцию, ответив на наиболее актуальные вопросы внутрироссийской и международной повестки. Общение президента России с журналистами продлилось более четырёх часов и стало одним из самых продолжительных.

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