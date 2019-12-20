Политика

REGNUMREGNUMРейтинг одобрения работы Путина вырос до 64% после пресс-конференции

Напомним, 19 декабря Владимир Путин провёл традиционную большую ежегодную пресс-конференцию, ответив на наиболее актуальные вопросы внутрироссийской и международной повестки. Общение президента России с журналистами продлилось более четырёх часов и стало одним из самых продолжительных.
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ВЦИОМ сообщил о росте одобрения работы Путина в ходе пресс-конференции

РИА Новости11:14

ВЦИОМ: рейтинг одобрения работы президента РФ вырос до 64%

ТАСС09:45

Показатель одобрения деятельности Путина россиянами вырос

Lenta.ru10:08

Рейтинг одобрения работы Путина вырос до 64% после пресс-конференции

REGNUM10:05

ВЦИОМ зафиксировал рост доверия к Путину в день пресс-конференции

Российская газета09:58

Рейтинг Путина вырос после пресс-конференции по сравнению с предыдущей неделей

Газета.Ru09:52

ВЦИОМ оценил рейтинги Путина после ежегодной пресс-конференции

РБК10:34
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Мать предполагаемого стрелка на Лубянке рассказала об увлечениях сына

В разное время мужчина увлекался боксом, рукопашным боем и стрельбой.
Говорит Москва вчера в 23:22
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«Севмаш» в 2020 году поставит флоту четыре атомные подлодки

В интервью ТАСС глава «Севмаша» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Михаил Будниченко сообщил о планах предприятия передать в 2020 Военно-морскому флоту России четыре атомные подводные лодки (АПЛ).
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Политика

В МИД заявили об отсутствии у России желания присоединяться к G7

Дипломат отметил, что в экспертном сообществе периодически интересуются сигналами, которые направляют руководители стран, входящих в G7, о перспективах возвращения России, обсуждаются различные условия и критерии.
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Происшествия

Заседание по делу Шеремета закончилось штурмом силовиков

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Происшествия

В ГСЧС Одесской области сменилось руководство после пожара в колледже

В одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса 4 ноября произошел пожар, в результате которого погибли 16 человек, 30 пострадали.
РИА Новости 16:37
Армия и оружие

Сирийская армия освободила деревню в ходе новой операции на юге Идлиба

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РИА Новости вчера в 16:59
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Россия выплатит «Нафтогазу» $3 млрд

Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия выплатит "Нафтогазу Украины" $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража,передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:57
Происшествия

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Гаджеты

Apple заработала 66% всей прибыли рынка смартфонов в 2019 году

Apple продолжает доминировать на рынке смартфонов. В третьем квартале 2019 года компания заняла 66% всей прибыли (почти $8 млрд).
News.ru вчера в 08:59
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Турчинов ограничил «исконные русские земли» Московской областью

Бóльшую часть России нельзя назвать русскими землями, заявил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.
Народные новости 17:17
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
REGNUM 16:55
Экономика

Досрочные переводы пенсионных накоплений могут заморозить

Центробанк намерен заморозить досрочные переводы пенсионных накоплений граждан уже с 2020 года. Мораторий может быть введён на три года.
News.ru 18 декабря в 21:59
Происшествия

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Врач-хирург Жоэль Ле Скуарнек, чей трудовой стаж составляет почти 30 лет, подозревается в изнасиловании и сексуальных домогательствах над 349 детьми.
РБК 17:16
Общество

Суд в Италии постановил экстрадировать Коршунова в США

Суд в Италии постановил экстрадировать топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова в США из-за обвинений в промышленном шпионаже.
Коммерсантъ 05:03
Футбол

Зозуля: не буду стоять в стороне, когда на нашу землю заходит враг

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В Epic Games Store стартовала акция с раздачей 12 бесплатных игр

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Ранее сегодня в экстренные службы поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в храме Христа Спасителя.
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Центр Блохина опроверг данные о претензиях к российским дженерикам

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Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей

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Иван Ургант, счастливый в браке с Натальей Кикнадзе, считает старшую дочь жены от первого брака Эрику – родной.
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Российские зрители выбрали лучшие фильмы 2019 года

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Найден самый древний на планете ископаемый лес

В США найдены остатки леса, которые на пять миллионов лет старше самого древнего из известных ранее.
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Иосиф Пригожин рассказал об угрозах отца Жанны Фриске

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал об угрозах отца Жанны Фриске в свой адрес.
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Критики разгромили экранизацию мюзикла «Кошки»

Западные критики разгромили фильм «Кошки», который является экранизацией одноименного бродвейского мюзикла.
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Apple представила компьютер по цене однокомнатной квартиры

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Volkswagen показала новый Passat для России

Компания Volkswagen представила обновленный седан Passat для российского рынка. Продажи новинки начнутся весной 2020 года.
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Сборная России в рейтинге ФИФА опустилась на 38-е место

Сборная России сохранила 38-е место в обновленном 19 декабря рейтинге ФИФА.
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Брэд Питт дождался только половину своих детей на свой день рождения

Источник из близкого окружения актёра рассказывает, что Брэд позвал на день рождения всех общих детей с Анджелиной Джоли, однако на празднике появились только трое младших.
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Путин рассказал о невыполненных пунктах договора о Союзном государстве

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Белоруссия за 20 лет с момента подписания договора о Союзном государстве не выполнили многие пункты этого соглашения.
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Биатлонистка Миронова заняла четвертое место в спринте в Анси

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