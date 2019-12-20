Политика
REGNUMРейтинг одобрения работы Путина вырос до 64% после пресс-конференции
Напомним, 19 декабря Владимир Путин провёл традиционную большую ежегодную пресс-конференцию, ответив на наиболее актуальные вопросы внутрироссийской и международной повестки. Общение президента России с журналистами продлилось более четырёх часов и стало одним из самых продолжительных.
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Происшествия
Мать предполагаемого стрелка на Лубянке рассказала об увлечениях сына
В разное время мужчина увлекался боксом, рукопашным боем и стрельбой.
Армия и оружие
«Севмаш» в 2020 году поставит флоту четыре атомные подлодки
В интервью ТАСС глава «Севмаша» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Михаил Будниченко сообщил о планах предприятия передать в 2020 Военно-морскому флоту России четыре атомные подводные лодки (АПЛ).
Политика
В МИД заявили об отсутствии у России желания присоединяться к G7
Дипломат отметил, что в экспертном сообществе периодически интересуются сигналами, которые направляют руководители стран, входящих в G7, о перспективах возвращения России, обсуждаются различные условия и критерии.
Происшествия
Заседание по делу Шеремета закончилось штурмом силовиков
Заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета закончилось штурмом зала суда силовиками из полиции и нацгвардии.
Происшествия
В ГСЧС Одесской области сменилось руководство после пожара в колледже
В одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса 4 ноября произошел пожар, в результате которого погибли 16 человек, 30 пострадали.
Армия и оружие
Сирийская армия освободила деревню в ходе новой операции на юге Идлиба
Сирийская правительственная армия освободила от боевиков первый населенный пункт в ходе новой военной операции на юге провинции Идлиб - деревню Умм-Джаляль, сообщает Sham FM.
Политика
Россия выплатит «Нафтогазу» $3 млрд
Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия выплатит "Нафтогазу Украины" $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража,передает РИА "Новости".
Происшествия
В Гатчине многодетного отца арестовали по громкому делу о педофилии
Гаджеты
Apple заработала 66% всей прибыли рынка смартфонов в 2019 году
Apple продолжает доминировать на рынке смартфонов. В третьем квартале 2019 года компания заняла 66% всей прибыли (почти $8 млрд).
Политика
Турчинов ограничил «исконные русские земли» Московской областью
Бóльшую часть России нельзя назвать русскими землями, заявил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
Экономика
Досрочные переводы пенсионных накоплений могут заморозить
Центробанк намерен заморозить досрочные переводы пенсионных накоплений граждан уже с 2020 года. Мораторий может быть введён на три года.
Происшествия
Во Франции хирурга заподозрили в изнасиловании 349 детей
Врач-хирург Жоэль Ле Скуарнек, чей трудовой стаж составляет почти 30 лет, подозревается в изнасиловании и сексуальных домогательствах над 349 детьми.
Общество
Суд в Италии постановил экстрадировать Коршунова в США
Суд в Италии постановил экстрадировать топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова в США из-за обвинений в промышленном шпионаже.
Футбол
Зозуля: не буду стоять в стороне, когда на нашу землю заходит враг
Ранее украинский футболист прокомментировал снимок с "нацистским" счетом 14:88.
Общество
В Epic Games Store стартовала акция с раздачей 12 бесплатных игр
Происшествия
Станции московского метро проверяют после анонимных угроз
Ранее сегодня в экстренные службы поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в храме Христа Спасителя.
Здоровье
Центр Блохина опроверг данные о претензиях к российским дженерикам
Претензий к российским препаратам-дженерикам у врачей НМИЦ онкологии имени Блохина нет, в Минздрав и Росздравнадзор передаются данные о побочных эффектах любых лекарств, вне зависимости от страны-производителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.
Транспорт
Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей
Автовладельцы со следующего года будут обязаны наносить специальную полицейскую маркировку на кузов или раму автомобиля в случае утраты оригинального VIN-номера или номера кузова, следует из постановления правительства.
Шоу-бизнес
Старшая дочь Ивана Урганта показала нового бойфренда
Иван Ургант, счастливый в браке с Натальей Кикнадзе, считает старшую дочь жены от первого брака Эрику – родной.
Кино
Российские зрители выбрали лучшие фильмы 2019 года
Наука
Найден самый древний на планете ископаемый лес
В США найдены остатки леса, которые на пять миллионов лет старше самого древнего из известных ранее.
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин рассказал об угрозах отца Жанны Фриске
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал об угрозах отца Жанны Фриске в свой адрес.
Кино
Критики разгромили экранизацию мюзикла «Кошки»
Западные критики разгромили фильм «Кошки», который является экранизацией одноименного бродвейского мюзикла.
Гаджеты
Apple представила компьютер по цене однокомнатной квартиры
Авто
Volkswagen показала новый Passat для России
Компания Volkswagen представила обновленный седан Passat для российского рынка. Продажи новинки начнутся весной 2020 года.
Футбол
Сборная России в рейтинге ФИФА опустилась на 38-е место
Сборная России сохранила 38-е место в обновленном 19 декабря рейтинге ФИФА.
Шоу-бизнес
Брэд Питт дождался только половину своих детей на свой день рождения
Источник из близкого окружения актёра рассказывает, что Брэд позвал на день рождения всех общих детей с Анджелиной Джоли, однако на празднике появились только трое младших.
Политика
Путин рассказал о невыполненных пунктах договора о Союзном государстве
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Белоруссия за 20 лет с момента подписания договора о Союзном государстве не выполнили многие пункты этого соглашения.
Биатлон
Биатлонистка Миронова заняла четвертое место в спринте в Анси
Миронова отстала от лидера на 22 секунды, при том, что не допустила ни одного промаха на стрельбе.