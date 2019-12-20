Политика

REGNUMREGNUMРейтинг одобрения работы Путина вырос до 64% после пресс-конференции

Напомним, 19 декабря Владимир Путин провёл традиционную большую ежегодную пресс-конференцию, ответив на наиболее актуальные вопросы внутрироссийской и международной повестки. Общение президента России с журналистами продлилось более четырёх часов и стало одним из самых продолжительных.
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ВЦИОМ сообщил о росте одобрения работы Путина в ходе пресс-конференции

РИА Новости11:14

ВЦИОМ: рейтинг одобрения работы президента РФ вырос до 64%

ТАСС09:45

Показатель одобрения деятельности Путина россиянами вырос

Lenta.ru10:08

Рейтинг одобрения работы Путина вырос до 64% после пресс-конференции

REGNUM10:05

ВЦИОМ зафиксировал рост доверия к Путину в день пресс-конференции

Российская газета09:58

Рейтинг Путина вырос после пресс-конференции по сравнению с предыдущей неделей

Газета.Ru09:52

ВЦИОМ оценил рейтинги Путина после ежегодной пресс-конференции

РБК10:34
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Происшествия

Умер второй сотрудник ФСБ, раненный в перестрелке на Лубянке

«В результате один сотрудник погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался»,— говорится в сообщении СКР.
Коммерсантъ 10:35
Экономика

Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех

История концепта Термин "вертолетные деньги" восходит к лауреату Нобелевской премии по экономике, основоположнику теории монетаризма Милтону Фридману.
РБК вчера в 23:00
Политика

Минфин США разъяснил детали санкций против российских газопроводов

Министерство финансов США выпустило разъяснение, в котором сообщило, что американские санкции против трубопроводов "Северный поток— 2" и "Турецкий поток" вступили в силу немедленно и что США требуют от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство.
РИА Новости 22:14
Общество

В Швеции осудили мужчину, угрожавшего Грете Тунберг

Суд Швеции вынес приговор 40-летнему гражданину страны, угрожавшему известной эко-активистке Грете Тунберг.
Gazeta.SPb вчера в 16:16
Политика

Россия и Украина подпишут пятилетний контракт по газу до Нового года

Подписание пятилетнего контракта на транзит газа из РФ через Украину ожидается до Нового года.
Вести.Ru 14:46
Общество

Стрелок с Лубянки хранил символику пропутинского движения

Сотрудники правоохранительных органов, проводившие обыск в квартире устроившего стрельбу у здания ФСБ на площади Воровского в Москве Евгения Манюрова, обнаружили символику Национально-освободительного движения.
News.ru 15:16
Происшествия

В Тулуне три человека погибли при обвале траншеи

RT на русском 21:46
Политика

Путин ответил на вопрос о компаниях дочерей

Реальное время вчера в 08:33
Экономика

На что «Роснефть» променяла Приморье

Консорциум в составе нескольких японских компаний намерен принять участие в строительстве завода «Дальневосточный СПГ», который будет реализован в рамках проекта «Сахалин-1» (одним из операторов является НК «Роснефть»).
Konkurent.ru 17:01
Политика

Трамп подписал законы о финансировании правительства в $1,4 трлн

Президент США Дональд Трамп подписал два пакета законопроектов о финансировании работы федерального правительства на 2020 год.
Газета.Ru 23:16
Общество

В Колумбии запретили сервис такси Uber

Решение остановить работу сервиса Uber в Колумбии приняло Управление промышленности и торговли правительства (SIC), заняв сторону местного оператора такси Cotech.
REGNUM 22:38
Общество

В России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости

В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.
RT на русском 12:01
Футбол

«Рома» на выезде разгромила «Фиорентину»

Римская «Рома» одержала гостевую победу над «Фиорентиной» (4:1) в матче 17-го тура чемпионата Италии.
LiveSport.ru 16:52
Наука

Семантика эмоций оказалась одновременно культурно обусловленной и универсальной

Соответственно, в каждом языке есть слова, которые эти эмоции выражают, а из-за того, что эмоции — универсально базовые, семантически эти слова в разных языках можно назвать эквивалентными.
N+1 04:47
Футбол

Персоналу стадиона «Нижний Новгород» могут сократить зарплату

Сотрудники спортивного объекта выражают обеспокоенность, что им планируют сократить зарплату почти в два раза: с 45 тыс рублей до 25-26 тыс рублей.
Московский Комсомолец Нижний Новгород 10:06
Шоу-бизнес

СМИ сообщили о новом долге Анастасии Заворотнюк

Некоторые СМИ сообщили, что Заворотнюк диагностировали раковую опухоль мозга.
РИА Новости 07:24
Биатлон

Биатлонистка Миронова заняла четвертое место в спринте в Анси

Миронова отстала от лидера на 22 секунды, при том, что не допустила ни одного промаха на стрельбе.
Газета.Ru 09:45
Экономика

Forbes назвал самых успешных и обедневших миллиардеров года

Forbes составил список самых успешных бизнесменов, а также обедневших миллиардеров 2019 года. Рейтинг опубликован на сайте издания.
Lenta.ru 18:35
Экономика

В Кургане снизят тариф на электричество

На сегодняшний день хотим снизить максимально тарифы, - пояснила Ирина Гагарина.
Область 45 07:38
Общество

СКР проверит информацию о домах ветеранов в Сочи после вопроса Путину

Следователи проверяют информацию о нарушении прав ветеранов Великой Отечественной войны в Сочи, говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ вчера в 10:09
Кино

Умерла актриса Клодин Оже, сыгравшая девушку Бонда в «Шаровой молнии»

Артистка скончалась в Париже на 79-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщает газета Le Monde.
RuNews24.ru 05:22
Политика

СБ ООН не принял предложенную Россией резолюцию по Сирии

Ранее Россия наложила вето на резолюцию о продлении на год трансграничной гуманитарной помощи Сирии, предложенную Бельгией, Германией и Кувейтом.
RT на русском 13:41
Происшествия

Жителя США приговорили к 15 годам тюрьмы за сожжение флага ЛГБТ

Известия 08:06
Происшествия

В Грузии ранили сына экс-президента страны

В центральном районе Тбилиси неизвестные ранили Цотне Гамсахурдию, сына бывшего президента Звиада Гамсахурдии.
Известия вчера в 12:16
Наука

Квантовые точки помогут сохранить информацию о прививках

Планируется закрепить за каждой вакциной свою квантовую точку. В этом случае историю прививок можно будет проверить с помощью смартфона.
Live24 06:37
Общество

Росстат сообщил о росте цен на новогодние подарки

Цены на большинство популярных новогодних подарков в России в ноябре выросли по сравнению с ноябрем прошлого года, следует из данных Росстата.
ТАСС 21:07
Армия и оружие

Эффективность российских С-400 в Турции вызвала негодование США

Российские зенитные ракетные комплексы С-400, закупленные Турцией, способны успешно закрывать небо от американских истребителей F-16, показало тестирование, проведённое в конце ноября в Анкаре.
News.ru 08:47
Происшествия

Террорист получил 22 года колонии за попытку подрыва «Сапсана»

Московский окружной военный суд по данному уголовному делу в июне текущего года приговорил семерых уроженцев Таджикистана к срокам от 15 до 21 года колонии строгого режима.
Российская газета 07:21
Транспорт

Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей

Автовладельцы со следующего года будут обязаны наносить специальную полицейскую маркировку на кузов или раму автомобиля в случае утраты оригинального VIN-номера или номера кузова, следует из постановления правительства.
РИА Новости вчера в 07:03
Игры

CD Projekt и Анджей Сапковский договорились о будущем «Ведьмака»

CD Projekt объявила, что ей удалось договориться с Анджеем Сапковским и прекратить судебный процесс, который затеял автор «Ведьмака» в октябре прошлого года.
Игромания.ру 17:44
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