Напомним, 19 декабря Владимир Путин провёл традиционную большую ежегодную пресс-конференцию, ответив на наиболее актуальные вопросы внутрироссийской и международной повестки. Общение президента России с журналистами продлилось более четырёх часов и стало одним из самых продолжительных.

Рейтинг одобрения работы Путина вырос до 64% после пресс-конференции

Политика Минфин США разъяснил детали санкций против российских газопроводов Министерство финансов США выпустило разъяснение, в котором сообщило, что американские санкции против трубопроводов "Северный поток— 2" и "Турецкий поток" вступили в силу немедленно и что США требуют от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство.

Общество Стрелок с Лубянки хранил символику пропутинского движения Сотрудники правоохранительных органов, проводившие обыск в квартире устроившего стрельбу у здания ФСБ на площади Воровского в Москве Евгения Манюрова, обнаружили символику Национально-освободительного движения.

Экономика На что «Роснефть» променяла Приморье Консорциум в составе нескольких японских компаний намерен принять участие в строительстве завода «Дальневосточный СПГ», который будет реализован в рамках проекта «Сахалин-1» (одним из операторов является НК «Роснефть»).

Общество В Колумбии запретили сервис такси Uber Решение остановить работу сервиса Uber в Колумбии приняло Управление промышленности и торговли правительства (SIC), заняв сторону местного оператора такси Cotech.

Наука Семантика эмоций оказалась одновременно культурно обусловленной и универсальной Соответственно, в каждом языке есть слова, которые эти эмоции выражают, а из-за того, что эмоции — универсально базовые, семантически эти слова в разных языках можно назвать эквивалентными.

Футбол Персоналу стадиона «Нижний Новгород» могут сократить зарплату Сотрудники спортивного объекта выражают обеспокоенность, что им планируют сократить зарплату почти в два раза: с 45 тыс рублей до 25-26 тыс рублей.

Наука Квантовые точки помогут сохранить информацию о прививках Планируется закрепить за каждой вакциной свою квантовую точку. В этом случае историю прививок можно будет проверить с помощью смартфона.

Общество Росстат сообщил о росте цен на новогодние подарки Цены на большинство популярных новогодних подарков в России в ноябре выросли по сравнению с ноябрем прошлого года, следует из данных Росстата.

Происшествия Террорист получил 22 года колонии за попытку подрыва «Сапсана» Московский окружной военный суд по данному уголовному делу в июне текущего года приговорил семерых уроженцев Таджикистана к срокам от 15 до 21 года колонии строгого режима.