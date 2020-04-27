Общество
РИА НовостиРейтинг регионов по размеру банковских вкладов населения
За последние два года объем банковских вкладов физических лиц вырос в России на 19,6%, или пять триллионов рублей. В настоящее время в среднем на одного человека приходится 210 тысяч рублей депозитов.
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В первую десятку рейтинга помимо двух крупнейших федеральных городов также входят: Магаданская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатский край, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Сахалинская область, Чукотский автономный округ, Мурманская и Московская области.РИА Новости17:47
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Общество
Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных
Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости 14:58
Здоровье
Глава Бурятии обвинил врачей во вспышке коронавируса в регионе
Глава Бурятии Алексей Цыденов в воскресенье, 26 апреля, заявил, что врачи городской больницы №4 Улан-Удэ спровоцировали вспышку коронавирусной инфекции в регионе.
Известия 14:13
Политика
Трампа возмутила статья NYT о его привычках на работе
Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на The New York Times после публикации о его привычках на работе.
Российская газета 19:52
Общество
Минюст предложил дополнить закон о наказании за шум в ночное время
В феврале адвокат Тимур Маршани прокомментировал идею ввести штрафы за шум в жилых домах после 19:00.
RT на русском 17:15
Экономика
Производителей антисептиков в России могут освободить от уплаты акциза
В документе говорится, что производителям будет необходимо получить свидетельство на изготовление непищевой продукции в виде геля (или крема-геля), сырьем которой служит спирт.
REGNUM 20:43
Культура
Юрий Дудь выпустил фильм про Кремниевую долину
Журналист Юрий Дудь выпустил на своем Youtube-канале фильм о жизни и работе русскоязычных в Кремниевой долине в США.
Московский Комсомолец 24 апреля в 03:29
Гаджеты
Смартфоны Redmi и Xiaomi с MIUI 11 получили «веселый» экран блокировки
Речь идет о смартфонах Redmi и Xiaomi, которые работают на MIUI 11.
iReactor вчера в 01:02
Политика
Трамп опроверг информацию о возможном увольнении главы минздрава
Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о планах уволить министра здравоохранения Алекса Азара.
Коммерсантъ 19:09
Общество
В Московской духовной академии выявили коронавирус у 52 человек
В Московской духовной академии в Сергиевом Посаде обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19 у 52 человек, в том числе девять находятся в больнице.
RT на русском 12:45
Шоу-бизнес
Лидия Федосеева-Шукшина публично обратилась к Бари Алибасову
Недавно Лидия Николаевна подарила свою квартиру супругу Бари Алибасову, который в свою очередь продал жилье своему помощнику - актеру гей-порно Сергею Моцарю.
Paparazzi.ru 09:13
Здоровье
Академик РАН объяснил особый сценарий с коронавирусом в РФ
Причиной же особого сценария развития эпидемии COVID-19 в России Ершов считает обязательные прививки БЦЖ против туберкулеза новорождённым и опыт санитарно-эпидемиологических служб.
News.ru 19:50
Общество
Северокорейские СМИ сообщили о работе Ким Чен Ына с документами
Российская газета 20:30
Общество
Посольство РФ потребовало от США обследовать Осипову в тюрьме
Посольство России потребовало от госдепартамента США провести медицинское обследование заключенной гражданки РФ Богданы Осиповой, которая отбывает наказание в одной из американских тюрем за похищение собственного ребенка.
Известия 20:22
Гаджеты
Huawei P30 Lite c 256 ГБ памяти временно продают за 11 тысяч рублей
Huawei P30 Lite c 256 ГБ памяти временно продают за 11 тысяч рублей.
Ferra 12:47
Происшествия
Задержанного нарушителя карантина жестоко избила полиция на Алтае
В ГУ МВД РФ по Алтайскому краю организовали проведение проверки по факту публикации в соцсетях видео-ролика, на котором запечатлено, как сотрудник полиции избивает задержанного мужчину.
Ugpressa.ru 17:04
Происшествия
Вывозной рейс с россиянами прибыл из Таиланда на Сахалин
Самолет авиакомпании «Аврора» доставил группу российских туристов из Таиланда на Сахалин.
РБК 20:54
Авто
Опубликован рейтинг лучших автомобилей для российских дорог
Тарантас Ньюс 06:48
Авто
Начались продажи Chevrolet дешевле Lada Granta
Обе модели оценили в 3,3 млн тенге или 582 тыс. рублей, то есть даже дешевле, чем LADA Granta стоимостью от 3,39 млн тенге или 600 тыс. рублей.
Автоновости дня 05:47
Игры
В Call of Duty: Modern Warfare теперь можно играть бесплатно
Компания Activision объявила о старте бесплатных выходных многопользовательского режима в Call of Duty: Modern Warfare.
Российская газета 24 апреля в 07:37
Общество
Собчак подтвердила приобретение доли в крабовом бизнесе
Телеведущая Ксения Собчак подтвердила РБК, что решила приобрести долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке.
Ведомости 09:39
Политика
Мединский отреагировал на снос памятника маршалу Коневу в Праге
Решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге приняли местные политики, которые таким образом «выместили свой комплекс неполноценности».
РБК 24 апреля в 17:38
Энергетика
Цена на нефть Brent поднялась выше $25 за баррель
Цена июльских фьючерсов нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель.
RT на русском 20:22
Кино
Paramount снимет продолжение «Страшных историй для рассказа в темноте»
Американская компания Paramount начала работу над сиквелом фильма ужасов "Страшные истории для рассказа в темноте" 2019 года.
Народные новости 24 апреля в 13:25
Экономика
SZ: правительство Германии ожидает снижения ВВП на 6,3% из-за пандемии
Правительство ФРГ ожидает снижения национального ВВП в текущем году на 6,3% по сравнению с годом ранее из-за последствий эпидемии коронавируса.
ТАСС 19:10