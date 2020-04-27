В первую десятку рейтинга помимо двух крупнейших федеральных городов также входят: Магаданская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатский край, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Сахалинская область, Чукотский автономный округ, Мурманская и Московская области.

с чего всё началось

За последние два года объем банковских вкладов физических лиц вырос в России на 19,6%, или пять триллионов рублей. В настоящее время в среднем на одного человека приходится 210 тысяч рублей депозитов.

Общество Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий. 829

Политика Трампа возмутила статья NYT о его привычках на работе Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на The New York Times после публикации о его привычках на работе.

Экономика Производителей антисептиков в России могут освободить от уплаты акциза В документе говорится, что производителям будет необходимо получить свидетельство на изготовление непищевой продукции в виде геля (или крема-геля), сырьем которой служит спирт. 2

Культура Юрий Дудь выпустил фильм про Кремниевую долину Журналист Юрий Дудь выпустил на своем Youtube-канале фильм о жизни и работе русскоязычных в Кремниевой долине в США. 9

Политика Трамп опроверг информацию о возможном увольнении главы минздрава Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о планах уволить министра здравоохранения Алекса Азара.

Общество В Московской духовной академии выявили коронавирус у 52 человек В Московской духовной академии в Сергиевом Посаде обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19 у 52 человек, в том числе девять находятся в больнице. 81

Шоу-бизнес Лидия Федосеева-Шукшина публично обратилась к Бари Алибасову Недавно Лидия Николаевна подарила свою квартиру супругу Бари Алибасову, который в свою очередь продал жилье своему помощнику - актеру гей-порно Сергею Моцарю. 25

Здоровье Академик РАН объяснил особый сценарий с коронавирусом в РФ Причиной же особого сценария развития эпидемии COVID-19 в России Ершов считает обязательные прививки БЦЖ против туберкулеза новорождённым и опыт санитарно-эпидемиологических служб. 3

Общество Посольство РФ потребовало от США обследовать Осипову в тюрьме Посольство России потребовало от госдепартамента США провести медицинское обследование заключенной гражданки РФ Богданы Осиповой, которая отбывает наказание в одной из американских тюрем за похищение собственного ребенка.

Происшествия Задержанного нарушителя карантина жестоко избила полиция на Алтае В ГУ МВД РФ по Алтайскому краю организовали проведение проверки по факту публикации в соцсетях видео-ролика, на котором запечатлено, как сотрудник полиции избивает задержанного мужчину. 28

Происшествия Вывозной рейс с россиянами прибыл из Таиланда на Сахалин Самолет авиакомпании «Аврора» доставил группу российских туристов из Таиланда на Сахалин.

Авто Начались продажи Chevrolet дешевле Lada Granta Обе модели оценили в 3,3 млн тенге или 582 тыс. рублей, то есть даже дешевле, чем LADA Granta стоимостью от 3,39 млн тенге или 600 тыс. рублей. 126

Общество Собчак подтвердила приобретение доли в крабовом бизнесе Телеведущая Ксения Собчак подтвердила РБК, что решила приобрести долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке. 133

Политика Мединский отреагировал на снос памятника маршалу Коневу в Праге Решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге приняли местные политики, которые таким образом «выместили свой комплекс неполноценности». 63