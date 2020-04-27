Общество

РИА НовостиРИА НовостиРейтинг регионов по размеру банковских вкладов населения

За последние два года объем банковских вкладов физических лиц вырос в России на 19,6%, или пять триллионов рублей. В настоящее время в среднем на одного человека приходится 210 тысяч рублей депозитов.
Читать в источнике
Комментировать9
с чего всё началось

Названы регионы с наибольшими банковскими вкладами населения

В первую десятку рейтинга помимо двух крупнейших федеральных городов также входят: Магаданская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатский край, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Сахалинская область, Чукотский автономный округ, Мурманская и Московская области.
РИА Новости17:47

Подробнее о событии

Названы регионы — лидеры по объёму банковских вкладов

Life.ru20:28

Средний вклад россиянина в банке равен 200 тыс. рублей. Но Москва «богаче» регионов в 6 раз

Телеканал 360°19:44

Рейтинг регионов по размеру банковских вкладов населения

РИА Новости17:00

Названы регионы-лидеры по объему банковских депозитов жителей

Вечерняя Москва17:57

Петербург вошел в топ-3 регионов РФ по размеру банковских вкладов населения

Online47.ru17:53

Более 200 тыс руб депозитов приходится в среднем на каждого жителя РФ - исследование

ПРАЙМ17:21

Колыма - в тройке лидеров по банковским накоплениям населения

Весьма18:56
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 21:05, Ашберн
Общество

Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных

Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости 14:58
829
Здоровье

Глава Бурятии обвинил врачей во вспышке коронавируса в регионе

Глава Бурятии Алексей Цыденов в воскресенье, 26 апреля, заявил, что врачи городской больницы №4 Улан-Удэ спровоцировали вспышку коронавирусной инфекции в регионе.
Известия 14:13
170
Политика

Трампа возмутила статья NYT о его привычках на работе

Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на The New York Times после публикации о его привычках на работе.
Российская газета 19:52
Общество

PepsiCo объявила о приостановке рекламы с Региной Тодоренко

Известия 19:46
83
Общество

Минюст предложил дополнить закон о наказании за шум в ночное время

В феврале адвокат Тимур Маршани прокомментировал идею ввести штрафы за шум в жилых домах после 19:00.
RT на русском 17:15
1,3K
Технологии

Facebook запустила сервис Messenger Rooms для видеоконференций

Astera 06:01
5
Экономика

Производителей антисептиков в России могут освободить от уплаты акциза

В документе говорится, что производителям будет необходимо получить свидетельство на изготовление непищевой продукции в виде геля (или крема-геля), сырьем которой служит спирт.
REGNUM 20:43
2
Культура

Юрий Дудь выпустил фильм про Кремниевую долину

Журналист Юрий Дудь выпустил на своем Youtube-канале фильм о жизни и работе русскоязычных в Кремниевой долине в США.
Московский Комсомолец 24 апреля в 03:29
9
Культура

Анатолий Цой поделился эмоциями после победы над Долиной в шоу «Маска»

Пятый канал 15:41
Политика

Песков рассказал о реакции Путина на его изображение в храме ВС

Известия 10:47
114
Гаджеты

Смартфоны Redmi и Xiaomi с MIUI 11 получили «веселый» экран блокировки

Речь идет о смартфонах Redmi и Xiaomi, которые работают на MIUI 11.
iReactor вчера в 01:02
3
Политика

Трамп опроверг информацию о возможном увольнении главы минздрава

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о планах уволить министра здравоохранения Алекса Азара.
Коммерсантъ 19:09
Общество

В Московской духовной академии выявили коронавирус у 52 человек

В Московской духовной академии в Сергиевом Посаде обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19 у 52 человек, в том числе девять находятся в больнице.
RT на русском 12:45
81
Шоу-бизнес

Лидия Федосеева-Шукшина публично обратилась к Бари Алибасову

Недавно Лидия Николаевна подарила свою квартиру супругу Бари Алибасову, который в свою очередь продал жилье своему помощнику - актеру гей-порно Сергею Моцарю.
Paparazzi.ru 09:13
25
Здоровье

Академик РАН объяснил особый сценарий с коронавирусом в РФ

Причиной же особого сценария развития эпидемии COVID-19 в России Ершов считает обязательные прививки БЦЖ против туберкулеза новорождённым и опыт санитарно-эпидемиологических служб.
News.ru 19:50
3
Гаджеты

На долгожданные «умные» часы Amazfit X предзаказы откроют 28 апреля

OAnews 15:40
2
Общество

Северокорейские СМИ сообщили о работе Ким Чен Ына с документами

Российская газета 20:30
1
Общество

Посольство РФ потребовало от США обследовать Осипову в тюрьме

Посольство России потребовало от госдепартамента США провести медицинское обследование заключенной гражданки РФ Богданы Осиповой, которая отбывает наказание в одной из американских тюрем за похищение собственного ребенка.
Известия 20:22
Гаджеты

Huawei P30 Lite c 256 ГБ памяти временно продают за 11 тысяч рублей

Huawei P30 Lite c 256 ГБ памяти временно продают за 11 тысяч рублей.
Ferra 12:47
Происшествия

Задержанного нарушителя карантина жестоко избила полиция на Алтае

В ГУ МВД РФ по Алтайскому краю организовали проведение проверки по факту публикации в соцсетях видео-ролика, на котором запечатлено, как сотрудник полиции избивает задержанного мужчину.
Ugpressa.ru 17:04
28
Происшествия

В Приамурье ищут молодую женщину, которая могла ехать автостопом

ИА Порт Амур 20:47
Происшествия

Вывозной рейс с россиянами прибыл из Таиланда на Сахалин

Самолет авиакомпании «Аврора» доставил группу российских туристов из Таиланда на Сахалин.
РБК 20:54
Авто

Опубликован рейтинг лучших автомобилей для российских дорог

Тарантас Ньюс 06:48
Авто

Начались продажи Chevrolet дешевле Lada Granta

Обе модели оценили в 3,3 млн тенге или 582 тыс. рублей, то есть даже дешевле, чем LADA Granta стоимостью от 3,39 млн тенге или 600 тыс. рублей.
Автоновости дня 05:47
126
Игры

В Call of Duty: Modern Warfare теперь можно играть бесплатно

Компания Activision объявила о старте бесплатных выходных многопользовательского режима в Call of Duty: Modern Warfare.
Российская газета 24 апреля в 07:37
5
Общество

Собчак подтвердила приобретение доли в крабовом бизнесе

Телеведущая Ксения Собчак подтвердила РБК, что решила приобрести долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке.
Ведомости 09:39
133
Политика

Мединский отреагировал на снос памятника маршалу Коневу в Праге

Решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге приняли местные политики, которые таким образом «выместили свой комплекс неполноценности».
РБК 24 апреля в 17:38
63
Энергетика

Цена на нефть Brent поднялась выше $25 за баррель

Цена июльских фьючерсов нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель.
RT на русском 20:22
Кино

Paramount снимет продолжение «Страшных историй для рассказа в темноте»

Американская компания Paramount начала работу над сиквелом фильма ужасов "Страшные истории для рассказа в темноте" 2019 года.
Народные новости 24 апреля в 13:25
3
Экономика

SZ: правительство Германии ожидает снижения ВВП на 6,3% из-за пандемии

Правительство ФРГ ожидает снижения национального ВВП в текущем году на 6,3% по сравнению с годом ранее из-за последствий эпидемии коронавируса.
ТАСС 19:10
Как работают Яндекс.Новости?
Главное