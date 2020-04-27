МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Чуть более 200 тысяч рублей депозитов приходится в России на человека в среднем, при этом москвичи в шесть раз богаче жителей остальных регионов, свидетельствуют результаты рейтинга РИА Новости. Вклады растут

с чего всё началось

За последние два года объем банковских вкладов физических лиц вырос в России на 19,6%, или пять триллионов рублей. В настоящее время в среднем на одного человека приходится 210 тысяч рублей депозитов.

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