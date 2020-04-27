Общество
РИА НовостиРейтинг регионов по размеру банковских вкладов населения
За последние два года объем банковских вкладов физических лиц вырос в России на 19,6%, или пять триллионов рублей. В настоящее время в среднем на одного человека приходится 210 тысяч рублей депозитов.
Читать в источнике
Оценить37
с чего всё началось
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Чуть более 200 тысяч рублей депозитов приходится в России на человека в среднем, при этом москвичи в шесть раз богаче жителей остальных регионов, свидетельствуют результаты рейтинга РИА Новости. Вклады растутРИА Новости17:47
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 22:34, Ашберн
Экономика
Минфин выделит дополнительные средства при продлении эпидемии
Минфин готов выделить дополнительные деньги для поддержки граждан и экономики, если затянутся эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения.
Российская газета 15:06
Космос
29 апреля мимо Земли пролетит 4-километровый астероид
Что происходит 24 апреля в 02:49
Происшествия
58 новых больных коронавирусом выявили в Новосибирской области
По информации оперативного штаба на 10:00, воскресенья, 26 апреля на территории Новосибирской области подтверждены еще 58 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 03:25
Здоровье
В России открыта горячая линия по питанию на период самоизоляции
На базе Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии начала свою работу горячая линия по вопросам правильного питания во время пандемии коронавирусной инфекции.
Вести.Ru 21:47
Футбол
Роббен признался, что думает о возобновлении карьеры
Бывший полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Голландии Арьен Роббен признался, что скучает по карьере футболиста.
Нева Спорт 11:22
Армия и оружие
Как Польша проиграла Украину
Несмотря на неоднократные требования Антанты о перемирии, украинско-польская война продолжалась до оккупации Польшей Западной Украины и Холмщины летом 1919 г.
Ведомости 14:48
Армия и оружие
Сирийская ПВО отражает атаки в небе над Дамаском
РИА Новости 22:22
Транспорт
Режим ЧС ввели в Амурской области из-за дефекта моста
В Благовещенске (Амурская область) ввели локальный режим чрезвычайной ситуации.
Известия 07:59
Общество
Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru вчера в 16:36
Здоровье
Врач объяснил, как правильно побороть похмелье
Врач-токсиколог Алексей Водовозов перечислил напитки, которые безопасно пить при похмелье и эффективно улучшают состояние.
МедиаПоток 03:41
Общество
Академик РАН назвал вероятные сроки спада эпидемии коронавируса
Бывший главный пульмонолог Минздрава России, академик РАН Александр Чучалин назвал вероятные сроки спада эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 17:24
Общество
Глава Роспотребнадзора призвала оставаться на майские праздники дома
Остаться дома на майские праздники призвала граждан России глава Роспотребнадзора Анна Попова 26 апреля в эфире телеканала "Россия 1".
ИА Красная Весна 07:30
Здоровье
В Челябинской области 368 человек заразились коронавирусом
По данным регионального минздрава на утро 26 апреля, подтверждены 368 случаев заболевания коронавирусом.
Эхо Москвы в Челябинске 03:50
Общество
Россиян начнут штрафовать за лающих по ночам собак
В обновленный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) включат статью об ответственности за нарушение тишины в ночное время.
Lenta.ru 16:17
Космос
Земные бактерии могут стать потенциально опасными в космосе
Попавшие в космос земные микроорганизмы могут измениться и стать опасными.
Российская газета вчера в 05:45
Общество
Самолет с туристами из Индонезии прибыл в Самару
Завтра, 27 апреля, в Самару прилетит еще один самолет - с туристами из Бангкока.
СОВА 01:20
Армия и оружие
Российские военные продезинфицировали три дома престарелых в Италии
«Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения РХБ защиты вооружённых сил Италии провели дезинфекцию внутренних помещений и прилегающих дорог ещё трёх лечебных учреждений провинции Брешиа (Ломбардия)», — приводится в сообщении.
ИА Красная Весна 23 апреля в 23:17
Общество
Весенний призыв на Дону начнется 6 мая
Весенний призыв в 2020 году в России и, соответственно, в донском регионе начнется 6 мая. Об этом 26 апреля сообщило Минобороны.
Rostov.ru 16:45
Общество
Джонсон может объявить о смягчении карантина в Британии, сообщает СМИ
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после возвращения на Даунинг-стрит может объявить об ослаблении в стране карантинных мер, введенных из-за распространения нового типа коронавируса, на этой неделе, раньше объявленного срока, предполагает газета Telegraph.
РИА Новости 18:46
Происшествия
На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот
В Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа совершил жесткую посадку вертолет Ми-26.
Вести.Ru вчера в 02:46
Авто
В интернете появились снимки нового купе BMW 2 серии
В отличие от одноимённого семейства 2-Series Gran Coupe, в основе которого лежит переднеприводная платформа FAAR, «двойка» в кузове купе построят на стандартной заднеприводной архитектуре.
CarsWeek.ru 17:45
Общество
Лукашенко объяснил отказ от карантина свободолюбием белорусов
Президент Александр Лукашенко объяснил, почему отказался от введения жёсткого карантина в условиях распространения коронавирусной инфекции в Белоруссии.
News.ru 16:38
Политика
Россия вошла в пятерку стран мира с наибольшими затратами на оборону
Россия вошла в первую пятерку стран с наибольшими затратами на оборону.
Российская газета 21:02
Общество
Мишустин поручил разработать план отмены ограничений для бизнеса
В субботу, 25 апреля, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать предложения для поэтапной отмены ограничений, введённых из-за распространения коронавируса.
Форпост Северо-Запад вчера в 14:27
Хоккей
Третьяк — лучший вратарь века. Его сэйвы были бесподобны
ИИХФ признала его лучшим вратарем XX века. С 2006 года он занимает пост президента ФХР.
Спорт-Экспресс вчера в 09:41
Игры
Metro, Far Cry и другие игры продаются с максимальной скидкой
Сервис цифровой дистрибуции GOG запустил выгодную акцию, в рамках которой Metro, Far Cry и другие не менее популярные игры продаются с максимальной скидкой.
Ferra 08:35
Культура
Костюм Оленя в шоу «Маска» могла надеть София Ротару
Слово и Дело 14:00
Здоровье
Комаровский рассказал об «инфицирующей дозе» коронавируса
Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram об "инфицирующей дозе" коронавируса.
РИА Новости вчера в 23:57