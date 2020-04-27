Экономика
РИА НовостиРейтинг регионов по размеру банковских вкладов населения
Смотрите в инфографике Ria.ru, какую сумму в среднем удается накопить жителям вашего региона, как она соотносится с доходами населения и насколько велика доля валютных вкладов.
Читать в источнике
Оценить54
с чего всё началось
За последние два года объем банковских вкладов физических лиц вырос в России на 19,6%, или пять триллионов рублей. В настоящее время в среднем на одного человека приходится 210 тысяч рублей депозитов.РИА Новостивчера в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Средний вклад россиянина в банке равен 200 тыс. рублей. Но Москва «богаче» регионов в 6 раз
Телеканал 360°вчера в 19:44
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 00:06, Ашберн
Здоровье
За неделю 126 красноярцев пострадали от укусов клещей
ТВК вчера в 23:31
Футбол
Составлена сборная сезона АПЛ по версии Daily Mail
Английская газета Daily Mail составила символическую сборную сезона чемпионата Англии.
Soccer.ru вчера в 13:21
Происшествия
В Бурятии число зараженных коронавирусом выросло до 227 человек
Число выявленных больных, зараженных коронавирусом в Бурятии, за сутки увеличилось на 18 человек и достигло 227, сообщает минздрав республики.
РИА Новости вчера в 22:55
Гаджеты
Самую дешёвую современную видеокарту для настольных компьютеров проверили в новых играх
Самую дешёвую современную видеокарту для настольных компьютеров проверили в новых играх.
Ferra 25 апреля в 11:25
Гаджеты
Созданный в России процессор «Байкал-М» сравнили с чипами от Intel
Специалисты сравнили отечественный процессор Baikal-M с чипами мирового производителя, причем для тестов использовали мини-ПК Debian 9.3.
Astera вчера в 14:07
Общество
Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение.
RT на русском вчера в 12:06
Культура
Россиян развлекут сериалом о жизни на карантине и раскроют секреты Бэнкси
Позже, в 16:00, Анастасия Четверикова в своей лекции раскроет тайны неуловимого британского уличного художника Бэнкси.
Lenta.ru 00:00
Путешествия
Самый популярный кавказский блогер застрял в обсерваторе под Екатеринбургом: «Вот в такой я заднице»
Екатеринбург Онлайн вчера в 21:30
Здоровье
Глава Бурятии обвинил врачей во вспышке коронавируса в регионе
Глава Бурятии Алексей Цыденов в воскресенье, 26 апреля, заявил, что врачи городской больницы №4 Улан-Удэ спровоцировали вспышку коронавирусной инфекции в регионе.
Известия вчера в 14:13
Политика
Песков анонсировал выступление Путина на следующей неделе
По словам Пескова, на предстоящей неделе ожидаются новые заявления президента с оценкой перспектив развития ситуации.
Газета.Ru вчера в 07:03
Шоу-бизнес
Тодоренко отреагировала на лишение ее звания «Женщина года»
Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала решение журнала Glamour лишить ее звания "Женщина года" после оправдания домашнего насилия в прямом эфире в Instagram.
Газета.Ru 25 апреля в 15:39
Культура
Маковецкий ответил на критику сериала «Зулейха открывает глаза»
РИА Новости вчера в 15:37
Общество
Гидрометцентр: станет одним из самых жарких за всю историю наблюдений
REGNUM вчера в 22:57
Здоровье
Врачи Хакасии прокомментировали срыв сессии Верховного Совета
В пятницу, 24 апреля, не состоялась сессия Верховного Совета Хакасии по причине отсутствия большинства депутатов — из 50 в зале заседаний присутствовали только 30.
Хакасия вчера в 09:53
Наука
Cамодельные двухслойные маски задержали от 80 до 99% частиц аэрозолей
Физики из США выяснили, что самодельные маски из двух слоев ткани разного типа, к примеру, хлопчатобумажной и шелковой, задерживают от 80 до 99% частиц аэрозолей.
ТАСС Наука 24 апреля в 10:28
Происшествия
В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки
RT на русском вчера в 09:36
Происшествия
Шестеро погибли, отравившись неизвестной жидкостью под Новосибирском
Шесть человек стали жертвами отравления неизвестной жидкостью в Новосибирской области.
РЕН ТВ вчера в 23:24
Культура
Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ
Анатолий Цой стал победителем шоу "Маска" Однако судьям все же пришлось попрощаться с одним из артистов.
Вокруг ТВ вчера в 15:53
Политика
Советник лидера Южной Кореи заявил, что Ким Чен Ын работает
Сеул, 27 апреля 2020, 03:22 — REGNUM Лидер КНДР Ким Чен Ын — жив, здоров и продолжает работать, заявил спецсоветник президента Южной Кореи Мун Чжо Ин в эфире телеканала CNN.
REGNUM вчера в 20:22
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили атаки в небе над Дамаском
В Сирии расчеты противовоздушной обороны отражают атаки в небе над Дамаском.
Российская газета вчера в 23:00
Общество
Мишустин поручил разработать план отмены ограничений для бизнеса
В субботу, 25 апреля, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать предложения для поэтапной отмены ограничений, введённых из-за распространения коронавируса.
Форпост Северо-Запад 25 апреля в 14:27
Политика
Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса
Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 25 апреля в 09:25
Общество
Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных
Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости вчера в 14:58
Экономика
Кудрин предложил ввести продовольственные выплаты на период эпидемии
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил ввести на время пандемии коронавируса продовольственные выплаты или выдавать россиянам продовольственные наборы.
РИА Новости 25 апреля в 06:07
Шоу-бизнес
Марата Башарова хотят лишить звания заслуженного артиста Татарстана
StarHit.ru вчера в 15:30
Общество
Премьер Италии объявил о смягчении карантина
Италия с 4 мая начинает так называемую фазу 2 борьбы с эпидемией коронавируса, в рамках которой будет снята часть ограничений, заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.
РИА Новости вчера в 15:29
Здоровье
Ученые из Италии рассчитали смертность от коронавируса COVID-19
МедиаПоток 25 апреля в 05:50
Политика
В Госдуме объяснили невозможность переноса майских праздников
Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов объяснил невозможность переноса выходных 1-5 мая из-за режима самоизоляции.
РЕН ТВ вчера в 23:34
Здоровье
В Ухане в больницах не осталось ни одного пациента с коронавирусом
В китайском городе Ухань в больницах не осталось ни одного пациента с коронавирусом, передает РИА Новости со ссылкой на официального представителя государственного комитета по вопросам здравоохранения Китая Ми Фэна.
Аргументы и Факты вчера в 04:45
Хоккей
Ковальчук провёл тренировку с детьми на свежем воздухе
Николь Ковальчук, жена нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Ильи Ковальчука, опубликовала в «инстасториз» видео тренировки супруга с детьми.
Чемпионат 25 апреля в 03:55