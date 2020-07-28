Экономика
РБКРекламная выручка «Яндекса» впервые упала на 15%
Рекламная выручка «Яндекса», которая является основным источником дохода холдинга, во втором квартале сократилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 24,8 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении компании.
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«Яндекс» отчитался о трёхкратном росте выручки от продаж устройств с «Алисой»
Rambler News Service06:05
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Политика
Лукашенко сообщил, что переболел коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что перенес коронавирус COVID-19 «на ногах», без проявления симптомов заболевания.
Коммерсантъ 10:49
Общество
На Урале школьница осквернила мемориал героям войны
Посёлок городского типа Белоярский, Свердловская область, 28 июля 2020, 10:13 — REGNUM В Белоярском районе Свердловской области школьница использовала бюст Героя Советского Союза Николая Попова для фотосессии.
REGNUM 03:13
Происшествия
СК возбудил дело после столкновения поездов в Петербурге
RT на русском 11:02
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
Во вторник, 28 июля, стало известно, что власти одобрили продление единовременной выплаты 10 тысяч рублей в августе.
Карелинформ 06:42
Общество
Вьетнам изолировал 80 тысяч туристов из-за нового вида коронавируса
Власти страны сообщили, что вспышка COVID-19 в ряде провинций вызвана новым типом вируса, ранее не встречавшимся там.
Вести.Ru 08:07
Общество
Роспотребнадзор оценил ситуацию с тестированием на антитела к COVID-19
Антитела к коронавирусу в России, по статистике, находят у 20-25% пациентов, сообщается в Telegram-канале портала стопкоронавирус.рф со ссылкой на ответ Роспотребнадзора.
РИА Новости 06:58
Общество
Обвиняемый в госизмене Сафронов отказался от сделки со следствием
Следователь ФСБ предложил советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене, сделку со следствием с признанием вины и раскрытием источников, но получил отказ, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 08:55
Политика
Грызлов оценил вклад Кучмы в переговорный процесс по Донбассу
«Инфраструктура переговорного процесса между Киевом и Донбассом создавалась и развивалась при его [Кучмы] непосредственном участии», — отметил Грызлов.
РБК 10:35
Футбол
«Зенит» объявил об уходе десяти футболистов
Пресс-служба "Зенита" объявила об уходе ряда футболистов. Питерский клуб покинули сразу семь воспитанников.
Pravda.Ru 09:58
Финансы
Евро превысил 85 рублей впервые со 2 апреля
Доллар США и евро заметно ускорили рост на Московской бирже днем во вторник, при этом курс евро превысил 85 руб./EUR1 впервые со 2 апреля, доллар торгуется выше 72 руб./$1.
Интерфакс 08:50
Гаджеты
Xiaomi запатентовала первый смартфон с отсеком для наушников
Отныне отпадает необходимость брать с собой контейнер для наушников. Соответствующий отсек находится в верхней части мобильного устройства.
Evo-rus.com 01:12
Политика
В Кремле оценили работу полиции на акциях в Хабаровске
RT на русском 06:26
Происшествия
Собственник сети «Тарас Бульба» объявлен в федеральный розыск
"Несмотря на заявленные в суде намерения об уплате сумм недоимки по налогам частями, Белойван после освобождения из-под стражи фактически скрылся", – указывается на официальном сайте Главного следственного управления СК по Москве.
Вести.Ru 04:18
Общество
ВОЗ отказалась от идеи о второй волне коронавируса
В ВОЗ больше не считают, что миру угрожает вторая волна коронавируса.
BFM.ru 10:21
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР
Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 06:39
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября
У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 13:59
Кино
Netflix снимет спин-офф сериала «Ведьмак»
Компания Netflix выпустит спин-офф сериала «Ведьмак», действие которого развернётся за 1200 лет до событий оригинального проекта.
RT на русском 07:59
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
Футбол
РПЛ представила календарь на новый сезон
Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала календарь на сезон-2020/21. Календарь опубликован на сайте лиги.
RT на русском 10:05
Экономика
Сбербанк: восстановление потребительского спроса в России затухает
Напомним, 23 июля аналитики Сбербанка сообщили о выходе потребительского спроса в России на плато.
Коммерсантъ 08:53
Происшествия
СК предъявил новое обвинение осужденному за коррупцию экс-главе Коми
СК РФ предъявил уже осужденному за коррупцию экс-главе Коми Вячеславу Гайзеру обвинение по новому делу, об организации превышения полномочий, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 10:06
Культура
Художник из Екатеринбурга Тимофей Радя сжёг «будущее»
Уличный художник из Екатеринбурга Тимофей Радя создал новый арт-проект.
Уральский меридиан 10:56
Армия и оружие
Финские военные заподозрили два российских Су-27 в нарушении границы
Минобороны Финляндии заявило, что два российских истребителя Су-27 сегодня днём, предположительно, нарушили воздушное пространство страны.
РИА Новости 10:24
Армия и оружие
Украина не сократит число военных в Донбассе при новом перемирии
Киев, 27 июля 2020, 13:48 — REGNUM Украинских военных в Донбассе не станет меньше после вступления в силу дополнительных мер по прекращению огня.
REGNUM вчера в 06:48
Общество
Покинувший Black Star Тимати зарегистрировал новую компанию
Покинувший лейбл Black Star рэпер Тимати зарегистрировал новую компанию «Ракета».
Lenta.ru 07:54
Общество
РБК сообщил о скором возобновлении авиасообщения с двумя странами
На втором этапе возобновления авиасообщения Россия может разрешить перелеты на Мальдивы и в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает РБК со ссылкой на источник.
РИА Новости 07:35