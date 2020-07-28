Экономика
РБКРекламная выручка «Яндекса» впервые упала на 15%
Рекламная выручка «Яндекса», которая является основным источником дохода холдинга, во втором квартале сократилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 24,8 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении компании.
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Число поездок на машинах «Яндекс.Такси» в России за апрель-июнь снизилось на 6%
Агентство Москва06:35
«Яндекс» отчитался о трёхкратном росте выручки от продаж устройств с «Алисой»
Rambler News Service06:05
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Путешествия
В АТОР назвали правила въезда туристов в Турцию
Газета.Ru 02:04
Общество
Госдума одобрила продление детской выплаты 10000 руб. от ПФР на август
Государственная Дума одобрила продление денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от ПФР на август.
Evo-rus.com 03:14
Авто
Tesla запустила в Москве тест-драйв своих электрокаров
32CARS.ru 04:09
Происшествия
Генпрокуратура потребовала изъять имущество Арашукова и его семьи
Генеральная прокуратура РФ предъявила бывшему депутату Народного собрания Карачаево-Черкесской Республики Раулю Арашукову и экс-члену Совфеда Рауфу Арашукову гражданский иск об изъятии их имущества и обращении в доход государства, сообщил надзорный орган во вторник, 28 июля.
Известия 06:07
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября
Российские школы с 1 сентября начнут образовательный процесс в традиционном очном формате.
РБК вчера в 07:47
Политика
Кучма ушел из контактной группы по Донбассу
Глава государства подчеркнул, что работа Кучмы в минском процессе была чрезвычайно важной и одновременно сложной и что он относится к его решению с уважением и почтением.
Известия 06:34
Общество
На месте военной базы СССР в Потсдаме построят крупный жилой район
В столице немецкой федеральной земли Бранденбург – Потсдаме приступили к созданию нового района Крампниц на территории бывшего советского военного гарнизона.
Взгляд.ру 07:08
Происшествия
Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула
В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края.
Известия вчера в 08:46
Экономика
В ЦБ дали прогноз по восстановлению экономики России
Зампредседателя Центробанка России Ксения Юдаева дала прогноз по восстановлению российской экономики.
RT на русском 06:14
Экономика
Расходы семей на оплату услуг ЖКХ могут снизить
Минстрой совместно с минтрудом проработали вопрос о снижении федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с 22 до 15 процентов.
Российская газета 26 июля в 20:00
Единоборства
Алексей Олейник отреагировал на конфликт Петра Яна и Андрея Орловского
Российский тяжеловес UFC Алексей Олейник высказал свое мнение о конфликте между Петром Яном и Андреем Орловским, дав понять, что считает недостойным поведение действующего чемпиона UFC в легчайшем весе.
FightTime.ru 04:19
Политика
Дегтярёв заявил о «слёте» профессиональных провокаторов в Хабаровск
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что к несанкционированным митингам, которые проходят в Хабаровске, присоединились профессиональные провокаторы со всей страны.
RT на русском 02:57
Политика
ЕС не намерен открывать границы с Россией минимум до середины августа
Обновленный список стран, которые смогут посещать Евросоюз, появится в ближайшее время. Россия в него не войдет, отмечают СМИ.
Народные новости 03:09
Происшествия
Суды арестовали 15 участников стычек армян с азербайджанцами в Москве
В Москве арестовали уже 15 участников столкновений армянской и азербайджанской диаспор, вызванных обострением ситуации на границе двух стран.
РБК 07:11
Футбол
Виллиан, скорее всего, продолжит карьеру в лондонском «Арсенале»
В «Челси» ожидают, что форвард продолжит карьеру в «Арсенале».
Чемпионат 03:08
Общество
МТС получил первую лицензию на 5G в России
МТС получил первую в России лицензию на оказание услуг связи в новом стандарте 5G в 24,25–24,65 ГГц в 83 субъектах страны, следует из сообщения оператора.
Коммерсантъ 06:34
Экономика
До 3 сентября. Сбербанк обрадовал россиян деньгами
Очередное нововведение от крупнейшего банка России позволит россиянам получить денежный бонус.
Konkurent.ru 01:30
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
Кино
Кинотеатры России откроются десятью премьерными фильмами
Десять премьерных фильмов, среди которых комедии, драмы, ужасы, выйдут в прокат в первую неделю работы российских кинотеатров, заявила президент сети кинотеатров "Каро" Ольга Зинякова.
РИА Новости 06:42
Армия и оружие
Великобритания сделала анонс истребителя следующего поколения
В соцсети «Твиттер» появился видеоролик, анонсирующий истребитель шестого поколения, который будет принят на вооружение британскими ВВС.
Discover24 вчера в 02:29
Космос
NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 метров
Астероид обнаружили 14 августа 2009 года. Он относится к группе "Аполлонов", то есть тех, чьи трассы полета пересекают орбиту Земли.
РИА Новости вчера в 20:07
Здоровье
Названо повышающее в 12 раз риск смерти при COVID-19 заболевание
Диабет может увеличивать риск смерти при COVID-19 в 12 раз, сообщается на портале MedicalXpress со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний США.
РИА Новости 26 июля в 17:50
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева в 61 год станет ведущей «Дома-2»
Лариса Гузеева станет ведущей телепроекта «Дом-2» на ТНТ, передаёт osnmedia.ru.Гузеева появится в эфире 1 сентября.
Вестник вчера в 13:10
Футбол
Денис Черышев может перейти в «Зенит»
Ранее сообщалось, что Черышев может покинуть «Валенсию» в летнее трансферное окно.
REGNUM 07:06
Происшествия
В Кремле прокомментировали решение суда по делу журналиста Френкеля
Административные меры к журналисту Давиду Френкелю были применены в результате неповиновения сотрудникам правоохранительных органов на участке для голосования, где сотруднику СМИ сломали руку.
Известия 06:15
Кино
Netflix анонсировал спин-офф сериала «Ведьмак»
Компания Netflix в своём Twitter официально объявила о начале разработки спин-оффа сериала «Ведьмак» (The Witcher) под названием «Ведьмак: Истоки крови» (The Witcher: Blood Origin).
Псковское агентство информации 02:18
Происшествия
Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу
Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
РБК вчера в 07:37
Футбол
Туринский «Ювентус» в девятый раз подряд выиграл чемпионат Италии
Туринский «Ювентус» на своем поле обыграл «Сампдорию» и досрочно стал чемпионом Италии сезона-2019/20.
Вечерние Ведомости вчера в 04:03
Футбол
«Уфа» не получала от «Спартака» предложений по трансферу Урунова
Исполняющий обязанности генерального директора "Уфы" Ринат Шайбеков заявил, что клуб не получал от московского "Спартака" официального предложения по трансферу полузащитника Остона Урунова.
Газета.Ru 05:12