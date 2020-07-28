Экономика
РБКРекламная выручка «Яндекса» впервые упала на 15%
Рекламная выручка «Яндекса», которая является основным источником дохода холдинга, во втором квартале сократилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 24,8 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении компании.
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Число поездок на машинах «Яндекс.Такси» в России за апрель-июнь снизилось на 6%
Агентство Москва06:35
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Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР
Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 06:39
Происшествия
Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу
Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
РБК вчера в 07:37
Политика
Кучма вышел из трехсторонней контактной группы по Донбассу
Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в трехсторонней контактной группе (ТКГ), сообщил офис действующего президента Владимира Зеленского.
Коммерсантъ 06:35
Шоу-бизнес
Встречающаяся с Авербухом Арзамасова показала дорогое кольцо
Звезда сериала "Папины дочки" Елизавета Арзамасова показала во время эфира в Instagram внушительное дорогое кольцо, сообщает сайт kp.ru.
Газета.Ru 07:09
Происшествия
Суды арестовали 15 участников стычек армян с азербайджанцами в Москве
В Москве арестовали уже 15 участников столкновений армянской и азербайджанской диаспор, вызванных обострением ситуации на границе двух стран.
РБК 07:11
Технологии
Google проложит подводный кабель между США, Испанией и Великобританией
Компания Google заявила о начале прокладки подводного оптоволоконного кабеля «Грейс Хоппер» (Grace Hopper) из США в Испанию и Великобританию.
Octagon.Media 06:38
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
Баскетбол
Президент «Автодора» раскритиковал заявление Кириленко о силе сборной России: «Наше место — за пределами топ-10»
Президент команды Единой лиги ВТБ «Автодор» Владимир Родионов раскритиковал заявление главы РФБ Андрея Кириленко, который высказал мнение, что сборная России входит в четверку лучших национальных команд Европы «без травм и в полном составе».
Sport24.ru 06:45
Политика
В Кремле оценили работу полиции на акциях в Хабаровске
Правоохранительные органы в Хабаровске, где проходят несанкционированные акции, действуют корректно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:26
Общество
Центр «Вектор» начал испытания вакцины от коронавируса
В Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» начались клинические испытания вакцины от COVID-19.
НГС 05:30
Путешествия
«Уральские авиалинии» возобновят рейсы на турецкие курорты 10 августа
Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 10 августа возобновляет полеты в турецкие курортные города Алания, Даламан и Бодрум.
Известия 07:33
Финансы
Евро впервые с апреля подорожал до 84 рублей
Курс рубля ослаб по отношению к евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 27 июля.
Известия вчера в 08:37
Общество
В ВОЗ заявили, что сезонность коронавируса не подтвердилась
Сезонный характер коронавируса, который вызывает заболевание COVID-19, на данный момент не находит подтверждения.
Московский Комсомолец 06:15
Происшествия
Актрису Ольгу Анохину ограбили во время операции в Москве
66-летнюю Заслуженную артистку РФ Ольгу Анохину ограбили во время операции в одной из элитных московских клиник.
Российская газета 04:33
Общество
Водителя «Фургаломобиля» в Хабаровске арестовали на восемь суток
Слово и Дело 07:27
Кино
Фильм Кончаловского вошел в основной конкурс Венецианского фестиваля
Фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» вошел в основной конкурс 77-го Венецианского кинофестиваля, сообщается в Twitter-аккаунте биеннале.
Rambler News Service 07:29
Происшествия
Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула
В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края.
Известия вчера в 08:46
Общество
Госдума одобрила продление детской выплаты 10000 руб. от ПФР на август
Государственная Дума одобрила продление денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от ПФР на август.
Evo-rus.com 03:14
Общество
Кличко пришел на работу на костыле и пообещал «накостылять» чиновникам
Киев, 28 июля 2020, 13:53 — REGNUM Мэр Киева Виталий Кличко сегодня, 28 июля, пришел на заседание Киевсовета с травмированной ногой и заявил, что надорвал ахиллово сухожилие, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 06:53
Политика
Чиновников и блогеров наградят за работу на голосовании по Конституции
Как уточняется, в список войдут чиновники администрации президента, представители регионов и избирательных комиссий, члены "Единой России", Общероссийского народного фронта и рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию, а также артисты и блогеры.
Газета.Ru 02:51
Авто
Tesla запустила в Москве тест-драйв своих электрокаров
32CARS.ru 04:09
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески
Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ 25 июля в 14:09
Экономика
ЦБ понизил ставку до рекордных 4,25%. Что это значит для инвестора
Совет директоров Банка России на заседании 24 июля понизил ключевую ставку на 0,25% — до исторического минимума 4,25% годовых.
РБК 25 июля в 07:39
Общество
Роспотребнадзор назвал долю пациентов с антителами к коронавирусу
Антитела к коронавирусу в России, по статистике, находят у 20—25% пациентов, сообщили интернет-порталу стопкоронавирус.рф в Роспотребнадзоре.
RT на русском 07:08
Общество
МТС получил первую лицензию на 5G в России
МТС получил первую в России лицензию на оказание услуг связи в новом стандарте 5G в 24,25–24,65 ГГц в 83 субъектах страны, следует из сообщения оператора.
Коммерсантъ 06:34
Происшествия
Генпрокуратура потребовала изъять имущество у Арашукова и его семьи
Генпрокуратура предъявила семье экс-сенатора Рауфа Арашукова гражданский иск об изъятии в пользу государства имущества почти на 1,5 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости 06:11
Игры
Российских подписчиков сервиса PS Plus снова обделили
Токио, 28 июля 2020, 09:45 — REGNUM В августе подписчики сервиса PS Plus бесплатно получат две игры: Call of Duty: Modern Warfare 2и Fall Guys: Ultimate Knockout.
REGNUM 02:45
Космос
Частная компания построит ядерный реактор для Луны
Discover24 06:08
Футбол
Семак не согласен, что «Зенит» скучный. Интервью о стиле игры, Азмуне, Дзюбе, Ловрене и судьбе России в ЛЧ
Дорский поговорил с тренером чемпиона России.
Sports.ru 03:23
Общество
Китайский самолет-амфибия AG600 впервые взлетел с моря
Испытание самого крупного китайского самолета-амфибии AG600 «Куньлун» прошло успешно 26 июля.
ФАН вчера в 10:09