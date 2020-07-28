Экономика
РБКРекламная выручка «Яндекса» впервые упала на 15%
Рекламная выручка «Яндекса», которая является основным источником дохода холдинга, во втором квартале сократилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 24,8 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении компании.
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Число поездок на машинах «Яндекс.Такси» в России за апрель-июнь снизилось на 6%
Агентство Москва06:35
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Экономика
Цена золота обновила исторический максимум с 2011 года
Вечерняя Москва 26 июля в 23:56
Финансы
РБК сообщил об оттоке валютных вкладов из российских банков
Отток средств с депозитов в девяти системно значимых банках в марте составил $3,8 млрд, в апреле – $1,1 млрд из десяти кредитных организаций, в мае – $505 млн из семи, пишет издание.
Ведомости 05:39
Армия и оружие
Китай не назвал Су-57 истребителем пятого поколения
В публикации китайского портала Global Times истребителями пятого поколения называются американские F-22 Raptor и F-35 Lightning II, а также китайский J-20, но нет ни одного слова о российском Су-57.
Lenta.ru 07:52
Политика
В МИД заявили о проработке списка стран для возобновления полётов
Исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД России Денис Микерин заявил, что российская сторона в ближайшие недели расширит список стран, с которыми возобновится авиасообщение.
RT на русском 07:01
Общество
Госдума одобрила продление детской выплаты 10000 руб. от ПФР на август
Государственная Дума одобрила продление денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от ПФР на август.
Evo-rus.com 03:14
Происшествия
Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу
Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
РБК вчера в 07:37
Политика
Пашинян ответил на пост Симоньян с критикой армянских властей
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу РБК ответил на пост главного редактора RT Маргариты Симоньян с критикой властей республики.
Lenta.ru 06:33
Общество
Зафиксирован лучший результат ЕГЭ в истории Костромской области
Кострома, 27 июля 2020, 19:53 — REGNUM В Костромской области в понедьник, 27 июля, огласили результаты ЕГЭ по семи предметам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 12:53
Общество
Джонсон заявил о признаках второй волны коронавируса в Европе
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о признаках второй волны коронавируса в Европе. Мнением он поделился в эфире Sky News.
Piter.tv 07:52
Политика
Кучма вышел из трехсторонней контактной группы по Донбассу
Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в трехсторонней контактной группе (ТКГ), сообщил офис действующего президента Владимира Зеленского.
Коммерсантъ 06:35
Общество
Ураган «Ханна» снес часть «стены Трампа» между США и Мексикой
На кадрах видно, как часть стены падает от сильного ветра и дождя.
Время Пресс 06:00
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева в 61 год станет ведущей «Дома-2»
Лариса Гузеева станет ведущей телепроекта «Дом-2» на ТНТ, передаёт osnmedia.ru.Гузеева появится в эфире 1 сентября.
Вестник вчера в 13:10
Политика
Решетников сменил Орешкина на посту главы совета ЦСР
Главой совета Центра стратегических разработок избран глава Минэкономразвития Максим Решетников, говорится в сообщении ЦСР по итогам заседания совета.
Интерфакс 08:01
Происшествия
В Свердловской области пытались похитить тело умершего от коронавируса
Тело жителя Краснотурьинска, который умер от коронавируса, перепутали в морге.
Общественная служба новостей 04:03
Армия и оружие
Азербайджан и Турция проведут военные учения на границе с Арменией
Lenta.ru вчера в 05:57
Происшествия
Суды арестовали 15 участников стычек армян с азербайджанцами в Москве
В Москве арестовали уже 15 участников столкновений армянской и азербайджанской диаспор, вызванных обострением ситуации на границе двух стран.
РБК 07:11
Здоровье
В Волгограде больницы снова перепрофилируют под стационары
По словам Алимова, планируется, что перепрофилирование больниц под коронавирусные госпитали создаст прочный резерв коек в медучреждениях.
Кривое-зеркало.ру 06:02
Финансы
Курс евро впервые с апреля превысил 84 рубля
В середине дня курс доллара снижался на 0,1% — до 71,6 рубля, в то время как курс евро рос на 1% и впервые со 2 апреля достигал 84,4 рубля.
RT на русском вчера в 15:09
Космос
NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 метров
Объект размером с футбольное поле приблизится к планете 5 августа. Подразделение NASA сообщило о приближении к Земле астероида.
Piter.tv 01:09
Политика
Члены Общественной палаты РФ обсудили цензуру Google на круглом столе
Модератором мероприятия стал президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.
Слово и Дело 06:11
Происшествия
Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула
В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края.
Известия вчера в 08:46
Экономика
Чемезов рассказал о растущей выручке «Ростеха»
Москва, 28 июля 2020, 14:14 — REGNUM В 2019 году выручка госкорпорации «Ростех» выросла на 8%. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 28 июля заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезовна встрече с президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM 07:14
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР
Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 06:39
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
Здоровье
Саратовскую систему здравоохранения ждет масштабная оптимизация
Масштабную реорганизацию учреждений системы здравоохранения планируют провести в Саратовской области.
REGNUM 05:52
Происшествия
Трое мужчин пытались продать саратовца, изнасиловали его и убили
"Размышляя, как наказать 32-летнего за хищение телефона, трое злоумышленников решили взыскать с него «убытки», продав мужчину в качестве рабочей силы в одно из местных личных подсобных хозяйств", - рассказали в ведомстве.
Саратов 24 07:06
Путешествия
Цены на авиабилеты из Москвы в Турцию выросли на 30-40%
Почти 95% билетов в Турцию, которые были забронированы с 24 июля, предназначены для полета туда в августе.
ТАСС 07:13
Происшествия
Неизвестные «заминировали» здание газеты «Комсомольская правда»
Неизвестные сообщили о заложенном взрывном устройстве в здании газеты "Комсомольская правда" в Москве, сообщает ТАСС.
Москва 24 07:58