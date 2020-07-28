Экономика
РБКРекламная выручка «Яндекса» впервые упала на 15%
Рекламная выручка «Яндекса», которая является основным источником дохода холдинга, во втором квартале сократилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 24,8 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении компании.
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«Яндекс» отчитался о трёхкратном росте выручки от продаж устройств с «Алисой»
Rambler News Service06:05
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Кино
Universal заключила беспрецедентный контракт с AMC Theatres
Киностудия Universal и крупнейшая сеть кинотеатров Северной Америки AMC Theatres заключили беспрецедентное соглашение, суть которого сводится к сокращению прокатного окна до 17 дней.
Kinonews.ru 17:37
Происшествия
В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка
В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в ограблении отеделения банка, расположенного на Большом проспекте Васильевского острова.
Lenta.ru 17:53
Армия и оружие
Эксперт: Россия сможет в короткие сроки восстановить ядерные полигоны
Россия сможет в короткие сроки восстановить полигон для ядерных испытаний, если США начнут такие же испытания в штате Невада, или возникнет острая техническая потребность проверить работоспособность новых ядерных боезарядов, заявил в среду РИА Новости эксперт в области стратегических вооружений, ветеран РВСН Владимир Евсеев.
РИА Новости 17:50
Шоу-бизнес
Актриса Лиза Арзамасова показала кольцо за 600 тысяч рублей
Звезда Папиных дочек Лиза Арзамасова продемонстрировала подписчикам кольцо с бриллиантом на безымянном пальце.
iReactor 07:45
Происшествия
Альфа-банк опроверг сообщения об уязвимостях в своих онлайн-системах
Альфа-банк опровергает сообщения об уязвимостях в онлайн-сервисах банка. Об этом сообщили РБК в пресс-службе кредитной организации.
РБК 18:05
Происшествия
В Ингушетии в автомобиле расстреляли сотрудника Росгвардии
Вблизи трассы «Кавказ» в Ингушетии в автомобиле обнаружено тело сотрудника подразделения вневедомственной охраны Росгвардии.
РБК 15:46
Футбол
Вернер назвал главную причину своего перехода в «Челси»
Немецкий нападающий Тимо Вернер назвал главную причину своего перехода в лондонский «Челси».
Нева Спорт 14:59
Армия и оружие
На форуме «Армия-2020» представят 28 тыс. образцов вооружений
Недвижимость.RU 17:58
Шоу-бизнес
Мать Тимати переживает за отношения сына с его 6-летней дочерью
Пока Тимати со своей матерью Симоной Юнусовой и дочкой Алисой проводят совместный отпуск, мать рэпера выложила в своем Instagram пост, в котором рассуждает об отношениях сына и Алисы в будущем.
RuNews24.ru 08:48
Кино
Netflix снимет спин-офф сериала «Ведьмак»
Компания Netflix выпустит спин-офф сериала «Ведьмак», действие которого развернётся за 1200 лет до событий оригинального проекта.
RT на русском 07:59
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 12:32
Финансы
РБК сообщил об оттоке валютных вкладов из российских банков
Отток средств с депозитов в девяти системно значимых банках в марте составил $3,8 млрд, в апреле – $1,1 млрд из десяти кредитных организаций, в мае – $505 млн из семи, пишет издание.
Ведомости 05:39
Происшествия
Два человека пострадали при столкновении поездов в Петербурге
Два грузовых поезда столкнулись в Петербурге.
BFM.ru 09:20
Футбол
«Зенит» сыграет с «Ротором» в первом туре нового сезона РПЛ
Расписание 1-го тура РПЛ-2020 / 21 (8-11 августа): "Тамбов" – "Ростов" "Рубин" – "Локомотив" "Уфа" – "Краснодар" "Арсенал" – "Ахмат" "Урал" – "Динамо" "Химки" – ЦСКА "Ротор" – "Зенит" "Спартак" – "Сочи" Букмекеры оценили шансы "Зенита" сделать золотой дубль в сезоне-2020 / 21 Алекперов не войдет в совет директоров "Спартака" в 2020 году Матвеев утвержден в должности главного тренера "Урала"
Metaratings 09:12
Политика
Twitter временно запретил Трампу-младшему публиковать сообщения
Twitter временно запретил сыну президента США Дональда Трампа Бэррону публиковать сообщения за распространение ложной информации о COVID-19.
Газета.Ru 12:56
Экономика
Россия решила ужесточить санкции против Украины
В Госдуму внесли законопроект о введении санкций против компаний, доля в которых более чем на 25% принадлежит гражданам Украины из черного списка.
Daily Storm 12:13
Игры
PlayStation 5 может получить сменные панели корпуса
Деловое.ТВ 14:40
Происшествия
Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу
Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
РБК вчера в 07:37
Кино
Кинотеатры в России откроются с десятью премьерными фильмами
Десять премьерных фильмов выйдут в прокат в первую неделю работы российских кинотеатров.
Mockva.ru 12:20
Политика
В Кремле готовят списки для награждений за голосование по поправкам
В Кремле готовят обширный список награждаемых, сообщает 28 июля РБК со ссылкой на источники.
REGNUM 01:27
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября
У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 13:59
Общество
Оператор «Северного потока-2» обжаловал решение суда Евросоюза
Оператор «Северного потока-2» — Nord Stream 2 AG — обжаловал решение суда Евросоюза, который отказал в рассмотрении иска компании против действия норм Газовой директивы в отношении трубопровода.
Lenta.ru 16:20
Политика
В Киеве улицу Российскую переименовали в честь бойца АТО
Напомним, как писал сайт kp.ru, четыре года назад «в рамках декоммунизации» в Харькове проспект Маршала Жукова переименовали в проспект Петра Григоренко, но после долгих споров и судебных тяжб зимой этого года улице все же вернули прежнее название.
Комсомольская правда 16:36
Кино
Фильм Кончаловского включили в программу Венецианского кинофестиваля
Новый фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» вошел в основную программу 77-го Венецианского кинофестиваля.
Ведомости 09:26
Технологии
Павел Дуров раскритиковал Apple за 30-процентную комиссию в App Store
Дуров пояснил, как по его мнению влияет на пользователей продукции Apple 30-процентная комиссия, которую компания взимает с разработчиков приложений за покупки в App Store.
REGNUM 18:04
Футбол
Луческу возложил цветы к памятнику Лобановскому
Sports.ru 12:34
Общество
«Левада-Центр»: 45% россиян поддерживают протесты в Хабаровском крае
Из всех опрошенных, 45% россиян положительно относятся к тем, кто выходит на акции, и только 17% — отрицательно.
FreeNews-Volga 12:38
Общество
Абхазия продлила ограничения на въезд из России до 4 августа
Абхазия до 4 августа продлила ограничение на въезд в страну через границу с Россией по реке Псоу, сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ 14:13
Общество
С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров
Как сообщает ToDay News Ufa, пенсионерам, работавшим в 2019 году, с 1 августа будет произведен перерасчет пенсий.
ToDay News Ufa 00:44