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РБК
РБК

Рекламная выручка «Яндекса» впервые упала на 15%

Рекламная выручка «Яндекса», которая является основным источником дохода холдинга, во втором квартале сократилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 24,8 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении компании.В источнике
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Forbes

«Яндекс» отчитался о снижении рекламной выручки на фоне пандемии

Forbes07:55
РБК

Акции «Яндекса» упали почти на 3% после выхода квартального отчета

РБК06:40
Финмаркет

Выручка «Яндекса» во 2-м квартале осталась на уровне прошлого года

Финмаркет07:39
ТАСС

Консолидированная выручка «Яндекса» во II квартале составила 41,4 млрд рублей

ТАСС06:28
Коммерсантъ

Выручка «Яндекса» не выросла во втором квартале

Коммерсантъ06:25
REGNUM

Чистая квартальная прибыль «Яндекса» снизилась на 67%

REGNUM07:44
Rambler News Service

«Яндекс» отчитался о трёхкратном росте выручки от продаж устройств с «Алисой»

Rambler News Service06:05

В МИД заявили о проработке списка стран для возобновления полётов

Исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД России Денис Микерин заявил, что российская сторона в ближайшие недели расширит список стран, с которыми возобновится авиасообщение.
RT на русском07:01
17

Чемезов сообщил о проработке поставки Турции второй партии С-400

Россия прорабатывает возможность поставки второй партии систем противовоздушной обороны С-400 Турции, сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.
RT на русском07:44
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Собственник сети «Тарас Бульба» объявлен в федеральный розыск

"Несмотря на заявленные в суде намерения об уплате сумм недоимки по налогам частями, Белойван после освобождения из-под стражи фактически скрылся", – указывается на официальном сайте Главного следственного управления СК по Москве.
Вести.Ru04:18
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Правительство РФ намерено засекретить закупки корпорации «Роскосмос»

Проект постановление, согласно которому закупки государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос» буду засекречены, внесен на рассмотрение правительством РФ в лице премьер-министра Михаила Мишустина.
ИА Красная Весна11:53