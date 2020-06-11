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Общество Петербургские школы вернутся к работе в очном режиме с 1 сентября В Петербурге с 1 сентября образовательные учреждения начнут работать в очном режиме с соблюдением правил санитарной безопасности, заявил губернатор Александр Беглов на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. 37

Гаджеты Huawei объявила о старте продаж нового планшета в России В компании напомнили, что новинка получила экран диагональю 10,4 дюйма, процессор Kirin 810 с нейронным модулем Da Vinci, а также графический процессор Mali-G52 с технологией GPU Turbo 3.0.

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