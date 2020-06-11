Экономика

РБКРБКРекламные агентства приготовились сокращать зарплаты сотрудникам

33% опрошенных рекламных агентств в мае заявили о готовности сократить персонал. Двумя месяцами ранее увольнять сотрудников были готовы только 14% компаний.
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Рекламщики готовятся сокращать зарплаты персоналу. На господдержку рассчитывают всего 3 процента агентств

Интересант03:36

Рекламные агентства будут сокращать кадры и снижать зарплаты из-за кризиса

ИА Красная Весна03:03

Более 50% игроков рекламного рынка в России готовы сократить зарплаты из-за кризиса

Sostav.ru02:15

Рекламные агентства приготовились сокращать зарплаты сотрудникам

РБК02:01
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Общество

Навальный нашел у семьи главы Росприроднадзора недвижимость на 720 млн

Оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что у пожилых родителей руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой четыре квартиры в Москве общей стоимостью 655 миллионов рублей, дом в Ницце на 40 миллионов, а также 600-метровый дом в Подмосковье, стоимостью около 25 миллионов.
Собеседник вчера в 09:22
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Здоровье

Госдума рекомендовала использовать пиявок для лечения COVID-19

Документ с рекомендациями по использованию для профилактики заболевания коронавирусом пихты, лаванды, пиявок, ингаляций с аромамаслами и многих других средств народной медицины направят в Минздрав в начале следующей недели.
NewInform 03:14
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Общество

Клиенты Сбербанка пожаловались на списание пособий на детей за долги

Ранее клиенты Сбербанка пожаловались в соцсетях на то, что банк в счет задолженности списывает пособия на детей, которые выплачиваются из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 15:26
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Политика

Путин разъяснит россиянам поправки в Конституцию

В течение июня президент Владимир Путин проведёт серию совещаний, во время которых будут обсуждать поправки в Конституцию и предстоящее голосование по ним.
Право.ру 02:39
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Происшествия

В Липецкой области умер 9-й пациент от коронавируса

На 11 июня, 9 человек умерли от COVID-19 за все время с начала пандемии в Липецкой области.
Kursk.com 03:05
Финансы

Курс рубля снижается к евро в начале торгов

Курс рубля в начале торгов повышается к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru вчера в 03:18
Общество

Ученый Лапыгин освобожден по УДО

Суд Твери освободил досрочно бывшего сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения Владимира Лапыгина.
BFM.ru 03:22
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на его предложение о помощи

DixiNews вчера в 03:01
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Общество

В России выявлено 8985 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России зафиксировано 8985 новых случаев заражения коронавирусом.
Клуб регионов 08 июня в 04:09
Армия и оружие

В России испытают вертолет Ка-52М «Аллигатор» с новым вооружением

В России планируется испытание модернизированного вертолета Ка-52М "Аллигатор", на котором будет установлено новое вооружение.
Российская газета 03:07
Политика

Кремль назвал страны, подтвердившие участие в параде Победы

ФАН вчера в 05:49
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Общество

В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает "необычным" тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах.
ТАСС вчера в 14:37
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Происшествия

Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ вчера в 15:56
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Шоу-бизнес

Эммануил Виторган показал 58-летнюю жену в купальнике

Эммануил Виторган опубликовал в Instagram фото, на котором его супруга Ирина Млодик плещется в надувном бассейне с дочками - двухлетней Этелью и 8-месячной Кларой.
ТВ Центр вчера в 04:03
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Общество

Работающих 1 июля россиян ждет двойная оплата

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко заявила, что оплата труда россиян, которые будут работать в день общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ, будет производиться в повышенном размере.
Газета.Ru 01:24
1,5K
Политика

Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
RT на русском вчера в 16:55
26
Общество

Режим самоизоляции в Красноярском крае продлен на месяц

В Красноярском крае продлен режим ограничений из-за коронавируса до 12 июля.
BFM.ru 02:41
137
Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков

Вести.Ru вчера в 14:36
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Происшествия

В Краснодаре возбудили уголовное дело после конфликта со стрельбой

ТАСС 01:50
18
Общество

Мишустин утвердил получение школьных аттестатов без экзаменов

Все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов.
Российская газета 03:06
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Здоровье

О. Климанов: Перинатальный центр отдадут под COVID-19 в крайнем случае

В среду, 10 июня, глава Заречного Олег Климанов разъяснил ситуацию по местному перинатальному центру, который собираются задействовать под ковидных больных.
ПензаИнформ 03:23
Происшествия

СК возбудил против главы Норильска дело о халатности

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности против главы Норильска Рината Ахметчина по делу о разливе топлива на ТЭЦ-3, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 03:41
11
Общество

Число заболевших коронавирусом в России превысило полмиллиона

За последние сутки в РФ выявлено еще 8 779 инфицированных коронавирусом, сообщает оперштаб. Всего в стране 502 436 заболевших.
Интерфакс 03:39
Экономика

Сбербанк договорился о покупке доли сервиса 2ГИС

Сбербанк получит контрольный пакет в картографическом сервисе 2ГИС и подписал обязывающие документы об инвестициях в развитие данной компании.
Известия 03:32
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Происшествия

В Москве простились с погибшим после ДТП с Ефремовым водителем

В траурном зале при Институте имени Н.В. Склифосовского прошла церемония прощания с Сергеем Захаровым — водителем службы доставки, погибшим в результате ДТП с актером Михаилом Ефремовым.
РБК 02:55
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Общество

Музеи России откроют парковые пространства для посетителей с 16 июня

«Министр культуры России Ольга Любимова подписала приказ о возобновлении с 16 июня работы открытых пространств музеев и музеев-заповедников, находящихся в ведении Минкультуры России», — говорится в пресс-релизе.
RT на русском 03:34
Общество

Протестующие снесли статуи конфедератов и памятник Колумбу в США

Народные новости 03:44
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Кино

Вышел трейлер третьей части фильма о приключениях Билла и Теда

Вышел трейлер третьей части фильма «Билл и Тед». Предыдущая картина появилась еще в 1991 году.
Афиша Daily 09 июня в 10:28
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Происшествия

Экс-чиновница сбила ребенка и отсудила у его семьи 120 тысяч рублей

Вести.Ru вчера в 07:08
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Политика

Глава Бурятии: без обнуления сроков Путина олигархи поделят страну

Россию поделят между собой олигархи, если граждане не проголосуют за поправки к Конституции, в том числе за обнуление сроков правления президента РФ Владимира Путина.
News.ru вчера в 10:48
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