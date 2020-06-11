Экономика

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33% опрошенных рекламных агентств в мае заявили о готовности сократить персонал. Двумя месяцами ранее увольнять сотрудников были готовы только 14% компаний.
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Более 50% игроков рекламного рынка в России готовы сократить зарплаты из-за кризиса

Sostav.ru02:15

Рекламные агентства приготовились сокращать зарплаты сотрудникам

РБК02:01
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