Экономика
РБКРекламные агентства приготовились сокращать зарплаты сотрудникам
33% опрошенных рекламных агентств в мае заявили о готовности сократить персонал. Двумя месяцами ранее увольнять сотрудников были готовы только 14% компаний.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 02:48, Ашберн
Путешествия
В Ростуризме назвали дату начала полноценного курортного сезона
С 1 июля жители страны смогут путешествовать по стране при соблюдении мер безопасности и предосторожности.
Анапское Черноморье вчера в 07:30
Энергетика
Белоруссия настаивает на пересмотре цен на газ из России
Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ, сообщило Минэнерго Белоруссии по итогам переговоров сторон.
Коммерсантъ 09 июня в 13:34
Политика
В конгрессе США предложили признать Россию спонсором терроризма
Члены конгресса от Республиканской партии США представили доклад, в котором предложили признать Россию "страной - спонсором терроризма".
Газета.Ru вчера в 16:18
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру 09 июня в 10:28
Здоровье
Разработчик назвал дату поставок российского препарата от коронавируса
Первая партия российского препарата «Авифавир» для лечения коронавируса будет передана в регионы в четверг, 11 июня.
RT на русском вчера в 19:47
Футбол
«Фенербахче» расторг контракт с Ислой
«Фенербахче» расторг контракт с защитником Маурисио Ислой, сообщает пресс-служба турецкого клуба.
Спорт-Экспресс 01:58
Армия и оружие
В Грузии намерены начать производство Су-25
На базе тбилисского авиационного завода может быть развернуто производство штурмовиков Су-25, заявил министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили.
Хакасия-Информ 08 июня в 23:24
Политика
Кремль назвал страны, подтвердившие участие в параде Победы
ФАН вчера в 05:49
Армия и оружие
В России создали субмарину-имитатор «Суррогат»
В России завершена научно-исследовательская работа по созданию морского роботизированного комплекса «Суррогат», который способен имитировать субмарины разных типов.
Русская Планета вчера в 08:11
Происшествия
Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым
РЕН ТВ вчера в 15:56
Общество
В трех регионах РФ оценят популяционный иммунитет к коронавирусу
На территории трех пилотных регионов России в июне будет проведена оценка популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции.
Российская газета вчера в 22:08
Общество
Россиян ожидает «арктическое вторжение»
На смену жаркой погоде в Россию придет "арктическое вторжение". Об этом сообщает портал "Метеовести" центра "Фобос".
Газета.Ru вчера в 07:23
Шоу-бизнес
Арина Шарапова рассказала о «второй» жизни Михаила Ефремова
Говоря об актерской среде в целом, Шарапова сказала, что артисты имеют вторую жизнь, о которой многие даже не подозревают.
Shraibikus News вчера в 15:58
Космос
Китай успешно запустил спутник для наблюдения за океанами
В четверг Китай успешно запустил и вывел на орбиту гражданский спутник Haiyang-1D.
Российская газета вчера в 20:41
Политика
Зеленский рассказал о добивавшемся с ним встречи Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что его предшественник Петр Порошенко добивался встречи с ним.
Lenta.ru 02:16
Наука
Яйцеклетки выбирают сперматозоиды определенных типов мужчин
Шведские ученые Стокгольмского Университета установили, что женские яйцеклетки умеют выбирать сперматозоиды мужчин определенных типов.
МонаВиста вчера в 13:50
Общество
В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает "необычным" тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах.
ТАСС вчера в 14:37
Общество
Вспышка коронавируса произошла в кемеровском пансионате для инвалидов
Интерфакс - Россия 02:06
Транспорт
ГИБДД разработала новый способ проверки водителей на трезвость
ГИБДД проводит тестирование новой системы, с помощью которой можно проверять водителей автомобилей на опьянение.
Новые автомобили вчера в 04:05
Общество
На скандального отца Сергия подали в суд за фейк о коронавирусе
Уральский меридиан 02:08
Экономика
Банки попросили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов
Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком.
РБК 00:00
Экономика
Сбербанк договорился о покупке 2ГИС
Сбербанк подписал документы о приобретении контрольной доли в картографическом сервисе 2ГИС.
Коммерсантъ 02:05
Политика
Путин лично разъяснит россиянам поправки в Конституцию
В течение июня президент Владимир Путин проведет серию совещаний, на которых будут обсуждаться поправки в Конституцию и предстоящее 1 июля общероссийское голосование.
Ведомости вчера в 17:01
Происшествия
Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков
Вести.Ru вчера в 14:36
Общество
С 1 июля в России изменится система пенсионного обеспечения
Очередная корректировка системы пенсионного обеспечения намечена на 1 июля.
Соловей.Инфо 02:21
Политика
В Крыму Зеленского призвали к покаянию
Симферополь, 11 июня 2020, 09:22 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский должен раскаяться за ложь в адрес Крыма, заявил вице-премьер-министр правительства Крыма Георгий Мурадов 11 июня в комментарии РИА Новости.
REGNUM 02:22
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, как не перегреться в жару
Как рассказали в региональном Роспотребнадзоре, повышенная температура воздуха может негативно сказаться на состоянии здоровья, особенно пожилых людей и детей.
Newsler.ru 09 июня в 06:08