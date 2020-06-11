Экономика

РБКРБКРекламные агентства приготовились сокращать зарплаты сотрудникам

В мае 2020 года 54% рекламных агентств высказалось за сокращение зарплат своих сотрудников, чтобы сохранить компанию в кризис, выяснила Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР), опросив своих членов (результаты исследования есть у РБК).
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ИА Красная Весна03:03

Более 50% рекламных агентств России готовы сократить зарплаты сотрудникам

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Рекламные агентства приготовились сокращать зарплаты сотрудникам

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Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
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Как передает ТАСС, в МИД Грузии будет вызван посол Украины Игорь Долгов после того, как Саакашвили пообещал активно вмешиваться в парламентские выборы в своей родной республике этой осенью.
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Госдума обсудит введение рассрочки по долгам для бизнеса и пенсионеров

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В Рязанской области похоронили Сергея Захарова, который погиб в результате ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, которое произошло 8 июня в центре Москвы.
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Происшествия

Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»

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IBM рассказала об угрозах, влияющих на безопасность облачных сред

IBM Security опубликовала новые данные по результатам исследования основных вызовов и угроз, влияющих на безопасность облачных сред.
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