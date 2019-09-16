Экономика
РБКРекламные доходы телеканалов упали в первом полугодии на 9%
Рекламные доходы холдинга «Газпром-Медиа», ключевыми активами которого являются эфирные и кабельные телеканалы, за первые шесть месяцев года снизились на 6%, до 33,2 млрд руб. По итогам полугодия «Яндекс» занимал почти 25% всего рекламного рынка, «Газпром-Медиа» — 15%, Mail.Ru Group — 6%.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6999 источников, обновлено в 13:58, Вашингтон
Происшествия
Молния ударила в движущийся автомобиль в Новосибирске
В Новосибирске во время сильного дождя молния поразила двигавшийся по дороге автомобиль.
Вести.Ru 03:32
Шоу-бизнес
Родители Богомолова покинули свадьбу после откровенного танца Собчак
Родители Константина Богомолова покинули место проведения свадебного торжества после откровенного танца в исполнении его жены Ксении Собчак.
OAnews 01:09
Общество
В Саратове растет популярность услуги «друга на час»
Саратов 24 13:49
Происшествия
Врачи собирают подписи против ареста медиков в Нижнем Новгороде
В Ассоциации флебологов России (АФР) вступились за медиков из Нижегородской области — главного врача Балахнинской центральной районной больницы (ЦРБ) Максима Кудыкина и хирурга больницы скорой медицинской помощи города Дзержинска Андрея Васягина, которые сейчас находятся под арестом.
Газета.Ru 13:03
Общество
Сердюков и Васильева стали многодетными родителями
Бывший министр обороны Анатолий Сердюков и экс-глава департамента имущественных отношений минобороны РФ Евгения Васильева внезапно стали многодетными родителями: теперь они воспитывают сразу троих детей.
Газета.Ru 10:07
Кино
Умер старейший актер театра «Ленком» Юрий Колычев
РИАМО – 16 сен. На 91-м году жизни скончался народный артист РСФСР, актер столичного театра "Ленком" Юрий Колычев, сообщается на официальном сайте театра.
РИАМО 06:11
Происшествия
Житель Твери выбросил плачущего младенца с балкона четвертого этажа
В Твери возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего мужчины, выбросившего месячного младенца с балкона четвертого этажа.
Российская газета 11:50
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей шоу на «Первом канале»
На своей официальной странице в Facebook "Первый канал" опубликовал тизер нового шоу с участием Ксении Собчак.
VSE42.RU 13 сентября в 10:58
Шоу-бизнес
Разин попросил оставить в покое семью Анастасии Заворотнюк
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram высказался о ситуации вокруг актрисы Анастасии Заворотнюк.
Телепрограмма 09:21
Шоу-бизнес
У Заворотнюк развились тяжелые осложнения
Польские врачи встречают В понедельник, 16 сентября, у актрисы Анастасии Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония.
Газета.Ru 07:55
Энергетика
Цены на нефть растут после снижения добычи в Саудовской Аравии
Если текущие перебои в добыче нефти сохранятся в течение более чем шести недель, то цены на нефть сорта Brent ожидают ралли выше $75 за баррель, предупредили в Goldman Sachs.
Газета.Ru 12:00
Политика
Сноуден посоветовал чиновникам не пользоваться WhatsApp и Telegram
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден назвал использование мессенджеров WhatsApp и Telegram небезопасным.
РБК 08:06
Футбол
Сергей Семак: «В Лион прилетели все, кроме Малкома»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лиона».
Спорт-Экспресс 13:23
Энергетика
Forbes: российские бизнесмены стали лидерами по росту капитала за день
Российские бизнесмены в понедельник, 16 сентября, стали лидерами по росту состояния, свидетельствуют данные рейтинга богатейших людей мира Forbes Real Time, который обновляется в режиме реального времени.
Ведомости 10:16
Футбол
Ибрагимович оформил хет-трик и побил рекорд «Лос-Анджелес Гэлакси»
Встреча завершилась со счетом 7:2. Три гола записал на свой счет форвард хозяев Златан Ибрагимович.
Sportbox.RU 01:25
Шоу-бизнес
Мазаев рассказал о скорой свадьбе Бондарчука и Андреевой
Не успели еще стереться в памяти яркие впечатления от свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова, как в СМИ появилась информация о предстоящем свадебном торжестве еще одной знаменитой пары - режиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой.
Ридус 13:11
Экономика
Кабмин утвердил правила выплат многодетным семьям на ипотеку
Правительство России утвердило порядок выплат 450 тыс. рублей семьям, в которых в 2019—2022 годах родятся третьи и последующие дети.
RT на русском 11:16
Теннис
Ник Киргиос, предположительно, встречается с Анной Калинской
GoTennis.ru 02:37
Авто
Toyota Land Cruiser 300 увидели до премьеры
Официальная премьера нового Toyota Land Cruiser 300 должна состояться уже в конце месяца.
Автомобили.ру 06:13
Происшествия
Шумахера выписали из клиники в Париже
Спорт-Экспресс 05:20
Космос
Черные дыры могут скрывать «чистую темную энергию»
OAnews вчера в 01:56
Происшествия
Путин помиловал трех осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru 10:23
Киберспорт
SumaiL и s4 ушли из Evil Geniuses
CyberSport.ru 08:41
Общество
В России изменятся правила ухода в отпуск
Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru 10:48
Политика
Чемезов анонсировал начало серийного производства С-500
Коммерсантъ вчера в 17:50
Общество
Москвич выиграл в лотерею 286 миллионов рублей
Российская газета 11:37
Армия и оружие
Лидер ИГ рассказал о планах на будущее
Глава террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) самопровозглашенный «халиф» Абу Бакр аль-Багдади записал аудиозапись, где говорит о дальнейших намерениях своей организации.
Lenta.ru 13:01