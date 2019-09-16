Экономика

РБКРБКРекламные доходы телеканалов упали в первом полугодии на 9%

Рекламные доходы холдинга «Газпром-Медиа», ключевыми активами которого являются эфирные и кабельные телеканалы, за первые шесть месяцев года снизились на 6%, до 33,2 млрд руб. По итогам полугодия «Яндекс» занимал почти 25% всего рекламного рынка, «Газпром-Медиа» — 15%, Mail.Ru Group — 6%.
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Рекламные доходы телеканалов упали в первом полугодии на 9%

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