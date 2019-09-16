Экономика
РБКРекламные доходы телеканалов упали в первом полугодии на 9%
Рекламные доходы холдинга «Газпром-Медиа», ключевыми активами которого являются эфирные и кабельные телеканалы, за первые шесть месяцев года снизились на 6%, до 33,2 млрд руб. По итогам полугодия «Яндекс» занимал почти 25% всего рекламного рынка, «Газпром-Медиа» — 15%, Mail.Ru Group — 6%.
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Рекламные ТВ-бюджеты продолжают перетекать в интернет: итоги первого полугодия от АКАР
Sostav.ruвчера в 05:15
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Суд признал Устинова виновным в травмировании омоновца
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МонаВиста вчера в 01:48
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Лайнер прибыл на авиафестиваль Teknofest-2019 в Турцию Российский пассажирский самолет МС-21-300 успешно совершил свой первый международный перелет.
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«Зенит» сыграет с «Лионом» в групповом этапе Лиги чемпионов
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На границе Киргизии и Таджикистана в перестрелке погиб пограничник
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