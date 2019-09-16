Экономика

РБКРБКРекламные доходы телеканалов упали в первом полугодии на 9%

Рекламные доходы холдинга «Газпром-Медиа», ключевыми активами которого являются эфирные и кабельные телеканалы, за первые шесть месяцев года снизились на 6%, до 33,2 млрд руб. По итогам полугодия «Яндекс» занимал почти 25% всего рекламного рынка, «Газпром-Медиа» — 15%, Mail.Ru Group — 6%.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Рекламные доходы телеканалов упали в первом полугодии на 9%

РБКвчера в 11:52

Рекламный рынок продолжит расти за счет онлайна

Коммерсантъвчера в 15:17

Рекламный рынок России растет только за счет интернета

Ведомостивчера в 07:01

Рекламные ТВ-бюджеты продолжают перетекать в интернет: итоги первого полугодия от АКАР

Sostav.ruвчера в 05:15

Эксперты: рынок рекламы в России в первом полугодии 2019 года вырос до 227 млрд. рублей

ТАССвчера в 09:53

Падение рынка телерекламы за полгода достигло рекорда

Газета.Ruвчера в 10:25

Российский рынок телерекламы рекордно упал

Росбалтвчера в 11:34
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 07:18, Вашингтон
Общество

Сердюков и Васильева стали многодетными родителями

Газета.Ru вчера в 10:07
Шоу-бизнес

На «Первый канал» могут подать в суд из-за эфира про Заворотнюк

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пообещал подать в суд на «Первый канал» и ведущего программы «Пусть говорят» Дмитрия Борисова из-за передачи про актрису Анастасию Заворотнюк.
REGNUM 01:48
Происшествия

Врач поликлиники госпитализирована после изнасилования в Саратове

Девушка-медик госпитализирована после нападения насильника в Саратове, ей оказывается вся необходимая, в том числе, психологическая помощь, об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе регионального Минздрава.
ТАСС 05:33
Общество

Наоми Кэмпбелл появилась на публике без нижнего белья

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку в полупрозрачном платье без нижнего белья.
МИР 24 вчера в 12:47
Политика

В Госдуме обсуждают новые правила ухода в отпуск

В Госдуме предлагают внести изменения в правила ухода россиян в отпуск.
Газета.Ru 05:02
Кино

Скончался актер из сериала «Беверли-Хиллз, 90210»

У актера остались жена и восьмилетний сын. Терк снялся в нескольких десятках фильмов. Чаще всего актер исполнял роли второго плана.
Kazanfirst.ru вчера в 14:18
Политика

Суд арестовал один из главных активов Порошенко

Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество и корпоративные права завода "Кузница на Рыбальском", который входит в активы экс-президента Украины Петра Порошенко.
ТАСС 06:31
Политика

Россия и Китай планируют сотрудничество в освоении Луны

Согласно одному из документов, правительство по согласованию с «Роскосмосом» и МИД России дало разрешение на проведение переговоров о заключении соглашения с Китаем «о сотрудничестве в области создания объединённого центра данных по исследованию Луны и дальнего космоса».
RT на русском 07:13
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru 01:56
Общество

Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru 15 сентября в 21:49
Происшествия

Суд признал Устинова виновным в травмировании омоновца

Известия вчера в 06:17
Футбол

Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу по УДО.
Газета.Ru 07:10
Шоу-бизнес

Армен Джигарханян воссоединился с бывшей женой

Напомним, в браке с Власовой Армен Джигарханян прожил почти 50 лет, но накануне "золотой свадьбы" ушел от нее к молодой пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской.
МонаВиста вчера в 01:48
Политика

Самолет МС-21-300 успешно совершил первый международный перелет

Лайнер прибыл на авиафестиваль Teknofest-2019 в Турцию Российский пассажирский самолет МС-21-300 успешно совершил свой первый международный перелет.
Аргументы и Факты вчера в 10:24
Политика

Украина попыталась лишить голоса представителя Крыма на встрече ОБСЕ

Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека.
Известия вчера в 12:26
Шоу-бизнес

Дарья Мороз впервые показала лицо дочери Виктории Исаковой

Актриса решила впервые показать поклонникам, как выглядит девочка.
Летидор вчера в 05:00
Армия и оружие

Пулерассеивающий «МАХАОН»: кадры испытаний забора авиабазы Хмеймим

Телеканал «Звезда» публикует кадры испытаний пулерассеивающего ограждения «МАХАОН-Практика», которое используется в том числе на авиабазе Хмеймим.
ТК Звезда вчера в 08:50
Происшествия

В Башкирии мальчик почти неделю провел в квартире с трупом матери

В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.
Газета.Ru 05:26
Политика

Путин предложил Саудовской Аравии купить С-400

Владимир Путин в связи с недавними атаками на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии предложил Эр-Рияду купить у России зенитные ракетные комплексы С-300 или С-400.
ANNA-News вчера в 16:42
Происшествия

При взрыве на месте выступления главы Афганистана погибли 24 человека

Рядом с местом, где президент Афганистана Ашраф Гани выступал на предвыборном митинге, произошёл взрыв, по меньшей мере 24 человека погибли и 31 получил ранения.
RT на русском 04:48
Футбол

«Зенит» сыграет с «Лионом» в групповом этапе Лиги чемпионов

Во Франции состоится матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между местным «Лионом» и петербургским «Зенитом».
Нева Спорт вчера в 20:00
Политика

Раскрыта «формула Зеленского» по войне в Донбассе

Lenta.ru вчера в 21:40
Политика

Украинцы высмеяли уснувшего на заседании Рады Порошенко

Lenta.ru 00:36
Шоу-бизнес

Заворотнюк перенесла серьезную операцию

Российская актриса Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа во время лечения в Германии. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Lenta.ru 05:56
Политика

Власти Крыма могут сменить название региона на двойное

Ранее на Украине решили сменить название Крыма.
Газета.Ru вчера в 16:22
Армия и оружие

США решили заменить F-22 и F-35

В настоящее время Вооруженные силы (ВС) США располагают двумя истребителями последнего (пятого) поколения — F-22 Raptor и F-35 Lightning II (три варианта).
Lenta.ru 06:50
Политика

Белоруссия отрицает планы создания конфедерации с Россией

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила изданию «Наша Нива», что страна не готова к созданию конфедерации с Россией.
Коммерсантъ вчера в 11:55
Происшествия

Просят отпустить. Генпрокуратура заступилась за арестованных медиков

Напомним, российские врачи 15 сентября написали открытое письмо генеральному прокурору России Юрию Чайке и президенту Союза «Национальная Медицинская Палата» Леониду Рошалю, в котором попросили изменить меру пресечения для вице-президента Ассоциации флебологов и директора центральной районной больницы Максима Кудыкина, а также хирурга скорой медицинской помощи Дзержинска Андрея Васягина.
Деловой квартал (Нижний Новгород) 03:20
Происшествия

На границе Киргизии и Таджикистана в перестрелке погиб пограничник

RT на русском вчера в 12:12
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев обратился к семье Анастасии Заворотнюк

В эфире телешоу «Пусть говорят» Дмитрий Шепелев призвал семью актрисы публично заявить о ее текущем состоянии.
OAnews 02:23
Как работают Яндекс.Новости?
Главное