Экономика
ВедомостиРекламный рынок России растет только за счет интернета
За первое полугодие 2018 г. доходы рекламы на ТВ выросли на 19% до 91 млрд руб. Но случившееся падение рынка в первом полугодии стало очень неприятным сюрпризом для телекомпаний.
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Автоматически обработано 6999 источников, обновлено в 12:48, Вашингтон
Общество
В Минтруде готовят эксперимент по четырехднёвной рабочей неделе
В Министерстве труда и соцзащиты готовится совещание по вопросу тестового введения четырёхдневной рабочей недели на нескольких предприятиях, сообщает 16 сентября газета «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского.
REGNUM 10:13
Авто
Volkswagen объявил старт продаж самого бюджетного седана Jetta
Jetta является суббрендом компании, специализирующимся на выпуске бюджетных моделей. В продаже уже есть Jetta VS5 на базе Volkswagen Tharu.
Letnews.ru 04:56
Шоу-бизнес
Врачи прекратили противоопухолевое лечение Анастасии Заворотнюк
Продюсер Андрей Радин, который первым рассказал, что у актрисы опухоль головного мозга, сообщил, что семья Заворотнюк попросила не комментировать ее состояние.
АБН 11:52
Происшествия
В новосибирском центре вирусологии «Вектор» произошел взрыв
Российская газета 08:06
Политика
В правительстве Крыма поддержали двойное название республики
Российская газета 07:56
Политика
Путин призвал Эрдогана отреагировать на проект соглашения о нацвалютах
Президент России Владимир Путин попросил турецкого коллегу Тайипа Эрдогана "как можно быстрее отреагировать" на переданный 3 сентября Анкаре проект межправсоглашения о расчетах в нацвалютах.
РИА Новости 11:27
Здоровье
Употребление помидоров может быть вредно для здоровья
По словам специалиста, помидоры наносят вред здоровью, несмотря на то, что в них содержится множество витаминов и минералов.
МедиаПоток вчера в 07:37
Авто
Обновленный Hyundai Solaris может появиться в октябре
Дебют обновленного Hyundai Solaris состоялся на автосалоне в Чэнду 5 сентября.
Интермонитор.ру вчера в 14:11
Происшествия
Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца
Тверской суд Москвы отправил на 3,5 года в колонию общего режима Павла Устинова за применение насилия к омоновцу во время несанкционированной акции в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 06:05
Армия и оружие
National Interest подозревает Россию в подготовке к войне
Эксперт американского аналитического издания The National Interest Чарли Гао считает, что Россия оперативно создает истребители Су-57 для того, чтобы быть подготовленной к войне.
Газета.Ru 05:33
Гаджеты
Цены на iPhone 11 Pro Max в России оказались самыми высокими в мире
Что же касается самого "бюджетного" варианта из новой линейки Apple - iPhone 11 с памятью 64 ГБ, то здесь Россия уступила пальму первенства Норвегии ($947), а сама оказалась на второй строчке ($933).
Газета.Ru 09:04
Общество
Сердюков и Васильева стали многодетными родителями
Бывший министр обороны Анатолий Сердюков и экс-глава департамента имущественных отношений минобороны РФ Евгения Васильева внезапно стали многодетными родителями: теперь они воспитывают сразу троих детей.
Газета.Ru 10:07
Общество
В России изменятся правила ухода в отпуск
Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru 10:48
Экономика
ТРЦ «Галерея» могут продать за 80 млрд рублей
Фонд Morgan Stanley купил торговый комплекс в 2011 году за 1,1 миллиарда долларов.
Телеканал Санкт-Петербург 08:03
Политика
Украина попыталась лишить голоса представителя Крыма на встрече ОБСЕ
Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека.
Известия 12:26
Баскетбол
Сборная Испании выиграла чемпионат мира по баскетболу
Metaratings вчера в 09:48
Общество
Рекламу «кастрации неверных мужей» в Петербурге признали антизаконной
Комиссия Санкт-Петербургского Управления ФАС России признала нарушение федерального закона в рекламе ветеринарной клиники.
REGNUM 08:57
Политика
Украинский суд принял решение против «пророссийского» телеканала
Шестой апелляционный суд Киева отклонил апелляцию украинского телеканала «112 Украина», который власти обвиняют в трансляции пророссийских позиций, по решению о лишении его лицензии.
Lenta.ru 11:20
Экономика
Правительство утвердило правила выплат на ипотеку многодетным семьям
Правительство утвердило правила денежных выплат на погашение ипотеки многодетным семьям.
РИА Новости 11:19
Политика
Сенцов оценил изменения на Украине за пять лет
Украинский режиссер Олег Сенцов оценил изменения, произошедшие на Украине за последние пять лет, которые он провел в заключении в России.
Lenta.ru 02:49
Политика
Обвинённая в оскорблении жителей Тулуна чиновница уволилась
Ранее Ирина Алашкевич, которую обвинили в оскорблении пострадавших от наводнения в Тулуне, попросила прощения.
RT на русском 06:57
Политика
США хотят дополнительно выделить Украине $141,5 млн на безопасность
В Пентагоне сообщили, что с учетом указанных $141,5 млн общий объем помощи Украине составляет $1,6 млрд.
Украина.ру 12:24
Футбол
Кокорин и Мамаев выйдут из колонии по УДО утром 17 сентября
РИА Новости 10:05