Экономика

ВедомостиВедомостиРекламный рынок России растет только за счет интернета

За первое полугодие 2018 г. доходы рекламы на ТВ выросли на 19% до 91 млрд руб. Но случившееся падение рынка в первом полугодии стало очень неприятным сюрпризом для телекомпаний.
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Рекламные доходы телеканалов упали в первом полугодии на 9%

РБК11:52

Рекламный рынок России растет только за счет интернета

Ведомости07:01

Падение рынка телерекламы стало рекордным

Коммерсантъ08:49

Эксперты: рынок рекламы в России в первом полугодии 2019 года вырос до 227 млрд. рублей

ТАСС09:53

Рекламные ТВ-бюджеты продолжают перетекать в интернет: итоги первого полугодия от АКАР

Sostav.ru05:15

Падение рынка телерекламы за полгода достигло рекорда

Газета.Ru10:25

Российский рынок телерекламы рекордно упал

Росбалт11:34
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В Минтруде готовят эксперимент по четырехднёвной рабочей неделе

В Министерстве труда и соцзащиты готовится совещание по вопросу тестового введения четырёхдневной рабочей недели на нескольких предприятиях, сообщает 16 сентября газета «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского.
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Volkswagen объявил старт продаж самого бюджетного седана Jetta

Jetta является суббрендом компании, специализирующимся на выпуске бюджетных моделей. В продаже уже есть Jetta VS5 на базе Volkswagen Tharu.
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Суд в Краснодаре приговорил трех мужчин за похищение «невесты»

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Двух российских хоккеистов дисквалифицировали пожизненно за драку

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Врачи прекратили противоопухолевое лечение Анастасии Заворотнюк

Продюсер Андрей Радин, который первым рассказал, что у актрисы опухоль головного мозга, сообщил, что семья Заворотнюк попросила не комментировать ее состояние.
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Происшествия

В новосибирском центре вирусологии «Вектор» произошел взрыв

Российская газета 08:06
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В правительстве Крыма поддержали двойное название республики

Российская газета 07:56
Происшествия

Следствие просит арестовать хоккеиста Мусатова по делу о мошенничестве

Газета.Ru 09:00
Политика

Путин призвал Эрдогана отреагировать на проект соглашения о нацвалютах

Президент России Владимир Путин попросил турецкого коллегу Тайипа Эрдогана "как можно быстрее отреагировать" на переданный 3 сентября Анкаре проект межправсоглашения о расчетах в нацвалютах.
РИА Новости 11:27
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Употребление помидоров может быть вредно для здоровья

По словам специалиста, помидоры наносят вред здоровью, несмотря на то, что в них содержится множество витаминов и минералов.
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Авто

Обновленный Hyundai Solaris может появиться в октябре

Дебют обновленного Hyundai Solaris состоялся на автосалоне в Чэнду 5 сентября.
Интермонитор.ру вчера в 14:11
Происшествия

Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца

Тверской суд Москвы отправил на 3,5 года в колонию общего режима Павла Устинова за применение насилия к омоновцу во время несанкционированной акции в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 06:05
Армия и оружие

National Interest подозревает Россию в подготовке к войне

Эксперт американского аналитического издания The National Interest Чарли Гао считает, что Россия оперативно создает истребители Су-57 для того, чтобы быть подготовленной к войне.
Газета.Ru 05:33
Гаджеты

Цены на iPhone 11 Pro Max в России оказались самыми высокими в мире

Что же касается самого "бюджетного" варианта из новой линейки Apple - iPhone 11 с памятью 64 ГБ, то здесь Россия уступила пальму первенства Норвегии ($947), а сама оказалась на второй строчке ($933).
Газета.Ru 09:04
Общество

Сердюков и Васильева стали многодетными родителями

Бывший министр обороны Анатолий Сердюков и экс-глава департамента имущественных отношений минобороны РФ Евгения Васильева внезапно стали многодетными родителями: теперь они воспитывают сразу троих детей.
Газета.Ru 10:07
Общество

В России изменятся правила ухода в отпуск

Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru 10:48
Происшествия

Россиянин скончался в Турции после полета на водном парашюте

Газета.Ru 10:23
Экономика

ТРЦ «Галерея» могут продать за 80 млрд рублей

Фонд Morgan Stanley купил торговый комплекс в 2011 году за 1,1 миллиарда долларов.
Телеканал Санкт-Петербург 08:03
Политика

Украина попыталась лишить голоса представителя Крыма на встрече ОБСЕ

Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека.
Известия 12:26
Баскетбол

Сборная Испании выиграла чемпионат мира по баскетболу

Metaratings вчера в 09:48
Общество

Рекламу «кастрации неверных мужей» в Петербурге признали антизаконной

Комиссия Санкт-Петербургского Управления ФАС России признала нарушение федерального закона в рекламе ветеринарной клиники.
REGNUM 08:57
Политика

Украинский суд принял решение против «пророссийского» телеканала

Шестой апелляционный суд Киева отклонил апелляцию украинского телеканала «112 Украина», который власти обвиняют в трансляции пророссийских позиций, по решению о лишении его лицензии.
Lenta.ru 11:20
Экономика

Правительство утвердило правила выплат на ипотеку многодетным семьям

Правительство утвердило правила денежных выплат на погашение ипотеки многодетным семьям.
РИА Новости 11:19
Политика

Сенцов оценил изменения на Украине за пять лет

Украинский режиссер Олег Сенцов оценил изменения, произошедшие на Украине за последние пять лет, которые он провел в заключении в России.
Lenta.ru 02:49
Политика

Обвинённая в оскорблении жителей Тулуна чиновница уволилась

Ранее Ирина Алашкевич, которую обвинили в оскорблении пострадавших от наводнения в Тулуне, попросила прощения.
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Происшествия

Санкт-Петербург сегодня вечером встал в 10-балльных пробках

Эхо Москвы 12:03
Политика

США хотят дополнительно выделить Украине $141,5 млн на безопасность

В Пентагоне сообщили, что с учетом указанных $141,5 млн общий объем помощи Украине составляет $1,6 млрд.
Украина.ру 12:24
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Кокорин и Мамаев выйдут из колонии по УДО утром 17 сентября

РИА Новости 10:05
Политика

На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка

Газета.Ru 11:51
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Россия стала Кастовией в Call of Duty: Modern Warfare

News.ru 05:06
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