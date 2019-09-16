За первое полугодие 2018 г. доходы рекламы на ТВ выросли на 19% до 91 млрд руб. Но случившееся падение рынка в первом полугодии стало очень неприятным сюрпризом для телекомпаний.

Рекламный рынок России растет только за счет интернета

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Происшествия Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца Тверской суд Москвы отправил на 3,5 года в колонию общего режима Павла Устинова за применение насилия к омоновцу во время несанкционированной акции в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

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