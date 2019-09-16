Экономика
ВедомостиРекламный рынок России растет только за счет интернета
За первое полугодие 2018 г. доходы рекламы на ТВ выросли на 19% до 91 млрд руб. Но случившееся падение рынка в первом полугодии стало очень неприятным сюрпризом для телекомпаний.
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Экономика
В Кремле прокомментировали объединение экономик России и Белоруссии
Белоруссия и Россия планируют создать единый Налоговый и гражданский Кодексы.
Газета.Ru 08:33
Политика
Россия, Турция и Иран осудили атаки Израиля в Сирии
Россия, Турция и Иран считают военные операции Израиля в Сирии дестабилизирующими обстановку в этой стране.
Московский Комсомолец 15:12
Футбол
Свободу Кокорина и Мамаева жестко ограничат
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев выйдут из колонии во вторник, 17 сентября.
ТВ Центр 12:04
Политика
В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
РИА Новости 10:18
Экономика
Прожиточный минимум на Украине увеличится в 2020 году на $6,6 в месяц
"Установить в 2020 г. прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере с 1 января 2020 г. - 2027 гривен (около $82), с 1 июля - 2118 гривен (около $86), с 1 декабря - 2189 гривен (около $88,5)", - отмечено в проекте бюджета.
Вести.Финанс 08:37
Энергетика
Цены на нефть растут на фоне снижения добычи в Саудовской Аравии
Мировые цены на нефть выросли на 10% на торгах после атак беспилотников на НПЗ в Саудовской Аравии, свидетельствуют данные торгов.
Газета.Ru 02:27
Шоу-бизнес
Врачи прекратили лечение рака у актрисы Анастасии Заворотнюк
Медики приостановили лечение тяжелой формы рака у 48-летней популярной российской актрисы Анастасии Заворотнюк.
Ugpressa.ru 13:48
Политика
Захарова ответила на сообщения о слежке российских дипломатов за ФБР
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала фантастическими сообщения СМИ о слежке российских дипломатов за ФБР.
РИА Новости 15:08
Происшествия
В Пермском крае проверят обстоятельства убийства собак экс-чиновником
Минприроды Пермского края выясняет обстоятельства убийства четырех охотничьих собак: хозяин животных заявил, что на его глазах животных застрелил бывший замминистра промышленности региона в присутствии районного охотинспектора, сообщили РИА Новости в региональном ведомстве.
РИА Новости 14:43
Энергетика
Подсчитаны остатки нефти в Европе
Запасов нефти в странах Евросоюза хватит на 90 дней: рисков для безопасности снабжения в нынешних условиях нет.
Lenta.ru 13:58
Политика
Канделаки раскритиковала оскорбившую жителей Тулуна экс-чиновницу
Телеведущая Тина Канделаки усомнилась в искренности извинений экс-главы пресс-службы иркутского губернатора Ирины Алашкевич перед жителями Тулуна.
РИА Новости 10:20
Футбол
«Ростов» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ
"Ростов" одолел грозненский "Ахмат" в девятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Мачт завершился со счетом 2:1 в пользу ростовской команды.
Газета.Ru 15:31
Кино
«Оно 2» возглавил американский прокат
Удачно стартовал в прокате фильм Лорин Скафарии "Стриптизерши".
Газета.Ru вчера в 13:41
Гаджеты
Google объявила дату дебюта Pixel 4 и Pixel 4 XL
Компания Google официально объявила дату своей традиционной ежегодной «железной» презентации Made By Google.
iXBT.com 13:42
Гаджеты
Запущен самый быстрый стандарт Wi-Fi на сегодняшний день
Wi-Fi Alliance сообщил о запуске новой версии стандарта Wi-Fi — Wi-Fi 6. Благодаря ему, скорость подключения на сертифицированных устройствах станет значительно выше.
Ferra 12:07
Культура
Ксения Собчак будет новой ведущей шоу «Пусть говорят» на Первом канале
Говорит Москва 13 сентября в 07:27
Армия и оружие
Грузия запретила кораблю ВМС США заходить в свои территориальные воды
«Американский военный скоростной корабль USNS Yuma находится рядом с территориальными водами Грузии уже более десяти часов, однако разрешения на вход экипаж морского судна так и не получил», — сообщает Avia.pro.
Евразия Daily 09:57
Происшествия
Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца
Тверской суд Москвы отправил на 3,5 года в колонию общего режима Павла Устинова за применение насилия к омоновцу во время несанкционированной акции в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 06:05
Шоу-бизнес
Ягудин признался, что летом у дома Заворотнюк дежурила «скорая»
Телепрограмма 12:05
Политика
Глава офиса Зеленского рассказал о неудачных звонках в Кремль
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан в интервью ВВС рассказал о нескольких своих неудачных попытках дозвониться в Кремль.
BFM.ru 10:20
Экономика
В правительстве утвердили правила выплат на ипотеку многодетным семьям
Правительство РФ утвердило разработанные Министерством финансов правила выплат многодетным семьям 450 тыс. рублей на погашение ипотеки.
Известия 12:35
Политика
Захарова оценила слова посла США о бомбардировках Югославии
Представитель МИД России Мария Захарова призвала власти США извиниться перед бывшей Югославией, которую страны НАТО бомбили в 1999 году.
Газета.Ru вчера в 13:57
Космос
Корабль «Союз МС-15» состыковали с самарской ракетой
В понедельник, 16 сентября, на космодроме Байконур завершена стыковка пилотируемого корабля "Союз МС-15" с переходным отсеком самарской ракеты-носителя.
ГТРК Самара 09:13
Общество
Москвич выиграл в лотерею 286 миллионов рублей
Российская газета 11:37
Игры
Apple запустила игровой сервис Apple Arcade
UfacityNews.ru 14 сентября в 08:25
Политика
Украина попыталась сорвать выступление крымского делегата в ОБСЕ
Украинская делегация на проходившем в Варшаве совещании по свободе слова в СМИ под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе дважды совершала попытку сорвать выступление главного редактора "Крымской газеты" Марии Волконской.
Газета.Ru 15:37
Авто
Модернизированная Lada 4x4 может начать продаваться в начале 2020 года
Обновленная вариация легендарного отечественного паркетника LADA 4x4 увидит свет уже в первом месяце следующего года.
Pnzdrive 00:47
Фигурное катание
Валиева рассказала, когда ее ругает Тутберидзе
Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о своем отношении к тренеру Этери Тутберидзе.
Нева Спорт 03:37
Происшествия
На Украине убили бывшего ополченца ДНР
Российская газета 14:35