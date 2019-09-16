Экономика

ВедомостиВедомостиРекламный рынок России растет только за счет интернета

За первое полугодие 2018 г. доходы рекламы на ТВ выросли на 19% до 91 млрд руб. Но случившееся падение рынка в первом полугодии стало очень неприятным сюрпризом для телекомпаний.
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Рекламные доходы телеканалов упали в первом полугодии на 9%

РБК11:52

Рекламный рынок продолжит расти за счет онлайна

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Рекламный рынок России растет только за счет интернета

Ведомости07:01

Рекламные ТВ-бюджеты продолжают перетекать в интернет: итоги первого полугодия от АКАР

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Газета.Ru10:25

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