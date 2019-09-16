Экономика
КоммерсантъРекламный рынок продолжит расти за счет онлайна
Рекламный рынок продолжит расти за счет онлайна Участники рынка телерекламы надеются на восстановление спроса во втором полугодии 2019 года после падения затрат в этом сегменте на 9% в первые шесть месяцев.
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Политика
Трамп признался, что не обещал защищать Саудовскую Аравию
Американский президент Дональд Трамп отрицательно ответил на вопрос журналистов о том, обещал ли он Саудовской Аравии, являющейся одним из главных союзников США на Ближнем Востоке, защищать ее.
Экономика сегодня 16:18
Общество
Наоми Кэмпбелл вышла в свет без белья и удивила поклонников
49-летняя британская модель Наоми Кэмпбелл вышла в свет в откровенном платье и без белья.
Росбалт 07:44
Происшествия
Устинов получил 3,5 года колонии за нападение на омоновца 3 августа
Тверской суд Москвы приговорил к 3,5 года колонии общего режима Павла Устинова за применение насилия по отношению к омоновцу во время несанкционированной акции в центре столицы 3 августа.
RT на русском 06:11
Футбол
На ремонт трибуны стадиона «Олимп-2» в Ростове потратят 226 млн рублей
В Ростове-на-Дону на капитальный ремонт западной трибуны стадиона «Олимп-2» потратят более 226 млн рублей.
Блокнот Ростов-на-Дону 07:31
Авто
На чём сэкономили предприниматели этим летом
В холодном лете есть свои неожиданные преимущества.
Orsk.ru 01:05
Общество
Сердюков и Васильева стали многодетными родителями
Газета.Ru 10:07
Игры
В игре World of Tanks появится трассировка лучей
В ходе проведения фестиваля WG Fest 2019 сегодня, 15 сентября, представители белорусской компании Wargaming, специализирующейся на разработке компьютерных игр и околоигровых платформ, рассказали о новинке в World of Tanks.
Актуальные Новости вчера в 11:32
Происшествия
Путин помиловал трех осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru 10:23
Шоу-бизнес
Алексей Ягудин рассказал, что у дома Заворотнюк дежурила скорая помощь
В последнее время спортсмен стал замечать, что там начала дежурить карета скорой медицинской помощи.
Bimru.ru 13:12
Гаджеты
Google объявила дату дебюта Pixel 4 и Pixel 4 XL
Компания Google официально объявила дату своей традиционной ежегодной «железной» презентации Made By Google.
iXBT.com 13:42
Политика
Россия, Турция и Иран осудили атаки Израиля в Сирии
Россия, Турция и Иран считают военные операции Израиля в Сирии дестабилизирующими обстановку в этой стране.
Московский Комсомолец 15:12
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске дал совет семье Анастасии Заворотнюк
Владимир Борисович дал Заворотнюк и ее родным ценный совет – привезти в больницу к актрисе маленькую дочь Анастасии Милу.
Bimru.ru 06:50
Шоу-бизнес
Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось
Ранее сообщалось, что в пятницу, 13 сентября, у артистки начался отек головного мозга на фоне рака и ее доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.
ПензаСМИ 05:15
Общество
У берегов Норвегии поймали похожую на динозавра рыбу-химеру
У северного побережья Норвегии рядом с островом Аннейаи 19-летнему Оскару Ландалу удалось поймать необычную рыбу в аномально большими глазами и длинным, тонким хвостом.
В городе R 14:28
Армия и оружие
Грузия запретила кораблю ВМС США заходить в свои территориальные воды
«Американский военный скоростной корабль USNS Yuma находится рядом с территориальными водами Грузии уже более десяти часов, однако разрешения на вход экипаж морского судна так и не получил», — сообщает Avia.pro.
Евразия Daily 09:57
Кино
Ушел из жизни актер сериала «Беверли-Хиллз, 90210»
На 50-м году жизни скончался американский актер Брайан Терк. Он был известен своей ролью в сериале «Беверли-Хиллз, 90210».
Вечерняя Москва 10:12
Экономика
В Кремле прокомментировали объединение экономик России и Белоруссии
Белоруссия и Россия планируют создать единый Налоговый и гражданский Кодексы.
Газета.Ru 08:33
Энергетика
Ограничение газопровода OPAL для «Газпрома» вступило в силу
РЕН ТВ 14 сентября в 00:00
Общество
В России изменятся правила ухода в отпуск
Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru 10:48
Энергетика
Рост цен на нефть превысил 15% на фоне атаки дронов в Саудовской Аравии
Ситуация на рынке нефти изменилась после того, как в ночь на 14 сентября два объекта Saudi Aramco подверглись атаке с использованием дронов.
РБК 14:11
Политика
Украина попыталась сорвать выступление крымского делегата в ОБСЕ
Украинская делегация на проходившем в Варшаве совещании по свободе слова в СМИ под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе дважды совершала попытку сорвать выступление главного редактора "Крымской газеты" Марии Волконской.
Газета.Ru 15:37
Экономика
Правительство запретило брать комиссию при оплате услуг ЖКХ
Поставщикам ресурсов запретят включать затраты на уплату комиссий банкам в тарифы ЖКХ, подписано соответствующее постановление правительства.
Челнинские известия вчера в 01:10
Шоу-бизнес
Родители Богомолова покинули свадьбу после откровенного танца Собчак
Родители Константина Богомолова покинули место проведения свадебного торжества после откровенного танца в исполнении его жены Ксении Собчак.
OAnews 01:09
Экономика
Forbes обнародовал рейтинг крупнейших частных компаний России
Журнал Forbes составил традиционный рейтинг 200 крупнейших российских частных компаний, и первую строчку в нем, как и год назад, занял нефтяной гигант "ЛУКОЙЛ".
Интерфакс 03:21
Происшествия
Врачи собирают подписи против ареста медиков в Нижнем Новгороде
В Ассоциации флебологов России (АФР) вступились за медиков из Нижегородской области — главного врача Балахнинской центральной районной больницы (ЦРБ) Максима Кудыкина и хирурга больницы скорой медицинской помощи города Дзержинска Андрея Васягина, которые сейчас находятся под арестом.
Газета.Ru 13:03
Экономика
Новый платеж с зарплаты появится в России
Пока же Минфин отметил главные черты нового платежа с зарплаты: исключительно добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений; гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан со стороны государства; регистрация накопительных счетов граждан центральным администратором; налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан.
Упрощёнка вчера в 17:21