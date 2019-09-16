Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРекламный рынок продолжит расти за счет онлайна

Рекламный рынок продолжит расти за счет онлайна Участники рынка телерекламы надеются на восстановление спроса во втором полугодии 2019 года после падения затрат в этом сегменте на 9% в первые шесть месяцев.
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Рекламные доходы телеканалов упали в первом полугодии на 9%

РБК11:52

Рекламный рынок продолжит расти за счет онлайна

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Рекламный рынок России растет только за счет интернета

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Рекламные ТВ-бюджеты продолжают перетекать в интернет: итоги первого полугодия от АКАР

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Эксперты: рынок рекламы в России в первом полугодии 2019 года вырос до 227 млрд. рублей

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Падение рынка телерекламы за полгода достигло рекорда

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Американский президент Дональд Трамп отрицательно ответил на вопрос журналистов о том, обещал ли он Саудовской Аравии, являющейся одним из главных союзников США на Ближнем Востоке, защищать ее.
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Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
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Алексей Ягудин рассказал, что у дома Заворотнюк дежурила скорая помощь

В последнее время спортсмен стал замечать, что там начала дежурить карета скорой медицинской помощи.
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Компания Google официально объявила дату своей традиционной ежегодной «железной» презентации Made By Google.
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Россия, Турция и Иран осудили атаки Израиля в Сирии

Россия, Турция и Иран считают военные операции Израиля в Сирии дестабилизирующими обстановку в этой стране.
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Отец Жанны Фриске дал совет семье Анастасии Заворотнюк

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Bimru.ru 06:50
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Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось

Ранее сообщалось, что в пятницу, 13 сентября, у артистки начался отек головного мозга на фоне рака и ее доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.
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У северного побережья Норвегии рядом с островом Аннейаи 19-летнему Оскару Ландалу удалось поймать необычную рыбу в аномально большими глазами и длинным, тонким хвостом.
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«Американский военный скоростной корабль USNS Yuma находится рядом с территориальными водами Грузии уже более десяти часов, однако разрешения на вход экипаж морского судна так и не получил», — сообщает Avia.pro.
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Ушел из жизни актер сериала «Беверли-Хиллз, 90210»

На 50-м году жизни скончался американский актер Брайан Терк. Он был известен своей ролью в сериале «Беверли-Хиллз, 90210».
Вечерняя Москва 10:12
Экономика

В Кремле прокомментировали объединение экономик России и Белоруссии

Белоруссия и Россия планируют создать единый Налоговый и гражданский Кодексы.
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Рост цен на нефть превысил 15% на фоне атаки дронов в Саудовской Аравии

Ситуация на рынке нефти изменилась после того, как в ночь на 14 сентября два объекта Saudi Aramco подверглись атаке с использованием дронов.
РБК 14:11
Политика

Украина попыталась сорвать выступление крымского делегата в ОБСЕ

Украинская делегация на проходившем в Варшаве совещании по свободе слова в СМИ под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе дважды совершала попытку сорвать выступление главного редактора "Крымской газеты" Марии Волконской.
Газета.Ru 15:37
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Правительство запретило брать комиссию при оплате услуг ЖКХ

Поставщикам ресурсов запретят включать затраты на уплату комиссий банкам в тарифы ЖКХ, подписано соответствующее постановление правительства.
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Родители Богомолова покинули свадьбу после откровенного танца Собчак

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Экономика

Forbes обнародовал рейтинг крупнейших частных компаний России

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Врачи собирают подписи против ареста медиков в Нижнем Новгороде

В Ассоциации флебологов России (АФР) вступились за медиков из Нижегородской области — главного врача Балахнинской центральной районной больницы (ЦРБ) Максима Кудыкина и хирурга больницы скорой медицинской помощи города Дзержинска Андрея Васягина, которые сейчас находятся под арестом.
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Суд арестовал хоккеиста Мусатова по делу о мошенничестве

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Экономика

Новый платеж с зарплаты появится в России

Пока же Минфин отметил главные черты нового платежа с зарплаты: исключительно добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений; гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан со стороны государства; регистрация накопительных счетов граждан центральным администратором; налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан.
Упрощёнка вчера в 17:21
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