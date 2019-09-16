Экономика
КоммерсантъРекламный рынок продолжит расти за счет онлайна
Рекламный рынок продолжит расти за счет онлайна Участники рынка телерекламы надеются на восстановление спроса во втором полугодии 2019 года после падения затрат в этом сегменте на 9% в первые шесть месяцев.
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Рекламные ТВ-бюджеты продолжают перетекать в интернет: итоги первого полугодия от АКАР
Sostav.ruвчера в 05:15
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Футбол
«Зенит» дозаявил Кокорина в РПЛ
Rambler News Service 04:42
Общество
На продажу спиртного могут ввести новые ограничения
Правительство РФ подготовило отзыв на законопроект, который запрещает торговлю алкоголем ресторанам, барам и кафе в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания заведения не превышает 20 кв. м. Копия отзыва, подписанного вице-премьером Константином Чуйченко, есть у "Ъ".
Коммерсантъ вчера в 18:07
Политика
ФСБ и МВД за год выявили террористические ячейки в 17 регионах
По данным Ильиных, в 2019 году полиция совместно с ФСБ выявила законспирированные ячейки террористов "Исламского государства" * в 17 регионах: Всего за первое полугодие зафиксированы 972 преступления террористического характера, добавил он.
РИА Новости 02:33
Происшествия
Актер Павел Устинов приговорен к 3,5 годам
Кино-Панк вчера в 12:32
Шоу-бизнес
У Анастасии Заворотнюк появилась полиорганная недостаточность
Сегодня у актрисы, лежащей в частной клинике Москвы с диагнозом «рак мозга», развились новые осложнения.
Хорошие новости вчера в 07:38
Энергетика
«Нафтогаз» договорился о покупке 450 миллионов кубов газа в 2020 году
НАК "Нафтогаз Украины" подписал соглашение с международным трейдером о покупке 450 миллионов кубометров газа в первом квартале 2020 года, сообщила во вторник пресс-служба компании.
РИА Новости 03:50
Шоу-бизнес
Шнуров высмеял свадьбу Собчак в новом стихотворении
Телепрограмма 15 сентября в 16:43
Общество
В школах Севастополя начали изучать украинский язык
Школьники Севастополя с нового учебного года начали изучать украинский язык.
ТАСС 02:04
Политика
В Белоруссии раскрыли схему поставок оружия в Россию с Украины
Коммерсантъ вчера в 23:12
Авто
Модернизированная Lada 4x4 может начать продаваться в начале 2020 года
Обновленная вариация легендарного отечественного паркетника LADA 4x4 увидит свет уже в первом месяце следующего года.
Pnzdrive вчера в 00:47
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru 15 сентября в 21:49
Политика
Дания может остановить строительство газопровода «Северный поток — 2»
Прокладка газопровода в Европу по дну Балтийского моря может задержаться на границе территориальных вод Дании, опасается капитан трубоукладочного судна Кенни Хубен, 16 сентября сообщает Reuters.
Красная весна вчера в 16:46
Политика
Патрушев прокомментировал ситуацию вокруг мирного договора с Японией
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев по итогам встречи в Токио с генсекретарём Совета национальной безопасности Японии Сигэру Китамурой прокомментировал ситуацию вокруг заключения мирного договора между двумя странами.
RT на русском 03:37
Политика
Историки развеяли миф о «нападении» СССР на Польшу в 1939 году
В наше время антироссийские историки нередко трактуют те действия Советского Союза как акт агрессии или даже как «совместное», с нацистской Германией, начало Второй мировой войны.
ФАН 00:00
Происшествия
Путин помиловал трех осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru вчера в 10:23
Политика
Опрос показал, как украинцы оценивают деятельность Зеленского
Положительную оценку деятельности президента Украины Владимира Зеленского дали 70% жителей страны, отрицательную – 9%, свидетельствуют данные социологического опроса, опубликованного во вторник социологической службой Центра Разумкова.
РИА Новости 05:03
Политика
В Бурятии росгвардеец призвал коллег не задерживать мирных митингующих
Сотрудник Росгвардии из Бурятии записал видеообращение, в котором призвал коллег "не выполнять заведомо преступных приказов" и не задерживать участников мирных митингов.
Московский Комсомолец вчера в 06:57
Общество
Пассажирам начали раздавать табачные изделия в самолетах
Пассажиры некоторых рейсов Utair уже могут получить на борту продукт доставки никотина LYFT.
Известия 04:54
Киберспорт
Evil Geniuses анонсировали новый состав
Организация Evil Geniuses анонсировала обновленный состав по Dota 2. Команду покинули Саид Самаил 'SumaiL' Хассан и Густав 's4' Магнуссон.
Dota2.ru 04:22
Политика
Украина попыталась лишить голоса представителя Крыма на встрече ОБСЕ
Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека.
Известия вчера в 12:26
Гаджеты
Onda B250 D32-D3 — гигантская системная плата с 32 портами SATA
Модель B250 D32-D3 имеет габариты 404,5 х 310,5 мм и располагает 32 портами SATA, причём двойными, обеспечивающими сразу и подключение питания для накопителей.
iXBT.com 04:27
Происшествия
При взрыве на месте выступления главы Афганистана погибли 24 человека
Рядом с местом, где президент Афганистана Ашраф Гани выступал на предвыборном митинге, произошёл взрыв, по меньшей мере 24 человека погибли и 31 получил ранения.
RT на русском 04:48
Политика
Власти Ирана отказались вести переговоры с США
Власти Ирана не намерены вести переговоры с США. Об этом заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, передает Tasnim.
Газета.Ru 02:28
Общество
Сердюков и Васильева стали родителями троих детей
Москва 24 вчера в 10:51
Общество
Американский астронавт высказался о русской музыке на МКС
Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).
Известия вчера в 17:15
Армия и оружие
Появились данные об отказе Грузии впускать корабль ВМС США в свои воды
Взгляд.ру вчера в 15:16
Происшествия
Под Тверью четыре человека погибли от отравления алкоголем
В Тверской области возбуждено уголовное дело по факту смерти четырех человек от отравления.
Российская газета 04:43