Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРекламный рынок продолжит расти за счет онлайна

Рекламный рынок продолжит расти за счет онлайна Участники рынка телерекламы надеются на восстановление спроса во втором полугодии 2019 года после падения затрат в этом сегменте на 9% в первые шесть месяцев.
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Рекламные доходы телеканалов упали в первом полугодии на 9%

РБКвчера в 11:52

Рекламный рынок России растет только за счет интернета

Ведомостивчера в 07:01

Рекламный рынок продолжит расти за счет онлайна

Коммерсантъвчера в 15:17

Рекламные ТВ-бюджеты продолжают перетекать в интернет: итоги первого полугодия от АКАР

Sostav.ruвчера в 05:15

Эксперты: рынок рекламы в России в первом полугодии 2019 года вырос до 227 млрд. рублей

ТАССвчера в 09:53

Падение рынка телерекламы за полгода достигло рекорда

Газета.Ruвчера в 10:25

Российский рынок телерекламы рекордно упал

Росбалтвчера в 11:34
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«Зенит» дозаявил Кокорина в РПЛ

Rambler News Service 04:42
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В Саратове задержан бездомный по подозрению в изнасиловании врача

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На продажу спиртного могут ввести новые ограничения

Правительство РФ подготовило отзыв на законопроект, который запрещает торговлю алкоголем ресторанам, барам и кафе в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания заведения не превышает 20 кв. м. Копия отзыва, подписанного вице-премьером Константином Чуйченко, есть у "Ъ".
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Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru 01:56
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По данным Ильиных, в 2019 году полиция совместно с ФСБ выявила законспирированные ячейки террористов "Исламского государства" * в 17 регионах: Всего за первое полугодие зафиксированы 972 преступления террористического характера, добавил он.
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Актер Павел Устинов приговорен к 3,5 годам

Кино-Панк вчера в 12:32
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У Анастасии Заворотнюк появилась полиорганная недостаточность

Сегодня у актрисы, лежащей в частной клинике Москвы с диагнозом «рак мозга», развились новые осложнения.
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Энергетика

«Нафтогаз» договорился о покупке 450 миллионов кубов газа в 2020 году

НАК "Нафтогаз Украины" подписал соглашение с международным трейдером о покупке 450 миллионов кубометров газа в первом квартале 2020 года, сообщила во вторник пресс-служба компании.
РИА Новости 03:50
Шоу-бизнес

Шнуров высмеял свадьбу Собчак в новом стихотворении

Телепрограмма 15 сентября в 16:43
Общество

В школах Севастополя начали изучать украинский язык

Школьники Севастополя с нового учебного года начали изучать украинский язык.
ТАСС 02:04
Политика

В Белоруссии раскрыли схему поставок оружия в Россию с Украины

Коммерсантъ вчера в 23:12
Авто

Модернизированная Lada 4x4 может начать продаваться в начале 2020 года

Обновленная вариация легендарного отечественного паркетника LADA 4x4 увидит свет уже в первом месяце следующего года.
Pnzdrive вчера в 00:47
Общество

Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru 15 сентября в 21:49
Политика

Дания может остановить строительство газопровода «Северный поток — 2»

Прокладка газопровода в Европу по дну Балтийского моря может задержаться на границе территориальных вод Дании, опасается капитан трубоукладочного судна Кенни Хубен, 16 сентября сообщает Reuters.
Красная весна вчера в 16:46
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В Смоленской области БТР на учениях сбил двух сотрудников Росгвардии

Коммерсантъ 04:42
Политика

Патрушев прокомментировал ситуацию вокруг мирного договора с Японией

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев по итогам встречи в Токио с генсекретарём Совета национальной безопасности Японии Сигэру Китамурой прокомментировал ситуацию вокруг заключения мирного договора между двумя странами.
RT на русском 03:37
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Историки развеяли миф о «нападении» СССР на Польшу в 1939 году

В наше время антироссийские историки нередко трактуют те действия Советского Союза как акт агрессии или даже как «совместное», с нацистской Германией, начало Второй мировой войны.
ФАН 00:00
Происшествия

Путин помиловал трех осужденных

Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru вчера в 10:23
Политика

Опрос показал, как украинцы оценивают деятельность Зеленского

Положительную оценку деятельности президента Украины Владимира Зеленского дали 70% жителей страны, отрицательную – 9%, свидетельствуют данные социологического опроса, опубликованного во вторник социологической службой Центра Разумкова.
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Политика

В Бурятии росгвардеец призвал коллег не задерживать мирных митингующих

Сотрудник Росгвардии из Бурятии записал видеообращение, в котором призвал коллег "не выполнять заведомо преступных приказов" и не задерживать участников мирных митингов.
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Общество

Пассажирам начали раздавать табачные изделия в самолетах

Пассажиры некоторых рейсов Utair уже могут получить на борту продукт доставки никотина LYFT.
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Evil Geniuses анонсировали новый состав

Организация Evil Geniuses анонсировала обновленный состав по Dota 2. Команду покинули Саид Самаил 'SumaiL' Хассан и Густав 's4' Магнуссон.
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Украина попыталась лишить голоса представителя Крыма на встрече ОБСЕ

Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека.
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Рядом с местом, где президент Афганистана Ашраф Гани выступал на предвыборном митинге, произошёл взрыв, по меньшей мере 24 человека погибли и 31 получил ранения.
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Власти Ирана отказались вести переговоры с США

Власти Ирана не намерены вести переговоры с США. Об этом заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, передает Tasnim.
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Американский астронавт высказался о русской музыке на МКС

Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).
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Армия и оружие

Появились данные об отказе Грузии впускать корабль ВМС США в свои воды

Взгляд.ру вчера в 15:16
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Под Тверью четыре человека погибли от отравления алкоголем

В Тверской области возбуждено уголовное дело по факту смерти четырех человек от отравления.
Российская газета 04:43
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