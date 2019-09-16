Экономика
КоммерсантъРекламный рынок продолжит расти за счет онлайна
Рекламный рынок продолжит расти за счет онлайна Участники рынка телерекламы надеются на восстановление спроса во втором полугодии 2019 года после падения затрат в этом сегменте на 9% в первые шесть месяцев.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Рекламные ТВ-бюджеты продолжают перетекать в интернет: итоги первого полугодия от АКАР
Sostav.ruвчера в 05:15
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 08:33, Вашингтон
Футбол
«Зенит» заявил о готовности дать Кокорину шанс вернуться в футбол
«Зенит» опубликовал заявление по поводу освобождения из колонии нападающего команды Александра Кокорина.
РБК 06:40
Армия и оружие
ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО
ТК Звезда 06:48
Происшествия
На российских пограничников совершено нападение в Японском море
Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.
RT на русском 08:17
Политика
В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
РИА Новости вчера в 10:18
Политика
Новейший самолет МС-21 совершил первый международный перелет
Новейший российский самолет МС-21 успешно совершил первый международный перелет.
Свободная Пресса вчера в 10:00
Армия и оружие
В ООН сообщили о сокращении числа гражданских жертв в Донбассе
После возобновления режима бессрочного прекращения огня 21 июля в зоне конфликта в Донбассе количество жертв среди гражданского населения «существенно сократилось».
РБК 06:24
Происшествия
В Саратове задержали подозреваемого в изнасиловании врача
Саратовские следователи задержали подозреваемого в изнасиловании врача, которая шла к пациенту в Саратове, сообщает СК РФ.
РИА Новости 07:49
Политика
Россия сможет поставлять газ в ЕС без контракта с Киевом
Украине и России не требуется новый газовый контракт для поставок топлива ЕС в предстоящем году.
Gazeta.SPb 15 сентября в 23:23
Баскетбол
Сборная Испании выиграла чемпионат мира по баскетболу
Metaratings 15 сентября в 09:48
Политика
Дерипаска подал в суд на The Times, The Telegraph и The Nation
Бизнесмен Олег Дерипаска (30-е место в списке российских миллиардеров Forbes, состояние оценивается в $3,6 млрд) подал в Арбитражный суд Краснодарского края иск к издателям The Times, The Telegraph и The Nation, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.
Ведомости 07:12
Политика
В России изменятся правила ухода в отпуск
Напомним, ранее «Мойка78» писала, что психологи нашли лучший день для выхода на работу после отпуска.
Мойка78 03:33
Автоспорт
В Формуле 2 подтвердили календарь на 2020-й
Промоутеры Формулы 2 подтвердили календарь на сезон 2020 года.
F1news.ru 06:50
Авто
Toyota Corolla получила обновления с приходом собратьев
Конструкторы японского автомобильного бренда Toyota представили на домашнем рынке обновленный седан Corolla, а также универсал Corolla Touring.
Car.ru 06:50
Шоу-бизнес
Заворотнюк перенесла серьезную операцию
Российская актриса Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа во время лечения в Германии. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Lenta.ru 05:56
Политика
Главе Sputnik Молдавия предъявили обвинение в мошенничестве
Главе Sputnik Молдавия Владимиру Новосадюку предъявили обвинение в мошенничестве и отмывании денег через структуры Илана Шора, сообщил сам журналист РИА Новости.
РИА Новости 07:29
Происшествия
Женщина сбросила детей с моста в Москве
Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух малолетних детей в отношении сбросившей их с моста женщины.
Lenta.ru 04:02
Армия и оружие
США планируют создать истребители на замену F-22 и F-35 за пять лет
В США приступают к созданию истребителей следующего поколения, которые заменят F-22 и F-35.
Комсомольская правда 08:05
Политика
Госдума приняла в первом чтении проект о единой базе данных россиян
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о создании единого ресурса сведений о населении России.
RT на русском 07:49
Происшествия
На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка
Газета.Ru вчера в 11:51
Общество
Норвежский рыбак выудил рыбу с огромными глазами и съел ее
Инструктор по рыбалке в Северном море Оскар Лундал поймал на 800-метровой глубину уродливую рыбу с огромными глазами.
Телеканал 360° 05:47
Шоу-бизнес
Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева сыграют свадьбу в Петербурге
Во вторник, 17 сентября, в Петербурге состоится свадьба режиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой.
Piter.tv 04:04
Игры
Apple запустила игровой сервис Apple Arcade
UfacityNews.ru 14 сентября в 08:25
Общество
Москвич выиграл в лотерею 286 миллионов рублей
Российская газета вчера в 11:37
Политика
ФСБ и МВД выявили террористические ячейки в 17 регионах России
Сотрудники ФСБ и МВД России в 2019 году выявили законспирированные террористические ячейки в 17 регионах страны.
Известия 02:33
Происшествия
Суд в Петербурге оправдал прохожего «за выбитый зуб» омоновца
Цакунова задержали — в процессе нейтрализации он якобы выбил зуб омоновцу.
Мойка78 07:53