Экономика
КоммерсантъРекламный рынок продолжит расти за счет онлайна
Рекламный рынок продолжит расти за счет онлайна Участники рынка телерекламы надеются на восстановление спроса во втором полугодии 2019 года после падения затрат в этом сегменте на 9% в первые шесть месяцев.
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Политика
Путин процитировал Коран, говоря об атаках на НПЗ Саудовской Аравии
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию с атаками на НПЗ Саудовской Аравии, вспомнил строчки из Корана, в которых говорится о дружбе и прощении.
News.ru 14:41
Общество
Синоптики прогнозируют третью волну бабьего лета в Москве
Третья волна бабьего лета ожидается в Москве с 23 по 27 сентября, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
RT на русском 04:44
Политика
В Праге мужчина приковал себя цепью к памятнику маршалу Коневу
Неизвестный мужчина во второй половине дня в понедельник приковал себя цепью к памятнику советскому маршалу Ивану Коневу, выражая таким образом свой протест против решения властей района Прага-6, на территории которого находится монумент, о перемещении его в музей, сообщила журналистам представитель полиции Виолета Сиржиштёва.
РИА Новости 15:30
Общество
В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат
Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском 14 сентября в 07:56
Энергетика
Saudi Aramco может отложить IPO из-за атаки дронов
Власти Саудовской Аравии обсуждают возможный перенос сроков первичного публичного размещения (IPO) компании Saudi Aramco из-за произошедшей 14 сентября атаки беспилотников на объекты нефтяной отрасли страны, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
Rambler News Service 09:48
Армия и оружие
Путин выбрал правильный момент для рекламы С-300 и С-400 – Соловьев
Президент России Владимир Путин не случайно предложил Саудовской Аравии задуматься о покупке систем ПВО С-300 и С-400.
Infox.ru 16:52
Футбол
ЦСКА подтвердил травмы Шарлии и Гогуа
Советский спорт 12:04
Общество
Сердюков и Васильева стали многодетными родителями
Газета.Ru 10:07
Происшествия
Бывшего хоккеиста КХЛ Мусатова арестовали по делу о мошенничестве
Кузьминский суд Москвы арестовал на месяц бывшего хоккеиста Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Игоря Мусатова по делу о мошенничестве по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Коммерсантъ 12:02
Политика
В Анкаре начались переговоры Путина, Эрдогана и Роухани по Сирии
Трехсторонний саммит по урегулированию ситуации в Сирии начался в Анкаре, лидеры России, Турции и Ирана Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани обсудят вопросы сирийского урегулирования, в том числе ситуацию в Идлибе и продвижение политического процесса в САР.
РИА Новости 11:52
Кино
Появились первые кадры нового «Терминатора» с главными героями
Журнал Total Film выложил первые кадры из нового фильма «Терминатор: Темные судьбы», на которых можно увидеть основных героев грядущего блокбастера и главного злодея.
ФАН 12:29
Общество
Названы десять профессий с самыми высокими зарплатами в РФ
По словам директора Рыбного союза Сергея Гудкова, механики в рыбодобывающей промышленности получают около 200 тыс. рублей, а самая высокая в стране зарплата обещана соискателю из-за срочной необходимости.
REGNUM 00:33
Шоу-бизнес
Ягудин сообщил о дежурившей у дома Заворотнюк машине скорой помощи
Летом у дома актрисы Анастасии Заворотнюк дежурила скорая.
РБК 13:40
Футбол
«Вест Хэм» в меньшинстве удержал ничью в матче с «Астон Виллой»
Встреча состоялась на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме и завершилась ничьей со счётом 0:0. На 67-й минуте главный арбитр встречи Майк Дин показал вторую жёлтую карточку защитнику «Вест Хэма» Артуру Масуаку, после чего лондонская команда осталась в меньшинстве.
Чемпионат 16:51
Авто
Жители РФ пересаживаются на китайские кроссоверы
Похожие результаты отмечаются и у компании Geely: с января по август нынешнего года в России было реализовано на 252% больше машин, чем за аналогичный период 2018 года, а в прошлом месяце рост продаж составил 134%.
Тарантас Ньюс 08:37
Происшествия
На Украине убили бывшего ополченца ДНР
Российская газета 14:35
Политика
Трамп заявил, что США хотят избежать конфликта с Ираном
Соединенные Штаты хотят избежать конфликта с Ираном, но считают, что Тегеран, вероятно, несет ответственность за атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.
ТАСС 15:56
Кино
Джеки Чан по-русски извинился перед фанатами
Lenta.ru 15:33
Здоровье
В сфере здравоохранения Липецкой области произошли кадровые изменения
В связи с многочисленными жалобами населения на организацию медицинского обслуживания снят с должности главный врач липецкой городской больницы № 4 «Липецк-Мед» В.П. Ковалев, сообщает официальный телеграм-канал администрации Липецкой области.
МОЁ! Оnline Липецк 03:41
Общество
В России изменятся правила ухода в отпуск
Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru 10:48
Происшествия
В Ивановской области автобус сбил шестилетнюю девочку на велосипеде
Автобус в городе Шуя Ивановской области насмерть сбил шестилетнюю девочку на велосипеде, сообщил РИА Новости официальный представитель УМВД по региону Владислав Радостин.
РИА Новости 16:46
Путешествия
Эстония обеспокоена электронными визами в Петербург
Эстония может потерять часть финских туристов из-за электронных виз в Санкт-Петербурге, передает err.ee.
Санкт-Петербургские ведомости 04:50
Единоборства
Евлоев завоевал золото чемпионата мира по греко-римской борьбе
Россиянин Муса Евлоев стал чемпионом мира по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 килограммов.
Матч ТВ 10:12
Энергетика
АМКУ призвал «Нафтогаз» уточнить информацию по услуге «Газовый запас»
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) призвал "Нафтогаз" и региональных газопоставщиков предоставить полную и точную информацию по услуге "Газовый запас".
ПРАЙМ 14:51
Футбол
Роналду расплакался, увидев неизвестное видео с умершим отцом
Вечерняя Москва 06:38
Футбол
Валерий Карпин: «Игра с „Ахматом“, мягко говоря, не понравилась»
В прошлом сезоне начали примерно так же, а закончили, мягко говоря, не особо.
Sportbox.RU 16:17